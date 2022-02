STERKE ORD: Storbritannias statsminister frykter storkrig knyttet til Ukraina-konflikten.

Boris Johnson frykter storkrig

– Bevis tyder på at Russland planlegger den største krigen i Europa siden 1945, sier Storbritannias statsminister. Ukrainas president advarer på sin side mot panikk.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med BBC f er ikke britenes statsminister varsom med ordene.

Han mener det ifølge etterretningen er tegn til at Russland har til hensikt å starte en invasjon som vil omringe den ukrainske hovedskaden Kyiv.

– Folk må forstå de store kostnadene i menneskeliv som kan gå tapt, sier Johnson.

Dette sier han til den britiske kanalen etter møtet mellom vestlige ledere og Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

USA gjentar advarsel

President Joe Bidens øverste sikkerhetsrådgivere sier de fortsatt mener Russland kan angripe Ukraina når som helst, opplyser Det hvite hus natt.

Søndag blir det derfor nye møter mellom Biden og USAs nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere krisen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Utenriksministrene i G7-landene sier de ikke har sett noen bevis på at Russland har redusert den militære aktiviteten i grenseområdene og at de fortsatt er svært bekymret for situasjonen. Ministrene møttes på sidelinjen av sikkerhetskonferansen lørdag, skriver NTB.

PANIKK: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte mot panikk og forsøkte å tone ned USAs dystre spådommer.

Advarer mot panikk

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock advarer på sin side mot å drive med gjetninger om Russlands intensjoner.

– Vi vet ikke om det er tatt noen beslutning om et angrep, sa hun på konferansen og la til at uansett er trusselen fra Russland mot Ukraina reell.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte mot panikk og forsøkte å tone ned USAs dystre spådommer.

Søndag advarer også EU om manipulert informasjon som kan være fabrikkerte påskudd for militær opptrapping.