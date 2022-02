STARTER KRISEMØTER: Onsdag ettermiddag deltok Nato-sjef Jens Stoltenberg i et videomøte med den nederlandske statsministeren Mark Rutte. Nå varsler Stoltenberg at Nato-landene om kort tid vil møtes og diskutere situasjonen etter at Russland har varslet angrep mot Ukraina,

Stoltenberg fordømmer Russland: Setter utallige sivile liv i fare

– Jeg fordømmer sterkt Russlands ubegrunnede angrep på Ukraina, skriver Nato-sjef Jens Stoltenberg på Twitter natt til torsdag.

Han skriver at utallige sivile liv nå står i fare.

– Dette er et grovt brudd på internasjonal lov og en alvorlig trussel mot sikkerheten i det euro-atlantiske området.

Stoltenberg varsler samtidig at et hasteinnkalt møte i Nato mellom medlemslandene vil starte om kort tid.

I en uttalelse som Nato har publisert like før 05.00 torsdag morgen, skriver Stoltenberg at Nato står sammen med det ukrainske folket “i denne forferdelige tiden”, og at Nato vil gjøre alt som er nødvendig for å beskytte og forsvare medlemslandene.

– Enda en gang, til tross for våre gjentatte advarsler og utrettelige forsøk på å engasjere Russland med diplomati, har Russland valgt aggresjon mot en suveren stat og et uavhengig land, skriver Nato-sjefen i uttalelsen.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har også kommentert Russlands invasjon av nabolandet.

– I denne mørke tiden er våre tanker med Ukraina, og de uskyldige kvinner, menn og barn som må møte dette uprovoserte angrepet, og som nå frykter for sine liv.

Storbritannias statsminister Boris Johnson skriver på Twitter at han er forferdet over det forferdelige som skjer i Ukraina.

Han skriver videre at han har snakket med Ukrainas president Zelenskyj for å diskutere neste steg.

– President Putin har valgt blodsutgytelse og ødeleggelse ved å starte dette uprovoserte angrepet på Ukraina.

– Storbritannia og våre allierte vil svare bestemt, skriver han.

