Våpenmesse i Texas: − De er rett og slett gøyale

HOUSTON (VG) Tre dager etter skolemassakren, taler Donald Trump på USAs største våpenmesse. Deltagerne forsvarer våpenet som drepte 19 barn.

National Rifle Association (NRA) er USA største og mektigste våpenorganisasjon, kjent for store donasjoner til landets fremste republikanere.

Etter skolemassakren i Uvalde i Texas, starter deres årlige konferanse tre dager senere, fredag, i Houston – mens en ny våpendebatt koker opp i USA og med et skarpt søkelys på NRAs rolle i landets hyppige våpentragedier.

Fredag kveld norsk tid er USAs tidligere republikanske president Donald Trump på talerlisten.

HAR AR-15: Steve Houchen (t.h.) og Debbie Nishihar (t.v.) på vei inn til konferansen. Houchen er åpen for noen endringer i loven, mens Nishihara bruker AR-15 for «gøy».

På vei inn til messen møter vi konferansedeltagerne Steve Houchen og Debbie Debbie Nishihara fra foten av Rocky Mountains i Colorado.

– Det er helt forferdelig det som skjedde. Vi er knust. Men det er ansvarlige folk, millioner av våpeneiere, her i USA. Vi driver med våpen som sportsaktivitet og for å beskytte oss selv, sier Steve Houchen.

Mens han snakker høres ropene fra parken på den andre siden av gaten. «Skam dere!» roper demonstranter.

Demokrat og guvernørkandidat for Texas til høsten, Beto O’Rourke skal tale for for demonstrantene i dag – to dager etter at han avbrøt sittende Texas-guvernør Greg Abbotts pressekonferanse i Uvalde.

Abbott skulle opprinnelig tale på NRA, men har avlyst for å reise til Uvalde på nytt i dag, og vil derfor heller sende inn en forhåndsinnspilt videotale.

DEMONSTRANTER: Flere har møtt opp utenfor NRA-konferansen for å kreve nye våpenlover.

Vi spør Houchen om hans syn på USAs nåværende våpenlover.

– De må håndheve de lovene vi allerede har i dag. Om de gjorde det, ville det fjernet mange av problemene. Vi må registrere våpnene våre, vi må bestå en bakgrunnssjekk. Nyhetsmediene vrir og vender på alt sammen, svarer Houchen.

Hjemme har han tre safer til alle våpnene sine.

– Hva slags lovendringer ville du valgt å støtte?

– Jeg er ganske enig med at aldersgrensen kan heves. Altså at du bør være 21 år for å kunne kjøpe et våpen, svarer han.

ETTER SKOLESKYTINGEN: Konferansen starter i Texas kun tre dager etter den dødeligste skoleskytingen i USA på ti år.

18 år gamle Salvador Ramos kjøpte to semiautomatiske AR-15-rifler få dager etter at han ble myndig i mai i år. Et slikt våpen var det han brukte til å gjennomføre massakren i Uvalde.

– Det jeg tror sjokkerer verden utenfor USA, er det faktum at en 18-åring kan kjøpe en AR-15. I det hele tatt slike våpen selges i butikker?

– Det er et enormt antall folk som bruker det til jakt, meg inkludert. Jeg bruker det til rovdyrkontroll. Vi har prærieulver der vi bor. Vi jakter hjort med dem, men de er også for beskytte hjemmene våre. Vi bor langt ute på landet i Colorado, svarer Houchen.

STORT OPPMØTE: Flere titalls mennesker er på vei inn til konferanselokalene fredag.

Ved siden av Houchen står Debbie Nishihara, også fra Colorado. Hun er som Houchen både våpeninstruktør og sertifisert skytebaneleder.

I tillegg er hun aktiv i organisasjonen A Girl and a Gun, hvor de trener opp kvinner til å håndtere våpen. Begge to viser til det sterkt økende våpensalget under pandemien, hvor mange av dem har vært kvinner som vil beskytte seg selv.

Nishihara bruker AR-15 for «gøy».

– Det er også det at – du vil nesten ikke si det – men de er rett og slett gøyale. Med tanke på det som har skjedd når noen har drept så mange mennesker, så er det en grufull ting å si, men det er et rekreasjonelt våpen for målskivekonkurranser, sier hun.

UT MOT REPUBLIKANERE: Ekteparet Kim og Matt Thundyil protesterer utenfor NA-konferansen i Houston. Kim Thundyil går hardt ut mot republikanere.

Vi går over til parken på den andre siden av gaten, hvor demonstrasjonen mot NRA finner sted.

– Dette må stoppe. Vi trenger våpenkontroll. Våre grunnlovsfedre mente aldri at automatiske våpen, våpen som kan gjøre så mye skade, skulle være lovlige. Det er en idé de aldri kunne ha forestilt seg, sier Kim Thundyil.

Hun er fra Texas og er rystet over det som har skjedd i hjemstaten hennes denne uken.

I Washington D.C. meldes det nå at demokrater og republikanere møtes for å diskutere visse mindre lovendringer. Etter ingen endringer til tross for gjentatte masseskytinger, knyttes det lite håp til utfallet av samtalene.

– Hva tror du kan bli gjort med dette nå?

– Ingenting vil bli gjort før donasjonene fra NRA stopper. Det letteste å kjøpe, bortsett fra et våpen, er en republikaner, svarer Thundyil.