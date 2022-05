1 / 5 TÅREGASS: En person får vann i fjeset etter at politiet brukte tåregass mot demonstranter i Colombo lørdag. OPPTØYER: Soldater holdt vakt bak barrierer, idet demonstranter tok til gatene for femtiende dag på rad. POLITISTYRKER: En politibetjent fyrer av tåregass for å bryte opp demonstrantene. SAMMENSTØT: Tusenvis av demonstranter tok til gatene for å kreve presidentens avgang lørdag. OPPTØYER: Politiet brukte tåregass og vannkanoner for å bryte opp demonstrasjonene. forrige neste fullskjerm TÅREGASS: En person får vann i fjeset etter at politiet brukte tåregass mot demonstranter i Colombo lørdag.

Voldsomme demonstrasjoner i Sri Lanka – tusenvis krever at presidenten går av

Lørdag ble demonstranter i Colombo møtt med tåregass og vannkanoner da de tok til gatene for femtiende dag på rad.

Av Ingrid Bjørndal Farestvedt

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sri Lanka er på randen av konkurs, og står midt i sin verste økonomiske krise siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1948.

Portforbud, økte matvarepriser og kraftige demonstrasjoner har preget landet de siste ukene.

Lørdag tok tusenvis av srilankere til gatene igjen, for å markere den femtiende dagen på rad med protester. Mange samlet seg utenfor president Gotabaya Rajapaksas kontor, hvor flere også har campet de siste ukene.

Politiet brøt opp protestene og brukte tåregass og vannkanoner mot demonstrantene. De arresterte først tre personer, som senere ble løslatt.

Demonstrantene krever presidentens avgang som følge av landets økonomiske krise.

1 / 6 PROTEST: En demonstrant holder opp et srilankisk flagg under lørdagens protester mot den sittende presidenten. BARRIKADE: Sikkerhetsstyrker samlet seg foran presidentens bolig i Colombo under demonstrasjonene. KREVER ENDRING: Flere demonstranter møtte opp med maling i ansiktene. TUSENVIS: Det var et stort antall demonstranter som samlet seg i nærheten av presidentboligen lørdag. «NO DEAL»: Demonstrantene krever at president Rajapaksa går av, som følge av den massive økonomiske krisen. SLAGORD: Tusenvis av demonstranter samlet seg i Colombo lørdag. Flere var dekket i maling. forrige neste fullskjerm PROTEST: En demonstrant holder opp et srilankisk flagg under lørdagens protester mot den sittende presidenten.

Skylder 51 milliarder dollar

Sri Lanka er svært avhengig av import for å dekke sine grunnleggende varebehov. Akutt mangel på utenlandsk valuta gjør at landet ikke lenger kan betale for mat, drivstoff og andre importvarer.

Ifølge AP skal folk ha måtte vente i timelange køer for å kjøpe varer – og likevel gått tomhendt hjem. Landets valutareserver har sunket til den grad at det kun er nok til å kjøpe nødvendige importvarer for to uker.

For øyeblikket er øynasjonens totale utenlandsgjeld på hele 51 milliarder dollar.

Én familie har kontrollert store deler av regjeringen

Mandag 9. mai brøt det ut demonstrasjoner over hele landet. Tilhengere av Rajapaksa gikk til angrep mot fredelige demonstranter, i det som utviklet seg til å bli svært voldelige sammenstøt.

Til sammen ni personer ble drept, og flere ministre fikk hjemmene sine brent ned.

Landets tidligere statsminister, Mahinda Rajapaksa, gikk av samme dag. Han er broren til landets nåværende president – Gotabaya Rajapaksa. Nyheten om hans avgang førte ikke til stans i opptøyene – snarere tvert imot.

SVARTE FLAGG: Katolske nonner deltok også i lørdagens demonstrasjon. Her marsjerer de med svarte flagg for å kreve president Rajapaksas avgang.

Misnøyen mot myndighetene, og særlig Rajapaksa-familien, er skyhøy. I tillegg til å ha kontrollert president- og statsministerposten, har Rajapaksa-familien også hatt kontroll over finans-, sport- og landbruksministerpostene.

Den nye statsministeren, Ranil Wickremesinghe, har sagt at en ny plan for økonomisk reform vil bli lagt frem innen de to neste ukene. Den vil bli sendt til Det internasjonale valutafondet (IMF) for godkjenning, skriver AP.