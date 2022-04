1 / 3 En demonstrant gir fingeren til Paludan. forrige neste fullskjerm

Koran–opptøyene i Sverige: − Jeg vil slakte ham!

SKÅNE (VG) Først sinne, koranbrenning og drapstrusler. Så steinkasting, ild og politivold. Det er herjer kaotiske tilstander i Sverige i påsken.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Bak flere sperringer, et titalls politifolk i full utrustning, gjemt vekk på en rasteplass langs E6, står den høyreradikale provokatøren Rasmus Paludan og taler.

Hit er han flyttet for å unngå nye voldelige opptøyer i nok et nabolag i Sør-Sverige. For at politiet skal ha større kontroll.

Det skal fungere en stund.

– Jag är fattig bonddräng ... Tra la la la, synger Paludan i en megafon til de fremmøtte demonstrantene, i hovedsak personer med utenlandsk bakgrunn og muslimsk tro.

Det er så vidt man hører hva han sier på grunn av vind, politihelikopter, demonstrantenes rop og raske biler med effektanlegg – men budskapet hans er likevel klart:

Han og en av hans meningsfeller kaster en koran frem og tilbake mellom seg, før han tenner på sidene og gjentar gang på gang: «Muhammed var et svin».

Rasmus Paludan setter fyr på et eksemplar av Koranen.

Mannen som leder mikropartiet Stram Kurs, som ønsker å forby islam og deportere alle muslimer, får raskt den reaksjonen han antagelig ønsker seg:

– Du hater Sverige! hyler en kvinne med tårer i øynene.

– Det er min hellige bok! Han er fra Danmark, hvorfor er han her? skriker en annen kvinne.

– Jeg vil slakte ham! roper en eldre mann og skjærer over halsen med hånden, før en dialog-politikonstabel kommer bort til ham og sier kontant:

– Tenk på hva du sier!

– Faen ta deg og den tillatelsen dere har gitt ham! svarer mannen.

Til VG sier mannen at politiet er idioter som har gitt Paludan tillatelse til å tale og brenne koranen.

– Det er de som vil brenne Sverige! roper en annen, mens aggressive menn med jevne mellomrom rister i sperringene så politiet må ty til pepperspray:

Her blir en av opprørerne pågrepet.

Skylder på politiet

Klokken nærmer seg 18 denne lørdagskvelden, påskeaften, i muslimenes hellige måned ramadan.

Demonstrasjonen går fortsatt rolig for seg – politiet har kontroll – enn så lenge.

«Allahu Akbar!», «Allahu Akbar!», «Allahu Akbar!» roper folkemengden for å overdøve Paludan.

Svensk politi har de siste dagene stått i en voldsom skvis:

Hvordan skal de håndtere de ekstremt voldelige opptøyene, hvor deres egne mannskaper har blitt skadet, hvor politibiler har stått i brann og mediene har kritisert dem for å være for dårlig forberedt?

Hvordan skal de beskytte samfunnet mot opptøyer, og samtidig verne om ytringsfriheten?

– Dere er også horeunger som står og beskytter ham! roper en mann til politiet.

En rekke maskerte menn hopper over sperringene og forsøker å løpe fra politiet, før de blir taklet og tatt hånd om.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

– Jævla idioter, kommenterer en av demonstrantene mens hun ler hånlig av politiet.

Malena Grann, sjef i politiregion Øst, har uttalt at politiet ved hendelser som dette følger situasjonen tett og at det iblant er klokere med en defensiv tilnærming, enn å eskalere volden med risiko for større skader for allmennheten eller politiet.

Lenge ser taktikken ut til å funke.

VG spør tre unge menn hva de synes om angrepene mot politiet:

– Det er riktig, fordi politiet beskytter ham. Det er ikke for voldsomt, sier to av dem.

– Han koster masse skattepenger! Dere støtter ekstremister! Du støtter situasjonen, sier Asia Aljanabi (30) til en av dialog-politibetjentene, som forsøker å forklare henne om ytringsfrihet og at den er en viktig del av det svenske demokratiet.

– Hvorfor blir du så sint, spør vi henne.

– Det er ikke moralsk rett det han gjør. Koranen er vår hellige bok. Vi trenger ikke mer vold, og hat føder mer hat, og hat føder vold, svarer hun.

Asia Aljanabi (30).

En mann som har vært svært opprørt lenge, sier klart ifra hva han mener om en politimann som holder vakt.

– Dere tror ikke på Gud. Det er derfor dere er så kalde, ekle mennesker, sier han, mens politimannen nikker rolig.

– Hva synes du om å bli kalt det, spør vi politimannen.

– Nei ... hva skal man tenke? Vi er her for å gjøre en jobb, vi, svarer han oppgitt.

– Dette er ikke demokratisk! roper mannen frustrert.

– Han får beskyttelse av politi og helikopter. Han får heller komme her til meg og slåss. Han er en kakerlakk, sier Mustafa, og legger videre til:

– Han skal få sin straff av Allah – akkurat som han Lars, sier Mustafa og viser til Lars Vilks, som ble kjent for karikaturtegninger av profeten Muhammad. Han ble utsatt for et attentatforsøk i 2015 og døde i en trafikkulykke i fjor høst.

I bakgrunnen tramper og spytter barn på en plakat av Paludan, som viser til Ekstra Bladets avsløring av at han over tid delte grove sexfantasier om sine mindreårige følgere på internett.

KASTER STEIN: Opprørere kaster stein mot politiet. KAOS: Det brøt til slutt ut kaos. Politiet måtte kjøre mot opprørerne for å spre dem.

– Jalla! Jalla!

Plutselig blir stemningen svært amper. Noen begynner å kaste sten – mange av demonstrantene, skuelystne og VG inkludert, trekker seg tilbake fra gjerdet og opp på taket av et parkeringshus med utsikt ned til plassen.

– Jalla! Jalla! roper en mann fremme ved sperringene, og tilkaller folk frem til sperringene.

Vi ser at flere plukker opp steiner, trekker hettene over hodet og maskene tettere opp mot øynene.

På taket møter vi Daniel og hunden Hilda. Han står og rister oppgitt på hodet.

– Det er galt begge deler! Svensk politi bør være hardere. Og hvorfor bryr disse demonstrantene seg så mye? Paludan vil dette. Om ingen bryr seg, får han ikke vann på mølla, sier Daniel.

En guttegjeng som står ved siden av ham er enige.

– Det er unødig begge deler. Det skaper hat. Det er provoserende det han gjør, men opptøyene er både dumme og unødig, sier de.

Så bryter kaos løs. Dialog og defensiv tilnærming er ikke lenger nok.

Daniel og hunden Hilda.

Kjørte inn i sperringen

Klokken er rundt 18.40 når det smeller, og grønn røyk legger seg over området.

Så kjører noen en personbil inn i sperringene, og etter kort tid regner steiner mot politiet. Maskerte menn tar tak i store betongblokker, knuser dem til mindre sten, løper rundt i gatene og kaster dem på politibilene, som kjører med blålys for å spre opprørerne.

Samtidig står barn på taket av parkeringshuset og kaster stener ned til de maskerte mennene.

Ifølge Sveriges Radio ble en dansk fotograf angrepet og sparket i opptøyene. En kvinne måtte få hjelp fra ambulansepersonell etter å ha fått en stein i hodet. Like før VG forlater stedet av sikkerhetsmessige grunner, blir vi vitne til at en av opprørerne blør fra hodet.

Ved 20-tiden hadde situasjonen roet seg ned, etter at Paludan forlot plassen.

– Veldig bra!

Paludan startet skjærtorsdag med å brenne en koran i Jönköping. Han skulle etter planen holde valgmøte i Linköping, men ble forhindret av de voldsomme opptøyene, som senere spredte seg i tråd med hans påsketurné til Norrköping, Örebro og til Rinkeby.

Alle områder er såkalte «særlig utsatte områder» med stor andel av mennesker med innvandrerbakgrunn og høy arbeidsledighet.

Lørdagen ble Paludans møte flyttet fra et nabolag i Landskrona, til rasteplassen ved E6 like ved Øresundsbroen.

Flyttingen forhindret likevel ikke opptøyer og kaos i Landskrona. 20–30 ungdommer satt angivelig fyr på biler, ifølge politiet. Da VG var på stedet sto bildekk i brann midt i veien, mens maskerte personer fyrte på med tennvæske.

En stor mengde maskerte menn hadde samlet seg i røyken, mens familier med små barn spaserte forbi. Politiet holdt øye med skadeverket på avstand da VG var på stedet.

– Hvis du krenker vår religion, så tier vi ikke. Vi er bra mennesker, men vi lar oss ikke bli trampet på, sier en ung mann til lukten av brente dekk og lyden av råkjøring.

– Hva synes du om som skjer rundt deg nå?

– Det er veldig bra! sier han, før det smeller kraftig, antagelig fra bildekk som sprenger.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Et angrep på rettsstaten

Svenske myndigheter har reagert voldsomt på opptøyene.

– Det som hendte i Linköping og Norrköping er fullstendig forkastelig og kommer aldri til å bli akseptert.

Det har Rikspolischef Anders Thornberg uttalt.

Politiet har forsikret at de vil straffe så mange av de voldelige opprørerne som mulig, at det har videobevis. Mannen som kjørte bilen inn i sperringene, er siktet for drapsforsøk.

– Vi lever i et demokratisk samfunn og en av politiets viktigste oppgave er å se til at mennesker kan benytte seg av grunnlovsfestede rettigheter og demonstrere og uttrykke sine meninger. Politiet skal ikke velge hvem som har den retten, men alltid gripe inn mot lovbrudd.

– Å angripe politiet og deres utstyr er et angrep på rettsstaten og demokratiet. Vi skal gjøre vårt ytterste for å iretteføre de som har vært innblandet i opptøyene og skadeverket, sier Thornberg.