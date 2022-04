OPPRYDNING: Brannmannskaper søker gjennom en blokk i Borodjanka i Ukraina som ble rammet av et russisk luftangrep. Etter at russerne trakk seg ut, er flere byer blitt livsfarlige for innbyggerne.

Minerydder i Ukraina: − Brukte klasebomber i parken

BORODJANKA-ANDRIIVIKA (VG) På fire dager har de ryddet 600 miner fra Borodjanka. Fra parker, hus og veikanter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I tillegg kommer ueksploderte sprenglegemer etter bruk av klasebomber, blant annet her i parken, sier leder for redningsarbeidet i Borodijanka, Yuriy Istsykeniuk (44).

Han sier det er brukt svært mye klasebomber i Borodijanka. Klasebomber er beholdere fylt med små sprenglegemer. Én beholder kan inneholde flere hundre småbomber.

Ifølge Genèvekonvensjonene om beskyttelse av sivile i krigstid, er de forbudt.

MINER: Udetonerte granater og miner ryddes unna fra en utsprengt russisk T-72 stridsvogn.

Ennå gjenstår basen som russerne bygget seg i byen like ved politistasjonen. Der er det fortsatt massevis av miner som redningsarbeiderne har kartlagt, men ikke fått hentet ut.

– Vi måtte prioritere så redningsarbeiderne kunne komme i gang uten å risikere eget liv, forklarer Yuriy.

Han forteller om det han omtaler som utspekulerte plasseringer av miner, særlig i Butsja, men også her Borodijanka.

– I en leilighet i Butsja der de hadde drept hele familien, hadde de lagt et sprenglegeme under en kropp. Hvis man løftet på kroppen, smalt det. Det var også mange av de døde som var minelagt, hevder han.

Søndag hadde minerydderne flyttet seg ut til en landsby ikke så langt unna.

Her hadde russerne tatt seg inn i hus og laget seg en rakettbase. Stridsvognene parkerte de i hagen utenfor.

Les også: Døde i Butsja sjekkes for minefeller

På tvers av den ene veien til landsbyen står en ruinhaug av en russisk stridsvogn. Den sperrer trafikken slik at de som må forbi, må kjøre ut i grøften og opp på jordet ved siden av.

– De har hatt flaks, konstaterer en av minerydderne.

Seks mineryddere samler drøssevis av anti-stridsvognminer fra jordene rundt.

Så roper den ene at det er gjort funn rett ved stridsvognene.

Alle må fjerne seg flere hundre meter unna før funnet blir sikret og fraktet i en spesialbil bort fra åstedet.

Etter at russerne trakk seg ut, er de mange ødelagte stridsvognen som står igjen, blitt lokale attraksjoner. Folk tar bilder og kryper inn i dem for å hente suvenirer.

MINERYDDERE: Ukrainske soldater leter etter miner fra områdene russiske soldater har trukket seg ut fra.

– Det er livsfarlig, og vi rydder så raskt vi kan for at sivile skal kunne være trygge, og for at de som samler inn de ødelagte stridsvognene kan gjøre det på en sikker måte.

Vitaliy (31) har vært minerydder i seks år. Han har ikke råd til å gjøre feil på jobb.

– Er du ikke redd?

– Jo, hele tiden, smiler han.

På jakkeslaget på uniformen henger en blå og gul engel i stoff. Den er laget av skolebarn, og skal passe på alle minerydderne, som har fått hver sin.

GJENBRUK: En ukrainsk soldat inne i skroget på et ødelagt russisk infanterikjøretøy, hvor de forsøker å berge et maskingevær.

Tetiana Danilchenko er en av de få innbyggerne som er igjen i den lille landsbyen. Hun varslet minerydderne om at de måtte komme hit.

– Det lå miner overalt, og sikkert mange jeg ikke så. Jeg var redd noen kunne bli skadet, sier hun.

Også veien gjennom et skogholt bort til en grav der russerne kastet seks døde ukrainske soldater, er minelagt.

– Vi jobber så raskt vi kan, men det er enorme områder å rydde. Mange jorder er også minelagt, og ueksploderte rester av bomber er også spredd overalt, forteller redningsleder Yuriy Istsykeniuk.