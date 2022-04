Dødens by

Vi advarer mot sterke bilder. Bildene fra Butsja ryster en hel verden.

Dødens by

Drepte ligger strødd over byen, som i over en måned var okkupert av russiske soldater.

VG velger nå å publisere bildene som viser krigens konsekvenser for sivile.

– Dette er ikke noe vi viser med letthet. Derfor har vi advart mot sterke inntrykk på førstesiden, sier VGs breaking-sjef Robert Simsø, og legger til:

– Hvert bilde i denne artikkelen er nøye vurdert. Det er hjerteskjærende dokumentasjon av drepte sivile som er ofre for krigens grusomheter. Det ser ut som en massakre mot sivilbefolkningen i et invadert land i Europa. Vi mener vår oppgave er å vise frem konsekvensene av at en krig som denne fører til enorme lidelser og død, selv om det er voldsomme inntrykk.

Russland avviser at de begår krigsforbrytelser i Ukraina. De hevder bildene av de døde i Butsja er arrangert, og kaller det «en provokasjon» fra Ukrainas side.

Byen er en slagmark,

med vrakrester og lik. Et par har levd uten strøm, vann og gass i en måned.

Flere av kroppene bærer preg av å ha ligget ute lenge. Butsjas ordfører Anatol Fedoruk forteller at innbyggerne fryktet at russiske soldater hadde gjemt eksplosiver i de døde kroppene, ifølge Washington Post.

– Det er en grusom realitet der sivile blir skutt med hendene bakbundet, sier Kyiv-borgermester Vitalij Klitsjko i Butsja søndag.

En hel verden fordømmer Russland etter de rystende bildene av drepte sivile.

«Han ble skutt i hodet, og lemlestet», sier Tanja Nedasjkivska om sin ektemann. Innbyggerne i Butsja

sier at russiske tropper står bak massakren.

Hender og føtter stikker ut av sanden i massegraven ved kirken i Butsja. Ifølge satellittselskapet Maxar kan man se de første tegnene til graven allerede 10. mars.

FN sa på søndag at funn av massegraver reiser alvorlige spørsmål om krigsforbrytelser, og har bedt om at bevis blir tatt vare på.

Generalsekretær António Guterres krever en uavhengig etterforskning av drapene på sivile.

Ukrainske styrker har funnet

minst 340 døde i Butsja. Flere gråter sammen ved

byens massegrav.

– Det er bestialsk. Dette er ikke vilkårlig drepte i forbindelse med kamper, men folk som regelrett henretter bakbundne. Vi snakker her om sivile som har vært etterlatt under den tiden russerne hadde kontroll på byen, sier Oberstløytnant Palle Ydstebø til VGTV.

Antonia Pomazanko (76) viser

hvor hun prøvde å gravlegge datteren i sin egen hage. Datteren ble drept

da hun gikk ut for å se på de russiske styrkene, som hun trodde var ukrainske.

– Dette er et folkemord, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Russland er verre enn IS, mener Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kaller rapporteringen fra Butsja et «falskt angrep» og mener slike «provokasjoner» er en direkte trussel mot internasjonal sikkerhet.

– Man kan ikke stole på videoene, på grunn av tegn til videomanipulasjon og falskheter, sier talsperson Dmitrij Peskov i Kreml.

Mens propagandakrigen fortsetter, bærer ukrainske hjelpearbeidere bort døde kropper i gatene.