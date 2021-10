NEI TIL TALIBAN: Ambassadør Youssof Ghafoorzai vil ikke representere Taliban, med mindre gruppen godtar maktdeling og lover å holde frie valg.

Afghanistans ambassadør: Vesten skylder oss en avtale

Han har avvist Talibans forsøk på å få ham til å representere dem, men Afghanistans ambassadør til Norge har ikke gitt opp håpet om å forbli i jobben.

Fra ambassaden på Frogner i Oslo har Youssof Ghafoorzai sett hjemlandet sitt gjennomgå voldsomme endringer de siste månedene.

Kabuls fall til Taliban kom raskere enn noen forventet, og har ført til en uavklart situasjon ved landets ambassader verden rundt.

– Taliban har forsøkt å komme i kontakt med oss, men en samlet holdning fra alle ambassadører, er at vi fortsatt representerer Den islamske republikken Afghanistan, og ikke anerkjenner Det islamske emiratet, sier Ghafoorzai til VG.

Altså representerer han fortsatt Afghanistan slik det var før Taliban tok makten i august.

– Taliban er ikke den legitime makthaver. Jeg representerer det afghanske folket, deres bekymringer, deres håp, deres krav og deres ønsker, sier Ghafoorzai.

HAR MAKTEN: Det finnes ingen militær løsning på krisen i Afghanistan, mener ambassadøren, som dermed vedgår at Taliban har kontrollen på bakken.

– Trenger folkets støtte

Kort etter at Taliban rykket inn i hovedstaden, fortalte ambassadøren til VG at han ikke lenger representerte tidligere president Ashraf Ghani, som flyktet fra landet da Taliban nærmet seg Kabul.

– Republikkens integritet er fortsatt intakt, i tråd med grunnloven. Taliban må gå med på en avtale om en inkluderende samlingsregjering som representerer hele det afghanske folket.

– Men hvorfor skulle Taliban godta å dele makten?

– Fullstendig, utøvende makt må være basert på folkets aksept. Dagens situasjon er ikke akseptert av folket, og er dermed ikke bærekraftig.

TRENGER FOLKET: Taliban vil aldri aksepteres som legitime makthavere i Afghanistan, dersom gruppen ikke representerer hele befolkningen, mener ambassadøren.

Det Ghafoorzai håper på er altså at alle politiske grupperinger i landet, både fremtredende politikere og representanter for det sivile samfunnet, skal komme til en altomfattende avtale om en samlingsregjering.

Han peker på fem områder han mener det internasjonale samfunnet må legge press på:

At Taliban går med på dannelsen av en inkluderende regjering. At de humanitære og økonomiske behovene til befolkningen møtes. At alle som ønsker å forlate Afghanistan, gis fritt leide. At menneskerettigheter, og rettigheter for kvinner og minoriteter, opprettholdes. At Taliban kutter alle bånd til terrorgrupper, og forsikrer at Afghanistan ikke på nytt blir en base for internasjonal terror.

JENTERS RETT: Jenters mulighet til å gå på skolen er ett av stridstemaene i dagens Afghanistan.

Stiller krav til Vesten

Ambassadøren gjør det klart at en forutsetning for at han og flertallet av ambassadørkorpset kan representere en samlingsregjering der Taliban inngår, er at gruppen også går med på å holde frie valg.

Det har Taliban så langt sagt nei til.

– Hvilken rolle ser du for deg at Taliban kan ha i en samlingsregjering?

– Maktdeling vil avgjøres gjennom forhandlinger. Men nøkkelen er en altomfattende og bindende politisk avtale.

En slik avtale burde også gagne Taliban fordi gruppen søker godkjenning av folket og internasjonal anerkjennelse, påpeker ambassadøren.

– Vesten skylder Afghanistan å presse på for en politisk avtale. Norge har spilt en viktig rolle i tidligere fredssamtaler, og vi håper at Norge vil fortsette å utøve den rollen.

I forrige uke bekreftet UD til VG at Norge fortsatt deltar i forhandlinger med Taliban. Men disse handler foreløpig om evakuering og humanitær hjelp. Politiske samtaler er fortsatt ikke på bordet.

– Uten en politisk avtale som representerer alle grupper, så vil Afghanistan gå inn i en ny syklus med vold og politisk ustabilitet, advarer ambassadøren.

Han mener to tiår med vestlig militært og sivilt tilstedeværelse i Afghanistan skaper en forpliktelse:

– I de 20 årene man har investert i å bygge et demokratisk, stabilt, trygt og velhavende Afghanistan, har man lid både sivile og militære tap. Det hviler et ansvar på det internasjonale samfunnet om å følge opp.

MINNES FAREN: Ambassadør Youssof Ghafoorzai (til venstre), faren Abdul Rahim Ghafoorzai og tvillingbroren Omar Ghafoorzai, på et bilde fra Kabul i august 1995.

Faren forsøkte

Ambassadørens far, Abdul Rahim Ghafoorzai, var i ti korte dager statsminister i Afghanistan i 1997, under et forsøk på å danne en samlingsregjering i Mazar-e-Sharif, utenfor Talibans kontroll.

Han døde i en flyulykke på vei mot politiske forhandlinger. Det er aldri slått fast hva som skjedde med flyet

– Min far ga sitt liv for et forent Afghanistan, og ønsket forhandlinger med Taliban. Hans eksempel har overbevist meg om at det er mulig.

– Men hvis Taliban går med på å holde demokratiske valg, og vinner, kan du representere en regjering der de dominerer?

– Ved et fritt valg vil det afghanske folket avgjøre, og da kan jeg selvsagt bli ved min post. Som sagt, jeg representerer folket.