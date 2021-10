BEKYMRET: Student Madeleine Borge (21) er bosatt i London, og er bekymret for de høye gass- og strømprisene i landet.

Høye strømpriser i Europa: − Redd for at det skal gå opp enda mer

– Det har vært helt latterlige strømpriser, sier student Thea (21) om situasjonen i Spania. I England slår Madeleine (21) av varmen om natten for å spare penger.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi ser hele tiden på nyhetene at prisene når nye høyder. Jeg har jo ikke lagt opp budsjettet etter å måtte betale så mye. Jeg er veldig redd for at det skal gå opp enda mer nå, samtidig med at det blir kaldere, sier norske Madeleine Borge (21), som studerer ved King's College London.

Europa står nå midt i en strømkrise, som blant annet skyldes høye priser på gass og kull, i tillegg til dyre CO₂-kvoter. Her i Norge opplevde folk i sør de høyeste strømprisene noensinne tirsdag.







Som i store deler av Europa, bruker man naturgass til oppvarming i England, og rundt 40 prosent av landets elektrisitet kommer fra denne energikilden.

Ifølge New York Times er prisen på naturgass seksdoblet på ett år, og gassforsyningene fra Russland har vært lavere enn forventet til Europa. I tillegg har det ifølge avisen vært uvanlig lite vind i England de siste månedene, noe som har påvirket landets vindmøller.

– Kan ikke bli særlig mye høyere

Torsdag åpnet student Madeleine Borge denne månedens gassregning, som viste 865 kroner, etter svært begrenset strømbruk. Tidligere har den ligget på rundt 570 kroner ved normal bruk, sier hun.

Hun forteller på telefon til VG at de har avtale i leiligheten om å kun sette på ovnen to timer før leggetid, og ikke ha på varme på natten, for å spare penger.

– Vi har våknet hver dag i flere uker med sår hals, fordi det er kaldt på rommet når vi våkner. Vi prøver å klare oss med så lite som mulig. Men vi er redde for eget bruk, spesielt når det blir kaldere ute. Vi blir nødt til å fyre mer for å holde leiligheten varm, sier Borge.

21-åringen, som har bodd i England i tre år, forteller at hun har venner som har måttet flytte på grunn av høye strømregninger.

– Vi er for så vidt heldige med at vår leilighet er godt isolert. Det er mange leiligheter her som ikke er det. En venn av meg fikk en regning en måned på rundt 5000 kroner, og måtte til slutt flytte.

Borge krysser fingrene for at prisene snart faller.

– Akkurat nå går det rundt, men det kan ikke bli særlig mye høyere. Jeg tenker mye på det.

– Helt latterlige strømpriser

ANSA er samskipnaden for norske studenter i utlandet. President Sebastian Hytten sier til VG at de har fått mange henvendelser fra studenter som synes det er vanskelig å dekke de uforutsette strøm-kostnadene.

– Storbritannia er der vi helt klart får flest henvendelser fra, og det er allerede et dyrt sted å bo, sier Hytten.

Samtidig understreker han at man mange steder betaler kvartalsvis, slik at mange enda ikke har sett konsekvensene av dette.

– Da kommer det i stedet i slutten av semesteret, og da har man ofte minst penger, sier presidenten.

INKLUDERT STRØM: ANSA-president Sebastian Hytten anbefaler studenter å gå inn i leieforhold med strøm inkludert.

Et av landene hvor man ofte betaler kvartalsvis er Spania. Norske Thea Cathrin Hellebostad Urke (21) studerer i Madrid på sitt andre år, og forteller at mange synes det er krevende å få regningene såpass sjeldent.

– Man vet jo aldri hva regningen kommer på, så det er et stressmoment her selvfølgelig. Jeg har snakket med flere som plutselig må betale over 1000 kroner.

Regjeringen i Spania uttalte nylig at de nå skal ta fortjeneste fra elektrisk kraftproduksjon fra vind og solenergi, for å kompensere forbrukerne for høye gasspriser, skriver New York Times.

Urke har selv fastprisavtale på strøm, noe hun er veldig fornøyd med.

– Det har vært helt latterlige strømpriser. Det er et kjent fenomen at prisene her er blant de høyeste i Europa, så det har vært vanskelig for studentene å sette opp budsjett når det er så uforutsigbart, sier Urke.

SLITER: Thea Cathrin Hellebostad Urke (21) studerer i Madrid, og forteller at studenter sliter med skyhøye strømpriser.

Medlemslandene delt

Torsdag møttes EU-lederne for å diskutere tiltak for å løse energikrisen. De fleste medlemslandene har allerede tatt egne grep for å hjelpe dem som har blitt hardt rammet av prisøkningen, blant annet ved å kutte i skatter og avgifter og subsidiere fattige husholdninger.

13. oktober publiserte EU-kommisjonen en «verktøykasse» med tiltak som medlemslandene kan innføre nasjonalt, i tillegg til å vurdere felles, langvarige tiltak for alle medlemslandene.

Men det er stor uenighet om hvilke tiltak som skal innføres: Spania, Italia og Hellas er blant landene som ønsker at EU skal gjøre endringer i reguleringene sine og ha en felles innkjøpsordning, ifølge nyhetsbyrået.

Land som Tyskland og Belgia er derimot skeptisk til å endre de gjeldende reguleringene som svar på en kortvarig krise, skriver Reuters. Ifølge EU-kommisjonen er det ventet at gassprisene vil stabilisere seg på et lavere nivå innen april neste år.