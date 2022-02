MINDRE HJERTELIG NÅ Utenriksminister Anniken Huitfeldt tok imot sin russiske kollega Sergej Lavrov i Tromsø i oktober. Nå har Lavrov sendt brev til Huitfeldt med krav om avklaringer.

Russland misfornøyd med svaret fra Nato: Går rett på enkeltland

Sergej Lavrov, den russiske utenriksministeren, er så misfornøyd med svarene fra Nato og USA at han nå har avkrevd svar fra USA, Canada og en rekke enkeltland i Europa, blant dem Norge.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

VG meldte tidligere tirsdag at Russland har sendt brev til Norge. Mandag ble en versjon av brevet, adressert til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), levert i Utenriksdepartementet av en diplomat fra Russlands ambassade.

Tirsdag kveld har russisk UD publisert en engelsk versjon av brevet.

«USA og Natos svar på våre forslag viser alvorlige ulikheter i forståelsen av prinsippene om lik og udelelig sikkerhet», skriver Lavrov i brevet til utenriksministrene i USA, Canada og en rekke europeiske land.

Brevet er skrevet etter at svarene fra Nato og USA ble oversendt til Moskva onsdag i forrige uke.

«Vi mener det er nødvendig å øyeblikkelig avklare dette, fordi det vil være avgjørende for utsiktene til videre dialog», skriver den russiske utenriksministeren videre.

Han kontakter nå landene enkeltvis, begrunnet med at de hver for seg har undertegnet dokumentene som Russland omtaler.

Udelelig sikkerhet

Prinsippet om udelelig sikkerhet, som Russland viser til, er omtalt i en erklæring fra i 1999, fra medlemslandene i OSSE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.

Istanbul-dokumentet slår fast at alle stater står fritt til å velge sin egen sikkerhetspolitiske forankring - eller å være nøytral.

Men dokumentet, Istanbul-dokumentet, slår også fast at ingen land kan styrke sin egen sikkerhet på bekostning av andres sikkerhet. Det er denne setningen som Lavrov nå sender til hvert enkelt medlemsland og ber om en forklaring på.

– Russlands budskap over flere år har vært påstanden om at Natos utvidelse østover har skjedd på bekostning av Russlands egen sikkerhet, og at den dermed er i strid med prinsippet om udelelig sikkerhet, sa postdoktor og Russland-forsker Kristin Ven Bruusgaard ved Universitetet i Oslo til VG tidligere tirsdag.

– Alvorlig bekymret

I brevet beskriver Lavrov hvordan Russland er alvorlig bekymret for sin egen sikkerhet med øktende politisk og militær uro ved sine grenser mot vest.

Med tydelig referanse til Natos utplassering av militære styrker i alliansens østlige medlemsland, krevde Russland i desember at disse styrkene måtte trekkes tilbake. Samtidig krevde Russland skriftlige garantier for at Ukraina aldri kan bli medlem i Nato.

Begge kravene er blankt avslått av både USA og Nato.

Det vil ikke skje

Den russiske utenriksministeren beskylder nå vestlige land for å plukke de delene av internasjonale dokumenter som passer dem - «nemlig retten til fritt å velge allianser utelukkende for å ivareta sin egen sikkerhet» og altså uten hensyn til Russland.

Det har ikke Russland tenkt å finne seg i heretter, ifølge brevet.

«Det vil ikke skje. Kjernen i avtalene om udelelig sikkerhet er at enten er det sikkerhet for alle, eller det er ikke sikkerhet for noen», skriver Lavrov.

Nå ber den russiske utenriksministeren at hvert enkelt land raskt avklarer skriftlig om de har tenkt å oppfylle det Russland mener er skriftlige forpliktelser, slik situasjonen nå.

Han ber også landene om å klargjøre dersom de ikke ikke føler seg forpliktet.

En talsperson for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, sa til VG tidligere tirsdag at at en rekke medlemsland har fått lignende brev fra Russland, og at Nato er inne i vurderingen av mulige svar.