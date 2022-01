ROM: Knytter land sammen.

Taiwan kjøper 20.000 flasker litauisk rom fra Kina

Tusenvis av flasker rom fra Litauen var på vei til Kina, men skal ifølge Taiwan ha risikert å aldri komme inn i landet.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

Nå deler landet tips og triks om hvordan man best kan bruke rom, både til drinker og til matlaging, ifølge BBC.

Litauen etablerte en uoffisiell ambassade i Taiwan i fjor, et mulig tegn på et økende bånd mellom landene, skriver kanalen. Dagen etter nedgraderte Kina sine forbindelser til Litauen.

Lang konflikt

Taiwan, eller Republikken Kina, som det egentlig heter, har i praksis vært selvstendig siden 1949, men er ikke anerkjent som en selvstendig stat og er ikke med i FN.

Kina ser fortsatt på Taiwan som en del av sitt territorium, noe som har bidratt til et økt press på å isolere øya fra andre land.

Det statseide selskapet Taiwan Tobacco and Liquor Corp (TTL) hevder at de kjøpte den litauiske rommen etter at de hadde blitt varslet av Taiwans finansminister om at den kunne bli stanset på grensen til Kina. TTL mente de hadde grunn til å tro at brennevinet ikke ville komme til Kina, fordi forsendelser av øl også hadde blitt stoppet.

TTL og produsenten av rommen, MV Group Productions, har ikke uttalt seg om saken.

I et Facebook-innlegg oppfordrer Taiwans nasjonale utviklingsråd nå folk til å kjøpe rom mot slutten av januar, da den oppkjøpte rommen vil være på plass i butikkene.

De deler også oppskrifter på en cocktail man kan lage av rom, og ulike måter å bruke rom i maten.

RÅD: Dette var blant forslagene det Taiwanske nasjonale utviklingsrådet delte til befolkningen på Facebook.

I innlegget ber de også befolkningen om å støtte Litauen, og understreker at landene har en vennlig tone, skriver The Guardian.

Nekter for handelsblokkeringer

Kina har nektet for å ha stanset handel fra Litauen, som er i strid med globale handelsregler. Men EU sier ifølge BBC at de har fått bekreftet fra medlemsland om varer som holdes igjen hos det kinesiske tollvesenet.

Dette er ikke første gang Kina beskyldes for handelssanksjoner mot andre land. For tiden pågår det en boikott av rundt et dusin australske varer, inkludert biff, vin og bygg.