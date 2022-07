Et HIMARS-missil blir avfyrt fra en våpenplattform i Ukraina. Bildet er ifølge Reuters hentet fra en udatert video i sosiale mediene som ble lastet opp 24. juni.

Vestlige raketter mot russiske våpenlagre: − Blir nødt til å tenke nytt

Vestlig rakettartilleri kaster kjepper i hjulene til den russiske krigsmaskinen. Nå kan ukrainerne beskyte mål som tidligere var utenfor rekkevidde.

Publisert: Nå nettopp

Rakettsystemet HIMARS inngikk i Biden-administrasjonens siste våpenpakke til Ukraina og er allerede tatt i bruk ved fronten i sørøst med stor effekt.

Missilene har en rekkevidde på 70–80 kilometer. GPS-styring gjør dem ekstremt treffsikre. De skytes ut fra kjøretøy som raskt kan flyttes til nye posisjoner.

Enorme eksplosjoner har den siste tiden vært registrert langt bak de russiske linjene i okkuperte områder i regionene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

En ukrainsk talsmann hevdet onsdag at Ukraina med de nye våpnene de siste to ukene har ødelagt omkring to dusin russiske lagre av våpen og drivstoff.

– Dette vil helt sikkert påvirke intensiteten i ildgivningen som russerne kan sette inn, sier talsmannen Vadym Denysenko ifølge CNN om våpnene Ukraina har mottatt.

Snart blir også langtrekkende, presise og mobile rakettsystemer fra Storbritannia (MLRS) og selvdrevet rørartilleri fra Frankrike (Caesar) satt inn i forsvaret av Ukraina.

Norge har indirekte bidradd til den britiske våpenleveransen.

Ukrainske soldater avfyrer en franskprodusert Caesar-rakett mot russiske posisjoner i Donbas 15. juni.

– Disse våpnene gjør det vanskeligere for russerne å bruke sin materielle overlegenhet til å slite ukrainerne helt ned, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til VG.

Kan skyte på nye mål

Han mener at russerne kunne fortsatt sin utmattelsesstrategi, var det ikke for den siste vestlige våpenhjelpen som settes inn mot det ensidige russiske bombardementet.

– Med de nye rakettsystemene kan ukrainerne ta mål under ild som tidligere var utenfor rekkevidde, sier Diesen, som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Diesen sier at overlegent russisk artilleri hittil har kunnet stå i samme stilling i dagevis og pumpe ut raketter fra lang avstand, som har påført ukrainerne store tap.

De nye rakettsystemene setter ukrainerne i stand til å slå tilbake.

– Ukrainske lokaliseringsradarer beregner hvor de russiske våpenplattformene står og kan ta dem under ild umiddelbart. Det vil føre til at russerne både tar tap og blir mindre effektive.

– Må tenke nytt

Diesen sier at det russiske artilleriet vil måtte bruke mer tid på å forflytte seg og finne nye ildstillinger, der de før kunne stå og skyte uforstyrret.

– Tvinges artilleriet til å flytte seg oftere, blir det også mer krevende å etterforsyne dem med ammunisjon. Russerne blir nødt til å opptre mer forsiktig og tenke nytt.

Diesen sier at det skaper ytterligere problemer for russisk logistikk og stridsledelse at ukrainerne nå kan beskyte ammunisjonslagre og kommandoplasser.

Det amerikanske våpensystemet HIMARS har seks utskytingsrør for raketter, montert på et kjøretøy.

Han mener de nye våpnene på ukrainsk side endrer styrkeforholdet:

– Det går fra en utmattelseskrig med fordel Russland til å bli en utmattelseskrig der partene i større grad er jevne. En form for stillstand utkrystalliserer seg.

Diesen understreker at ukrainerne ennå ikke er i stand til å gå til en større motoffensiv. Og de er sårbare for å miste noen av de nye systemene som de har fått svært få av.

Lang front

Førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole Tom Røseth mener at effekten av de nye rakettbatteriene vil avhenge av hvor mange Ukraina får fra vestlige land.

– Når britiske MLRS og franske Caesar fases inn, vil de kanskje ha i overkant av 40 systemer. Men frontlinjen er veldig lang og det er utrolig mange mål på andre siden.

Han sier at det vil være en prioritet for de russiske styrkene å slå ut de avanserte, vestlige våpensystemene, fordi de er en trussel og symbolsk viktige.

– De vil være truet av russiske missilangrep og må beskyttes med godt luftvern.

Minst 23 mennesker ble drept og mer enn 100 skadet i et russisk rakettangrep torsdag mot byen Vinnytsia midt i Ukraina.

Røseth mener de nye rakettsystemene vil kunne bremse den russiske militære fremgangen, gitt at de ikke blir slått ut og får tilførsel av vestlig ammunisjon.

– Men ukrainerne vil trenge flere slike systemer og andre militære verktøy for å klare å gjennomføre en kraftig motoffensiv i øst, sier Røseth.

Stridspause

Siden 7. juli har deler av den russiske styrken hatt stridspause. Troppene som tok byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Luhansk samler krefter, nye forsyninger og mannskaper hentes inn.

– De russiske styrkene vil ikke være i stand til å skaffe seg kontroll over Donetsk fylke før de har hvilt, reorganisert og etterforsynt avdelingene, sier Diesen.

Røseth tror det vil gå ytterligere et par uker før en russisk offensiv mot Donetsk.

– Det kan også skje tidligere, hvis russerne vil holde momentum før ukrainerne styrker seg. Jeg tror ikke russerne vil gi seg med Donbas, men søke å gå videre vestover.