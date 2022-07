ANKLAGES: Secret service beskyldes for å ha slettet tekstmeldinger som kan være bevis for hendelsesforløpet under angrepet 6. januar 2021. Dette bildet er fra 2016.

6. januar-komiteen stevner Secret Service – anklages for sletting av SMS-er

6. januar-komiteen stevner Secret Service. Presidentens livsvaktstyrke anklages for å ha slettet SMS-er som kan inneholde bevis om hva som skjedde da Kongressen ble angrepet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge et brev fra Sikkerhetsdepartementet i USA ble tekstmeldinger mellom livvaktene slettet etter at de etterspurte telefondataene for å gjennomgå angrepet på Kongressen.

Brevet ble offentliggjort onsdag denne uken.

Det skriver blant annet The Guardian og The New York Times.

Secret Service er underlagt Sikkerhetsdepartementet. Dette er også departementet som er ansvarlig for gjennomgangen av Secret Services håndtering av angrepet på Kongressen.

Det er nettopp tidspunktet for slettingen av SMS-ene, altså etter at de fikk beskjed om overlevere materiale, som har ført til anklager om at Secret Service har tuklet med telefondataene.

Secret Service på sin side nekter for anklagene. De erkjenner at noe telefondata har gått tapt, men sier at samtlige meldinger som har blitt etterspurt, er overlevert komiteen.

– Antydningen om at Secret Service på uærlig vis slettet tekstmeldinger etter en forespørsel, er usann. Faktisk har Secret Service samarbeidet fullt og helt med overinspektøren på alle måter – om det er snakk om intervjuer, dokumenter, e-poster eller tekstmeldinger, sier talsmann Anthony Guglielmi.

Natt til lørdag sa Kongresskomiteen at de stevner Secret Service som følge av anklagene.

VIL STEVNE: 6. januar-komiteen

Endret forklaring

Ifølge Sikkerhetsdepartementet i USA har Secret Service også endret forklaring på hvordan flere tekstmeldinger har blitt borte.

Generalinspektør Joseph Cuffari fortalte 6. januar-komiteen om endringen av forklaringen fredag.

På et tidspunkt sa Secret Service at noe telefondata gikk tapt under en rutinemessig overføring av data mellom enheter. De sier også at samtlige meldinger som har blitt etterspurt, er overlevert komiteen.

ENDRET FORKLARING: Ifølge Sikkerhetsdepartementet har Secret Service kommet med ulike forklaringen på hvorfor tekstmeldingene er borte.

Mens på et annet tidspunkt var forklaringen en annen.

Da var det en utskiftning av utstyr som var grunnen.

Cuffari sa også at selv om Secret Service godkjente at Sikkerhetsdepartementet skulle gjennomgå byråets håndtering av Kongress-stormingen, forsinket de gjennomgangen ved å overlevere materiale sent.

Vil ha alle tekstmeldingene

Natt til lørdag sa Kongresskomiteen at de vil stevne Secret Service som følge av anklagene.

Ifølge en uttalelse fra 6. januar-komiteen ønsker de å få tak i alle relevante tekstmeldinger, i tillegg til alle Secret Service-rapporter som angår eller på noen måte er relatert til stormingen.

KOMITE-LEDER: Bennie Thompson leder komiteen som etterforsker stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Komiteens leder, Bennie Thompson, sa at det var åpenbart at Secret Service ikke var samarbeidsvillige.

– Vi må komme til bunns i dette, men hvis de tekstmeldingene er borte er vi fast bestemt på å finne dem, sa komitémedlem Jame Raskin til ABC News på fredag.