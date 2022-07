I utkanten av Portugals hovedstad har flammene nådd husene. I en periode med ekstrem tørke prøver brannfolk og sivile å finne vann der de kan. Situasjonen i det brennhete landet omtales som «et rent helvete».

Sommer i flammer

Flere tusen brannmannskaper kjemper mot over 250 branner idet en ekstrem hetebølge har festet grepet om Portugal.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hundrevis av branner har oppstått i Portugal som følge av en hetebølge med ekstreme temperaturer på over 40 grader.

De kommende dagene skal det bli enda varmere. Samtidig er landet rammet av alvorlig tørke.

I Canecas utenfor Lisboa kaster folk bøtter med vann i et forsøk på å slukke en brann ved et boligområde. Flammene nærmer seg bebodde hus, og sammen med sivile forsøker brannmannskaper å få kontroll. Men tørr vegetasjon og høye temperaturer gir gunstige forhold for spredning av brann.

Lørdag ettermiddag kunngjorde innenriksminister José Luís Carneiro at Portugal vil være i en beredskapssituasjon til 15. juli som følge av den økende brannfaren.

Det betyr at brann- og redningsetaten kan mobilisere «alle tilgjengelige midler» for å bekjempe branner, forklarte ministeren.

Søndag advarte den portugisiske presidenten Marcelo Rebelo de Sousa om at en risikotopp vil nås i løpet av de kommende dagene. Fra tirsdag kan man forvente en «forverring» som kan vare i opptil fire dager.

– Dette er en mye mer alvorlig situasjon enn den allerede kompliserte situasjon om sommeren, sa presidenten.

I Boa Vista har en brann stengt motorveien. Samtidig prøver mennesker å komme seg i sikkerhet. I Alvaiazere prøver befolkningen å beskytte seg fra røyken som fyller luften. Der har brannen pågått siden torsdag 7. juli. Tirsdag ble den reaktivert.

Brannen har herjet på fastlandet i Portugal siden torsdag.

Ifølge beredskapsmyndighetene har brannene allerede konsumert rundt 2500 hektar. Innbyggere fra minst ni landsbyer har blitt evakuert.

EU har åpnet for at medlemslandene kan sende ressurser for å hjelpe Portugal. Spania mobiliserte raskt to brannslukningsfly til nabolandet sitt, ifølge NTB.

Omtrent 1.500 brannmannskaper jobber for å slukke flammene i kommunene Ourém, Pombal og Carrazeda de Ansiães, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er så langt ikke meldt om dødsfall knyttet til brannen, men 40 personer er skadd.

Også i 2017 opplevde Portugal voldsomme branner, hvor til sammen 60 mennesker mistet livet.

Nå er landet imidlertid bedre forberedt på å bekjempe brannene, hevder statsminister António Costa overfor avisen Público.

Ifølge beredskapsmyndighetene skal tenningsgraden være på vei nedover. Flere branner som startet i forrige uke er under kontroll, mens andre reaktiveres.

I fremtiden anslår klimaforskere at hele Sør-Europa kan forvente høyere temperaturer og mindre regn som følge av global oppvarming.