IVANA TRUMP DØD: Donald Trumps tidligere kone Ivana er død. Her er de to sammen i 2014.

Ivana Trump er død

Ekskona til USAs tidligere president er død, melder den amerikanske TV-kanalen ABC News.

Saken oppdateres.

Det opplyser kilder i familien overfor kanalen.

Ivana Marie Trump ble 73 år gammel. Årsaken bak dødsfallet er ikke kjent.

USAs tidligere president Donald Trump og Ivana Trump giftet seg i 1977. De to skilte seg i 1992.

Sammen fikk de barnene Donald Jr, Ivanka og Eric Trump.

– Hvil i fred

Donald Trump har kommentert dødsfallet på det sosiale mediet Truth Social.

– Jeg er lei meg, på vegne av alle de som elsket henne, for å meddele at Ivana Trump har gått bort i sitt hjem i New York, skriver Trump.

– Hun var en fantastisk person, som levde et storartet og inspirerende liv. Hennes glede og stolthet var hennes tre barn, Donald Jr, Ivanka og Eric. Hun var så stolt over dem, som vi er stolte av henne. Hvil i fred, Ivana, skriver den tidligere ektemannen til Ivana.

Ivana og Donald Trump var et profilert kjendispar gjennom 80-tallet og starten av 90-tallet. Skilsmissen mellom de to var gjenstand for bred mediedekning.

– Stor sorg

Ivana Trumps sønn, Eric Trump, har postet en hyllest til sin avdøde mor på Instagram.

– Vår mor var en fantastisk kvinne, en kraft i forretninger, en atlet på verdensnivå, en vakker skjønnhet og kjærlig mor og venn, skriver Trump om sin mor.

– Hun flyktet fra kommunisme og omfavnet dette landet. Hun lærte sine barn om tøffhet, stå-på-vilje og barmhjertighet, skriver Trump.