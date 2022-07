TIL ANGREP MOT VESTEN: Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov under G20-utenriksministermøtet på Bali i Indonesia.

Lavrov: − Ingenting å snakke med Vesten om

Fredag ankom Russlands utenriksminister G20-møtet på Bali i Indonesia. Her hevdet han at Kreml er klare til å forhandle om korn med Ukraina og Tyrkia.

Det skriver både Reuters og The Guardian.

Men når slike forhandlinger kan finne sted, kom ikke frem av Lavrovs uttalelser.

Den russiske utenriksministeren gikk til angrep på hva han mente andre land var opptatt å snakke om på møtet – nemlig Russlands angrepskrig mot Ukraina.

– Aggressorer, angripere, okkupanter – vi hørte mye forskjellige i dag, sa Lavrov til fremmøtte reportere etter et møte med flere vestlige land.

Han anklaget disse landene, deriblant USA, for å avspore samtaler om den globale økonomien.

Info Dette er G20 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.

De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA.

Flere internasjonale organisasjoner deltar på G20-møtene, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og FN.

Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen. De representerer også rundt 66 prosent av verdens befolkning og 75 prosent av internasjonal handel.

G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.

Formannskapet i G20 går på rundgang. I 2022 har Indonesia formannskapet.

5. til 8. juli avholdes utenriksministermøtet til G20 på Bali i Indonesia.

Mens toppmøtet, der stats- eller regjeringssjefer og presidentene for EU-kommisjonen og Det europeiske råd deltar, avholdes 15. og 16. november på Bali i Indonesia. Kilder: NTB, Store norske leksikon Vis mer

Så gikk han enda lenger, ifølge det Putin-kontrollerte nyhetsbyrået Ria Novosti:

– Hvis Vesten ikke ønsker forhandlinger, men at Ukraina skal seire over Russland på slagmarken, så er det trolig ingenting å snakke med Vesten om, fordi med denne tilnærmingen tillater de faktisk ikke Ukraina å å gå videre til fredsprosessen, hevdet han.

Lavrov påsto også at det Russland kaller sin «militære spesialoperasjon» i Ukraina, har som mål å gjøre det ukrainske militæret dårligere, fjerne personer de kaller farlige nasjonalister og forhindre USA fra å bruke Ukraina til å true Russland.

SNAKKET MED PRESSEN: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etter en seanse med de fremmøtte reporterne på G20-møtet på Bali i Indonesia i juli.

– Ikke deres land

Russland har i lang tid blokkert transport av ukrainsk korn. Invasjonsmakten har kontroll over hele den ukrainske kyststrekningen langs Svartehavet, og kontrollerer også viktige havnebyer her.

Ukraina står for rundt ti prosent av den globale korneksporten, og flere organisasjoner, deriblant FN, krever at Russlands blokade opphører, slik at ukrainsk korn igjen kan eksporteres ut til verden.

Ukrainske myndigheter har flere ganger anklaget Russland for å stjele ukrainsk korn i de russiskokkuperte områdene.

Ifølge en kilde til Reuters henvendte den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken seg direkte til Russland under møtet – med krav om at Russland tillater korneksport.

– Til våre russiske kolleger: Ukraina er ikke deres land. Det er ikke deres korn. Hvorfor blokkerer dere havnene? Dere burde slippe ut kornet, sa Blinken ifølge kilden.

KLAR OPPFORDRING: USAs utenriksminister Antony Blinken skal ha henvendt seg direkte til den russiske delegasjonen under G20-møtet på Bali i Indonesia i juli.

Forlot møtet

Russland og Lavrov vil ifølge NTB reise tidlig hjem fra møtet. Det er også ventet at Lavrov dropper ettermiddagssesjonene og den offisielle middagen fredag.

– Lavrov holder fortsatt bilaterale samtaler. Deretter vil han snakke med pressen og dra, sa talskvinne Maria Zakharova for det russiske utenriksdepartementet til tyske DPA fredag morgen.

Lavrov vil ifølge AFP ikke være til stede når Ukrainas utenriksminister taler til G20-møtet.

Mens Reuters melder at en vestlig tjenesteperson sier at Lavrov gikk ut av rommet da den tyske utenriksministeren snakket under G20-møtets første økt.

I tillegg tok ikke Lavrov ordet under den andre økten som handlet om global matsikkerhet.