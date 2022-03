forrige





PÅ SYKEHUSET: En skadet mann bæres opp av ukrainsk militære og sivile i Mariupol torsdag.

Myndighetene i Mariupol: Nye forsøk på evakuering og våpenhvile søndag

Det foregår nå kamper i både Mariupol og Tjernihiv, melder Ukrainas militære. Søndag vil det bli et nytt forsøk på å evakuere sivile, etter at lørdagens evakuering ble avbrutt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Byrådet i Mariupol opplyser at det vil foregå en evakuering av rundt 400.000 sivile fra klokken 12 lokal tid, og at det vil være en midlertidig våpenhvile i byen fra klokken 10 til 21 lokal tid, melder Reuters.

Lørdag ble det erklært midlertidig våpenhvile i byen for å kunne evakuere sivile. Ikke lenge etter kom det imidlertid meldinger om brudd på våpenhvilen, og at evakueringen ble utsatt.

De som først ville flykte fra Mariupol, ble presset tilbake til bomberommene.

Natt til søndag fortsatte angrepene i den hardt pregede havnebyen.

– Hensynsløse artilleriangrep pågår i boligområder, og fly har sluppet bomber på boligområdene, sier ordfører i byen, Vadijm Boisjenko til nyhetsbyrået AP natt til søndag.

Søndag morgen hevder ukrainske militæret at de ukrainske styrkene har kjempet harde kamper for å holde på visse grenser, skriver The Guardian.

De ukrainske styrkene fokuserer på å forsvare byen Mariupol, og også i byen Tjernihiv er styrker på plass for å forsvare byen, ifølge det ukrainske militæret.

Representanter fra Ukraina og Russland møtes til tredje runde med forhandlinger mandag, sier den ukrainske forhandleren David Arakhamia på sin Facebook-konto, melder CNN.

– Bremser fremkrykkingen

Det britiske forsvarsdepartementet uttaler i en etterretningsoppdatering søndag morgen norsk tid at styrken til det ukrainske forsvaret fortsetter å overraske Russland.

– Russiske forsyningslinjer fortsetter etter sigende å bli angrepet, som bremser fremrykkingen til bakkestyrkene, heter det i uttalelsen.

Det er også sannsynlig at Russland nå vil forsøke å få tankbiler til å se ut som vanlig lastebiler, for å minske tapet, mener det britiske forsvarsdepartementet.

Svært vanskelig fase

Artilleriangrepene har pågått i dagevis i den viktige havnebyen sør i Ukraina.

Byen er beleiret, og ordfører Boisjenko sier til AP at byen er inne i «en svært vanskelig fase» av beleiringen. Byen har vært uten vann og strøm i fem dager, ifølge ordføreren.

– Russiske styrker ødelegger byen og dreper ukrainere. Vi klarer ikke å samle alle likene fra gatene. Spør du hvor mange ofre vi har i denne krigen, er det eneste svaret: jeg vet ikke, sier viseordfører i Mariupol, Sergej Orlov, til BBC.

Ukrainas president holdt sent lørdag kveld en tale til folket – og ba alle om å kjempe imot russerne:

Også i småbyen Volnovakha i Donetsk-regionen har sivile meldt at de ikke får flyktet, som følge av angrepene som fremdeles pågår i området.

Storbritannia har sagt at meldingen om en våpenhvile i Ukraina var et forsøk fra Russland på å føre skylden for fremtidige sivile dødsfall over på landet.

– Russlands foreslåtte våpenhvile i Mariupol var etter all sannsynlighet et forsøk på å avlede internasjonal fordømmelse, samtidig som man omstilte styrkene sine til en ny offensiv, skrev det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Her står kampene nå

Etter en dag preget av brutt våpenhvile og bristne håp om massevakuering fortsetter krigen i Ukraina natt til søndag. Her står kampene nå:

Russiske styrker forsøker fremdeles å omringe Kyiv. Flere områder rundt hovedstaden har lørdag blitt rammet av harde kamper og omfattende bombeangrep, deriblant ved Hostomel flyplassen.

I øst skal byene Sumy og Kharkiv ha blitt rammet av sterk artilleriild fra russisk side. Samtidig skal det russiske militæret også forsøke å omringe Kharkiv, som er landets nest største by.

Britisk etterretning skal tyde på at russiske styrker forsøker å ta seg til de sørlige byene Mykolaiv og Odessa, hvor de mener det kan komme nye angrep. Det britiske forsvarsdepartementet meldte tidligere lørdag at angrepene hadde midlertidig avtatt i styrke det siste døgnet.

De russiske styrkene har lørdag kveld bombet byen Irpin, som ligger like på utkanten av Ukrainas hovedstad Kyiv, nordvest for byen.

Bilder fra Irpin lørdag viser utbombede bygninger og en stor gruppe mennesker som forsøker å flykte fra byen ved å ta seg over en bro som har falt som følge av de brutale angrepene.

– Det er katastrofalt. Russernes bombing er total, og de bomber fra luften og med missiler. Disse menneskene lider under dette. Dette er fullstendig uakseptabelt, sier Ukrainas tidligere president Petro Porosjenko til BBC.

FOLKEMENGDE: Store grupper mennesker tar seg over den ødelagte broen over elven Irpin utenfor Kyiv.

Porosjenko befinner seg selv i Irpin, og sier det er angrep som dette som gjør at Ukraina ber Nato om å stenge luftrommet over Ukraina – noe forsvarsalliansen har vært tydelige på at ikke er aktuelt.

Vladimir Putin har også sagt at han vil anse et slikt flyforbud fra Natos side som en krigshandling.

Nye bilder fra Lviv, som så langt har sluppet unna de verste angrepene, viser hvordan også byen i vest forbereder seg på mulig krig:

INNPAKKET: En presenning skal sørge for at denne statuen ved rådhuset i Lviv forhåpentligvis slipper unna skader, dersom byen kommer under angrep.

Zelenskyj: Nye samtaler med Biden

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver på Twitter natt til søndag at han har hatt nye samtaler med USAs president Joe Biden.

– Spørsmål om sikkerhet, økonomisk støtte til Ukraina og videreføring av sanksjoner mot Russland var tema, sier han.

De to har snakket sammen flere ganger tidligere, senest for to dager siden etter angrepene og brannen på kjernekraftverket i Zaporizjzja.

Amerikansk etterretning var i dialog med ukrainske myndigheter i tiden før Russland invaderte Ukraina, nettopp for å advare om en mulig russisk invasjon.