OKKUPERT: Gagi Makharadze står på den siden av dalen som Georgia fortsatt kontrollerer. På den andre siden har russiske styrker styringen i Sør-Ossetia.

– Faller Ukraina, så er vi neste offer

KHURVAKETI (VG) Luda Salia (64) trenger ikke å tenke seg om. Hun er sikker i sin sak. – Faller Ukraina, så er vi neste offer.

Vi står i landsbyen Khurvaketi, rett ved grensen til det russiskkontrollerte området i Georgia – Sør-Ossetia.

Grensevakten Gagi Makharadze (58) titter forbi det georgiske flagget og mener at sykepleieren har helt rett:

– Jeg er ikke i tvil om at det blir sånn som hun sier. Det er like sikkert som at solen står opp i morgen, sier han.

– 20 prosent av Georgia er okkupert. Vinner Russland i Ukraina, tar de hele Georgia. Og kommer ikke til å nøye seg med det, fortsetter Makharadze og ramser opp sovjetrepublikker som i dag er selvstendige stater.

– De baltiske landene Litauen, Latvia og Estland, Moldova, Polen ...

FLYKTNINGER: Dako Tsiramua (til høyre) med sine døtre Nana (14), Khatia (12) og Elene (6). De er flyktninger siden krigen i 2008. Til høyre Luda Salia, som flyktet under Abkhasia-krigen på 1990-tallet og deretter i 2008.

Flyktet

Luda Salia støtter Ukraina helhjertet, av mange grunner. Det var et ukrainsk skip som ble redningen da hun skulle ut av det krigsherjede Abkhasia på begynnelsen av 1990-tallet.

Nå mener hun altså at krigen ikke bare står om Ukrainas fremtid, men også Georgias. Og resten av Europa.

Langs grensen er det russiske utkikkstårn. På den andre siden, litt lenger bort i den vakre georgiske fjellheimen, er det georgiske artilleristillinger.

Først en historieleksjon: I august 2008 ble det krig mellom Russland og Georgia.

Det var første gang siden Afghanistan i 1979 at russiske tropper invaderte et annet land. Den delen av Georgia som heter Sør-Ossetia har siden vært under russisk kontroll og er anerkjent av Russland som selvstendig stat.

Nesten alle georgiere er drevet fra Sør-Ossetia, som er helt avhengig av russiske penger. Både Sør-Ossetia og den andre utbryterrepublikken innenfor Georgia, Abkhasia, har militære allianser med Russland, som har tropper der og vokter grensene mot resten av Georgia.

- Dypere og dypere inn

Vi befinner oss i stuen til en av Luda Salias slektninger, 35 år gamle Dako Tsiramua. Hennes nå 14 år gamle datter, Nana, var bare én måned gammel da de måtte flykte fra den russiske invasjonen i 2008.

Grensevakten Makharadze er også i samme stue. Han er vår guide i området, som han kjenner som sin egen bukselomme.

– Russerne kommer dypere og dypere inn på georgisk område, hevder han.

HJELP: Elguja Javakhishvili henter sukker, mel, olje og andre matvarer som landsbyen får gjennom hjelpeapparatet.

Vi har passert EUs observatører, som står med kikkerter og kameraer rettet mot det russiskkontrollerte området. Georgierne vi snakker med, gjør ikke noe forsøk på å skjule at de ikke har troen på de utenlandske observatørene.

– Vår egen regjering har bestemt at vi ikke skal ha grensesoldater her, fordi det vil være å anerkjenne de nye grensene som russerne og Sør-Ossetia påberoper seg. Men samtidig må noen kontrollere at de ikke flytter seg lenger inn på georgisk område. Derfor gjør vi dette frivillig og uten betaling, sier Makharadze om jobben som grensevakt.

Tror Russland taper

Dako Tsiramua har i alt tre døtre i alderen seks til 14 år. Når VG kommer på besøk, rydder hun ivrig i alle potteplantene. Ute står epletrærne på rekke og rad. Dette er Georgias beste fruktjord. Dako synes krigen i Ukraina er forferdelig:

– Kvinner og barn dør – det er fryktelig.

– Frykter du ny krig her?

– Ja, men russerne må bli stoppet i Ukraina. Da vil de forsvinne også her i Sør-Ossetia, sier hun.

Grensevakten Gagi Makharadze nikker igjen.

– Jeg er sikker på at Russland kommer til å tape i Ukraina. Og da kommer de til å trekke seg tilbake også her, sier han og peker mot fjellområdene som blir kontrollert av russiske styrker.

RUSSISK BASE: Siden 2008 har russiske styrker hatt kontrollen over Sør-Ossetia. Her en russisk militærbase som ligger rett ved det som de mener er den nye grensen til Georgia.

Husene her er helt like. De ble bygget for å huse alle de etnisk georgiske flyktningene i 2008. Mamuka Chulukhadze (40) er en av dem:

– Russerne brente først husene i landsbyen vår. Så brukte de bulldosere og jevnet alt med jorden, sier han bitter.

– Det var et paradis her. Vi hadde store hus. Vi dyrket frukt og grønnsaker og hadde det veldig bra. Så kom den russiske okkupanten.

Det er matutdeling i landsbyen. Elguja Javakhishvili (62) bærer seg skakk på gratis sukker, mel og olje.

– Jeg hadde til og med egen vinkjeller, sier han om huset som han måtte flykte fra under krigen.

– Nå opplever ukrainerne det samme som vi gjorde. Selvfølgelig støtter vi dem.

Russiske marionetter



Den tidligere svenske ambassadøren til Georgia, Hans Gunnar Adén, sier til VG:

– Utbryterrepublikkene forsøker stadig å flytte fram sine posisjoner med russisk hjelp. Sør-Ossetia er vel nærmest å betrakte som et tyng befolket russisk protektorat. Både Abkhasia og Sør-Ossetia er totalt avhengig av russisk bistand.

Blant menneskene VG møter ved grensen til den russiskkontrollerte utbryterrepublikken, er det stor undring over at myndighetene i Georgia ikke vil støtte sanksjonene mot Russland. Vi spør Adén om grunnen til det:

– Vi kommer vel av at man ikke vil støte sin russiske nabo ytterligere. Tilhengerne til tidligere president Mikhail Saakasjvili har fått vann på mølla: Den «Georgiske drømmen» – navnet på partiet som nå innehar makten i landet – er i virkeligheten en russisk drøm, sier han og fortsetter:

- Det vil si at Georgia i praksis styres av den tidligere russiske oligarken Bidzina Ivanisjvili – regjeringen har bare russiske marionetter. Selv om det er en overdrivelse, kan det kanskje ligge noe i den oppfatningen, sier den tidligere ambassadøren.

Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier dette om utviklingen:

– Både Sør-Ossetia og Abkhasia blir stadig tettere integrert med Russland på alle områder, fra forsvar til økonomi og infrastruktur. Men det er forskjell på de to utbryterrepublikkene: Sør-Ossetia ønsker å bli en del av Russland, mens Abkhasia i utgangspunktet ønsker selvstendighet.

– Hva gjør Russland?

– Russland har anerkjent begge som selvstendige land, og selvstendige stater kan selvfølgelig søke om å bli en del av en annen stat, som Sør-Ossetia ønsker. Sør-osseterne ønsker å forenes med nord-osseterne, som har en egen selvstyrt republikk i Russland, sier han og fortsetter:

- Men så langt har Russland vendt det døve øret til Sør-Ossetias ønske. Abkhasia derimot stritter mot å bli en del av Russland, og har blant annet gjort det vanskelig for russiske investorer å kjøpe opp hoteller og annen infrastruktur i den lukrative turistindustrien langs Svartehavet.