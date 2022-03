Norske styrker: På grensen til krigen

Sina Lynge Poulsen (20)

skal sitte fremst i

stridsvognen – og skyte. Denne 28-åringen

analyserer russiske

våpensystemer. Nato-innsatsen

med norske styrker

blir lagt merke til.

Også av Putin.

– Dette er en «game changer»

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De siste dagene har de brukt til å øve på situasjoner som ikke er altfor ulike dem som utspiller seg i Ukraina.

Med stridsvognene har de norske soldatene i Litauen forsvart et skogsområde som et annet lag har prøvd å ta over.

Flere videoer fra Russlands invasjon i Ukraina viser hvordan stridsvogner er hyppig brukt i krigen.

I et stort lagerbygg fylt av militært utstyr sitter visekorporal Sina Lynge Poulsen i en av vognene.

Deler av den norske styrken har samlet seg for å vedlikeholde utstyret etter en av ukens øvelser.

– Oppdraget vårt har fått en økt relevans nå, sier Poulsen til VG.

– Vi er i beredskap

I Rukla, midt mellom Litauens grense mot Russland og Hviterussland, ligger militærleiren hvor de norske soldatene øver på krig – sammen med kolleger fra andre Nato-land. Nærværet til Nato i Litauen heter Enhanced Forward Presence (EFP). Målet er å vise hvor grensen til forsvarsalliansen går.

Norge har rundt 200 soldater, ti stormpanservogner og fire stridsvogner i Litauen. Her har Norge bidratt med styrker siden 2017. Målet er å avskrekke Russland fra å angripe landet.

– Krigen som pågår i Ukraina, viser hvor viktig det er at vi er her nede. Det er veldig viktig for de baltiske landene at vi er her, sier Poulsen.

Unmute video

I Litauen er flere bekymret for en invasjon fra Russland. Bekymringen har økt etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er ganske rolig her, men vi er i beredskap og har ting klart, sier kompanisjef Endre Saurstrø til VG.

Han forteller at de merker krigen ved at de har fått forsterkninger til leiren og følger med på hva som skjer lenger øst.

Utenfor lagerbygget snakkes det tysk. Det er Tyskland som leder Nato-nærværet i Litauen. Kjøretøy fra det tyske forsvaret står på oppstilling utenfor bygget hvor stridsvognen til Sina Lynge Poulsen er parkert.

Ammo på 25 kg

For 20-åringen gir det en trygghet å samarbeide med soldater på tvers av Nato-landene. Selv om krigen i Ukraina er nærmere i Litauen enn i Norge, trener og øver de norske soldatene som før.

På leiren er det soldater fra Belgia, Luxemburg, Tsjekkia, Nederland, Tyskland og Norge. Poulsen kom til Litauen i januar og skal være her til august.

I en krigssituasjon er hennes hovedoppgave å sitte fremst i stridsvognen.

– Jeg er skytter, sier hun.

Den tyngste ammunisjonen veier over 25 kilo.

50 flere soldater

Russlands president Vladimir Putin krever at Nato trapper ned antallet soldater og materiell i Litauen og nabolandene. Nato har gjort det motsatte. Det har sendt flere soldater og mer utstyr.

De siste ukene har det kommet flere soldater på grunn av sikkerhetssituasjonen i området.

Forsker Lars Peder Haga har tidligere forklart i VG at flere land kan ha grunn til å frykte Russland etter invasjonene av Ukraina. Han har nevnt Litauen som et land som kan være litt bekymret.

Den økte konflikten med Russland gjør at flere Nato-land øker tilstedeværelsen. Norge økte antallet soldater i Litauen sist uke, fra 150 til rundt 200 soldater.

Flere av soldatene er akkurat ferdig med verneplikten og i starten av 20-årene. I krigen i Ukraina må alle menn over 18 år være igjen for å kjempe mot fienden.

Deler krigstanker

Under invasjonen av Ukraina skal russiske styrker ha hatt store utfordringer med logistikk. Utstyr, drivstoff og mat har ikke kommet til soldatene som trenger det.

Troppssjef Daniel Willumsen (24) har som oppgave å sørge for at det samme ikke skjer med Nato-soldater.

– Det er en spennende utfordring. Vi skal støtte de andre i kompaniet.

Han er med på å sørge for at blant annet ammunisjon kommer frem til soldatene. Mens VG snakker med Willumsen, blir en stor tank med drivstoff satt på bakken.

– Vi sørger for at alle har det de trenger når de trenger det.

24-åringen har vært fem år i Forsvaret, med utdanning på Krigsskolen.

– Vi får vite at folk i Litauen setter veldig pris på at vi er her.

Willumsen forteller at de norske soldatene snakker og lufter tanker om det som skjer i Ukraina. Men oppdraget de løser, er det samme som før krigen.

Har angreps­plan

I en gammel blokk fra Sovjetunionen holder de norske soldatene til. På en grusbane på utsiden står en gjeng tyske soldater og trener til teknomusikk.

I den gamle blokken er det rom på rom med senger. Inne hos de norske soldatene står Nugatti, knekkebrød og leverpostei i hyllene.

Soldatene er på oppdrag i Litauen seks måneder av gangen.

Inne i den norske blokken møter VG en 28-åring. Stillingen hans i forsvaret gjør at han i denne reportasjen ikke kan vise hvem han er. Det kan gjøre ham sårbar for fienden.

Etter to uker i Estland er han i Litauen for å trene med Apache-helikoptre. Det er han som instruerer kamphelikopteret fra bakken. Det er utstyrt med maskinkanon, raketter og missiler.

– Jeg gir en plan for hvordan helikopteret skal angripe, sier 28-åringen.

I en krigssituasjon holder han kontroll på bakken, slik at helikopteret blir brukt best mulig mot fienden. Stillingen hans heter: Joint Terminal Attack Controller – JTAC.

Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Alvor og ansvar

Invasjonen i Ukraina gjør inntrykk på soldaten.

– Det viser at det er viktig, det vi driver med. Vi er her for å styrke beredskapen. Det føles mer meningsfylt nå.

Han kjenner på alvoret og føler ansvar, samtidig er det også en mulighet til å lære.

– Jeg har lagt merke til helikoptre som blir skutt ned; stridsvogner, våpensystemer.

Han forteller at han analyserer hva slags systemer Russland har.

– Krigen i Ukraina er også en arena for å lære hvordan Putin bruker utstyret og ressursene han har.

28-åringen forteller at mange hjemme i Norge nå er opptatt av å få oppdateringer litt oftere enn før krigen i Ukraina.

– Det er en nok en del hjemme som sender en ekstra tanke. Vi har det veldig greit her, selv om det er en spent situasjon lenger øst.

– Mye trykk

De norske soldatene har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Den russiske invasjonen av Ukraina har gjort forsvar og beskyttelse mer aktuelt enn på lenge.

– Det er tydelig at det som skjer i Ukraina, utfordrer sikkerhetsopplevelsen rundt om i Europa, sier kaptein Endre Saurstrø til VG.

Situasjonene i Øst-Europa har vært spent siden 2014. Nå har den økt, etter Russlands invasjon.

– Vi har det vi trenger for å gjøre jobben om det trengs, sier Saurstrø.

De siste dagene har journalister fra både hele Norge intervjuet soldatene, også svensker aviser og TV-kanaler har vært innom. Saurstrø merker at det er mer oppslutning om forsvaret og Nato.

– Det er uvanlig og det har vært mye trykk.

Unmute video

– «Game changer»

Saurstrø forteller at måten andre Nato-land støtter opp om den spente situasjonen i Litauen også er betryggende for oss i Norge.

– Det viser at vi har mange i ryggen om noen skjer og at trusselen tas på alvor av landene. Oppdraget her har alltid vært skjerpet, men nå har vi fått økt bidrag fra flere land og vi finner nye måter å utfylle samspillet her nede.

Om hendelsen i Ukraina og måten Nato-landene styrker tilstedeværelsen i øst på, sier han:

– Dette er en «game changer».

Han mener måten forsvarsalliansen håndterer konflikten på grensen viser at alle landene tar trusselen på alvor, og at det mobiliseres raskt når et land er har økte spenning på grensen.