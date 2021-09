ANNERLEDESLANDET: Mens «hele» verden stengte ned, kunne utestedene i Sverige holde åpent. Nå fjerner landet de siste coronarestriksjonene.

Nå åpner Sverige

Først danskene, så nordmennene – nå er det svenskenes tur: Fra midnatt fjernes de fleste coronarestriksjonene.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

25. mars 2020: Norge hadde vært nedstengt i to knappe uker med de strengeste tiltakene i fredstid. I Sverige var det meste åpent.

Nabolandet fikk internasjonal oppmerksomhet for å gå mot strømmen i valg av coronastrategi – og Sveriges statsepidemiolog mente Norge tok feil i valget av strategi.

Men så kom tiltakene også i Sverige.

18. desember kunngjorde statsminister Stefan Löfven en rekke tiltak, som forbud mot salg av alkohol etter klokken 20, hjemmekontor, maksantall på butikker og hjemmeundervisning.

83,6 prosent av svenskene over 16 år har fått minst én vaksinedose, mens hele 76,5 prosent er fullvaksinerte, ifølge tall fra svenske helsemyndigheter.

KRITISERT OG HYLLET: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.

29. september tar svenskene det neste skrittet i gjenåpningen. Disse restriksjonene forsvinner:

Antallsbegrensninger for offentlige sammenkomster og arrangementer fjernes – det kan for eksempel være konserter og fotballkamper.

Antallsbegrensninger for private sammenkomster fjernes.

Restauranter og kafeer kan holde åpent som normalt. Det vil heller ikke være noen antallsbegrensninger eller krav om avstand mellom bord. Innendørs konserter på restauranter blir også tillatt igjen.

Messer vil ikke lenger bli regulert som et offentlig arrangement.

Anbefalingen om hjemmekontor fjernes. Men personer som har symptomer bør holde seg hjemme og teste seg. Arbeidsgivere oppfordres også til å legge til rette for hjemmekontor.

Svenske helsemyndigheter vil imidlertid beholde noen restriksjoner for uvaksinerte:

Uvaksinerte bør fortsatt holde avstand og unngå folkemengder. De bør også unngå nærkontakt med personer i risikogruppen og personer over 70 år.

Anbefalingen gjelder ikke for barn under 18 år eller for dem som av medisinske grunner ikke kan vaksinere seg mot covid-19.

