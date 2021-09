OFFER: Shekinah, en ung kvinne som angivelig hadde sex med en WHO-lege i bytte mot arbeid, står med ryggen til kameraet nær hjemmet sitt.

Skarp kritikk av WHO etter overgrepsskandale

Verdens helseorganisasjon (WHO) kritiseres i en ny rapport om organisasjonens håndtering av overgrepsanklager mot ansatte i Kongo. Nå beklager WHO-ledelsen til ofrene.

Etterforskere har funnet «klare strukturelle feil» og «individuell uaktsomhet» etter å ha undersøkt anklager om seksuelle overgrep fra WHO-ansatte i Kongo. Det kommer fram i en ny, uavhengig rapport tirsdag, utarbeidet av en spesialkommisjon.

Den fikk i oppdrag av WHO å undersøke påstandene etter en rapport som kom i september i fjor. Den hevdet at FN-ansatte som ble sendt til Kongo under ebolakrisen i 2018-2020, hadde gjort seg skyldig i overgrep mot kvinner.

Rapporten avslører den mest utbredte overgrepsskandalen på flere år som er knyttet til en FN-institusjon, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge nyhetsbyrået beskriver rapporten hvordan «Jolianne» – som skal være det yngste av de angivelige ofrene – fortalte om da en WHO-sjåfør hadde stoppet for å tilby henne en tur hjem.

Hun skal ha fått tilbudet da hun solgte telefonkort langs veien i byen Mangina, nordøst i landet, i 2019.

«I stedet kjørte han henne til et hotell der hun sier at hun ble voldtatt av denne personen», heter det i rapporten.

Kommisjonen intervjuet flere titall kvinner som skal ha blitt tilbudt arbeid i bytte mot sex, eller som ble utsatt for voldtekt. Granskerne har identifisert mer enn 80 angivelige tilfeller av seksuelle overgrep under ebolakrisen.

Et av medlemmene i utvalget sier at 21 gjerningspersonene involvert i anklagene var ansatt i WHO, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

BEKLAGER: Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon.

Rapporten på 35 sider maler et dystert bilde. Den noterer blant annet det store omfanget av overgrep mot kvinner i et fattig land, som under ebolakrisen var ekstra sårbare. Kvinnene som skal ha vært utsatt for overgrep, fikk heller ikke den nødvendige støtte og hjelp som de burde ha fått etter slike opplevelser, heter det i rapporten.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa under en pressekonferanse tirsdag at rapporten «er fryktelig lesning». Han understreket også at overgriperne må stilles til ansvar.

Han la til at WHO også vil forby kjente overgripere fra å jobbe i organisasjonen i fremtiden og at fire ansatte mister kontraktene sine.

Shekinah, en ung kongolesisk kvinne som godtok et tilbud om å ha sex med en WHO-lege i bytte med en jobb, sier til AP at hun håper legen vil bli sanksjonert av FN-byrået og at han ikke får jobbe for WHO igjen.

– Jeg vil at han og andre leger blir tiltalt og hardt straffet, slik at det kan tjene som en lærepenge til andre urørlige WHO-leger, legger hun til.

Hun ønsket ikke å stå frem med fullt navn i frykt for gjengjeldelse.

WHO-sjef Ghebreyesus reiste 14 ganger til Kongo i løpet av det forrige ebolautbruddet. Ifølge AP skrøt han også offentlig av arbeidet til legen som skal ha byttet til seg sex. Nyhetsbyrået har vært i kontakt med tre kvinner som hevder denne legen tilbudte dem jobber i bytte mot sex.