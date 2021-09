TRUENDE: En lavastein har trillet ned og landet midt i veien. Veien vil trolig snart slukes av en elv av lava som baner seg nedover terrenget.

Vulkanutbruddet på La Palma: Seks meter høy lava «sluker» hus og infrastruktur

En seks meter høy lavastrøm åler seg nedover terrenget og nedover mot havet på den spanske øya La Palma. På vei nedover har den allerede slukt hus, veier og avlinger.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert:

Søndag ettermiddag brøt det ut et voldsomt vulkanutbrudd på kanariøya La Palma i Spania, og tusener av innbyggere i nærliggende områder ble umiddelbart evakuert.

Mandag kveld meldte spanske myndigheter at lavastrømmen hadde sakket ned farten på vei ned mot kysten, og at den trolig ikke ville nå helt ned til havet.

Tirsdag skriver imidlertid den spanske avisen El Pais at lavastrømmen fortsatt er stor og truende. Den skal nå være seks meter høy, skriver avisen.

Det har ført til ytterligere evakueringer.

Sjefrepresentant for lokale myndigheter på øya, Mariano Hernández Zapata, har beskrevet situasjonen som nå utløper seg som «vanvittig ødeleggende».

Selv om det hele veien vært varslet om at nærliggende bebyggelse kan bli truffet av lavastrømmene fra utbruddet, bekrefter Zapata nå at lavastrømmen det siste døgnet har slukt flere hjem, mengder med infrastruktur og store jordbruksområder.

Rundt 100 boliger skal være ødelagt så langt, men det er ikke meldt om dødsfall eller personskader.

Vulkanforsker Joan Marti har sagt at utbruddet kan vare i flere uker, og i lengste fall opp mot flere måneder, skrev El Pais søndag.

Han sier at det verste ved utbruddet trolig vil være at farlige gasser kan komme opp sammen med magmaen, som igjen kan føre til pusteproblemer for folk.

Myndighetene har tidligere advart om at det kan komme eksplosjoner og skyer av giftig gass når den ekstremt varme lavaen renner ut i det kalde Atlanterhavet.

La Palma, som er en av de mindre Kanariøyene nordvest i øygruppen, har rundt 83.000 innbyggere.

35.000 av dem bor i områder ikke langt unna vulkanen.