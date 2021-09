På flukt fra Taliban

Inne i en dal kommer de til syne. Barn, kvinner og menn ser nervøst rundt seg.

Frykten sitter fremdeles i. FLUKTEN FRA TALIBAN

– Ikke spør hvordan ferden har vært. Det har vært et helvete. Det er et under at vi er i live.

VAN, TYRKIA (VG): Sahrah (28) har satt seg ned på en stein oppe i de tyrkiske fjellene og ser nedover dalen. Hennes to barn kravler rundt i fjellsiden.

– Jeg har betalt alle pengene jeg har til menneskesmuglerne, og vil bare komme meg til et land hvor det er fred.

– Hadde min datter blitt igjen i Afghanistan, måtte hun vokst opp i burka og giftet seg som 13-åring. Det hadde vært miserabelt liv i evig limbo.

Barna hennes, Fatimah (7) og Mahdi (4), og ektemannen Amin (31) ser på alle de andre afghanske flyktningene som hviler under stjernehimmelen.

– Broren min var i militæret, noe Taliban visste om. Flere ganger de siste årene har de kommet til oss og sagt «når vi kommer til makten, skal vi drepe alle i familien din», sier Amin.

Han forteller at familien valgte å flykte fra Afghanistan etter at Taliban tok til makten i en lynoffensiv i midten av august.

– Etter at vi dro, har Taliban brent ned hjemmet vårt.

Det er noen dager siden de krysset grensen inn til Tyrkia, men fremdeles er de ikke i trygghet.

Gruppen med flyktninger diskuterer om de skal bevege seg videre inn i fjellene i ferden mot Istanbul. Håpet er å komme seg til Europa.

– Politiet!, utbryter noen.

Familien rykker til. Lommelykter begynner å lyse opp dalen noen hundre meter nedenfor dem.

Lysstrålene sirkler seg oppover fjellsidene på jakt etter mennesker.

De vet at hvis de blir oppdaget, kan de bli arrestert og sendt tilbake til den iranske grensen. Eller i verste fall: tilbake til Afghanistan.

I stummende mørke haster de videre innover fjellet.

Hinderet før Europa

Etter at Taliban på dramatisk vis tok over Afghanistan i august, har så mange som 30 000 afghanere flyktet hver eneste uke.

FN frykter at i verste fall vil en halv million mennesker flykte landet innen året er omme. Det er både på grunn av Talibans inntog, men også tørken, fattigdommen og matmangelen som rammer landet.

Via en gammel smuglerrute fra Afghanistan, gjennom Pakistan og Iran, håper mange å nå drømmen sin i Europa.

En av de siste barrierene for flyktningene VG treffer, er Tyrkia.

Det er en reise som er livsfarlig.

Det har gått tre uker siden livet til Abdul Wahit (21) brått ble kastet om på.

Da Taliban tok over Kabul, byen hvor han bodde, fryktet han for sitt eget liv og for sin fremtid.

Han var blant dem Taliban tidligere hadde uttrykt at de mislikte, for han hadde studert til å bli dataingeniør, levde etter vestlige verdier, og på fritiden drev han med konkurransesykling.

Som mange andre hastet han til flyplassen i Kabul.

Ryktet var at det var flyginger som gikk til Canada, og at 20 000 ville få opphold der.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle prøve å flykte fra landet mitt på denne måten, sier Abdul.

Men da han nådde frem, var det fullstendig kaos.

Taliban skøyt i luften og USA sperret inngangene. Han klarte ikke å komme seg gjennom de voldsomme folkemengdene.

Abdul og vennene hans måtte finne en ny vei ut av landet. Det skulle bli begynnelsen på en 4000 kilometer lang ferd mot Tyrkia.

Prisen for frihet hadde menneskesmuglerne satt til 1200 dollar, forteller han – godt over en årslønn for den jevne afghaner.

Hele ferden dokumenterte han med mobiltelefonen sin.

23. august pakker Abdul en liten ryggsekk og tar buss i 18 timer til grensen til Pakistan. Han forteller at de måtte bestikke de pakistanske grensesoldatene for at de skulle få krysse grensen. – Vi måtte sove på sanden i ørkenen. Det var så varmt, så varmt, forteller han. – I Pakistan brøt bilen sammen, så vi måtte gå store deler av ruten selv, sier han. To ganger møtte de banditter som ranet dem for penger. For å komme inn i Iran brukte de ti timer på å krysse et fjell. De hadde nesten ikke vann, og mange lå og sov i fjellet. – Det var også mange døde flyktninger langs stien. Den siste strekningen i Iran ble de fraktet på et lasteplan, gjemt under en presenning. Så klatret de over piggtråden på grensen og inn til Tyrkia.

19 dager etter at ferden startet, døser han og vennene under den stekende solen i grensebyen Van i Tyrkia.

Tyrkia huser allerede fire millioner flyktninger og asylsøkere, mer enn noe annet land i verden.

I forlatte hus, skråninger og elveleier ligger flere titalls flyktninger. De fleste fra Afghanistan, men også noen fra Pakistan og India.

Plutselig får noen av flyktningene beskjed fra smuglerne. De skal fraktes videre, og i løpet av få sekunder har de løpt inn i en ventende bil.

– Jeg håper å komme meg til Frankrike, inshallah. Jeg har mange venner der, og de er flinke til å sykle, forteller Abdul.

En firehjulstrekker med sotede ruter kommer skrensende inn på jordet like ved og pisker opp støv bak seg.

Det er menneskesmuglerne.

Noen dager tidligere skal de ha kastet en røykgranat mot noen reportere som stilte for mange spørsmål.

Like ved klynger noen mennesker seg til en grushaug på nedsiden av et hus. På gårdsplassen over kjører biler til og fra, og skikkelsene haster inn i bilene.

Det er hovedkvarter til menneskesmuglerne.

Og alt foregår i dagslys, rett i utkanten av en stor by.

– Hvorfor skal dere få intervjue flyktningene hvis vi ikke får penger, spør menneskesmugleren.

Den 20 år gamle smugleren har tatovert en julenisse på brystet sitt, og utringningen på skjorten går ned til brystet.

Smuglerne har også åpnet en liten butikk, der de selger vann, kjeks og kontantkort. Alt med dobbelt påslag, noe mange av flyktningene ikke har råd til.

Når de innser at de ikke får noen penger fra VGs utsendte, blir vi kastet ut.

Ikke langt unna sitter noen afghanske flyktninger på et teppe og venter. Sheik Ararah (30) er fra Faryab-provinsen nord i Afghanistan.

– Jeg dro på grunn av elendigheten som er der, og krigen som har rast.

Hans kone og barn er igjen i Afghanistan.

Over oss summer en drone.

Målet til 30-åringen er å komme seg til Istanbul for å jobbe, for deretter å kunne tjene nok til å betale smuglerne til å ta ham til Europa.

Så håper han å bli gjenforent med familien sin.

Alles store frykt er å bli oppdaget av det tyrkiske politiet, for flere forteller at de er blitt utsatt for vold, selv om sistnevnte ikke er mulig for VG å ettergå.

– Militæret i Tyrkia arresterte meg. Så tvang de oss på bakken og sparket oss, forteller Rafiolah (20). – De slo oss med batonger og med kolben på våpenet. Så knuste de telefonen min og sendte meg tilbake til Iran, forteller han. Etter å ha blitt deportert til Iran forsøkte han på nytt å komme seg inn til Tyrkia. Denne gangen lykkes han i å omgå soldatene.

Anklagene om vold er gang på gang blitt avvist av tyrkiske myndigheter.

– Mange av flyktningene vi har snakket med, sier de er blitt utsatt for vold.

– Nei, det skjer ikke. Det har jeg ikke hørt om. Hvis noe skjer med dem, kan de melde det til politiet, sier guvernør i Van-provinsen, Mehmet Emin Bilmez.

Også majoren Omar Sareh, som jobber på grensen, avviser kritikken om at deres soldater har vært voldelige.

– Vi har hørt lignende, men det stemmer ikke, sier han.

Mange av flyktningene sier at de er blitt arrestert og deportert tilbake til Iran, uten å få prøvd flyktningsaken sin. Det er stikk i strid med internasjonale regler, bekrefter advokat Mahmut Kacan.

Han har hjulpet mange av flyktningene som ankommer, som ikke har flyktningstatus og derfor liten rettssikkerhet. Tidligere jobbet han som advokat for FNs høykommissær for flyktninger.

– Ofte velger afghanske familier å sende én ung mann fra familien. Både fordi det er en farlig og risikabel tur, og fordi det er veldig dyrt.

Myndigheter VG har snakket med forteller at de ikke har sett en økning i antallet flyktninger som ankommer Tyrkia, og at tallene virker relativt stabile. Men det er flere barnefamilier som har ankommet i det siste.

– Smugling er blitt en stor industri i regionen. Det er også mange gjenger som er involvert, og det er enorme summer det er snakk om, forteller Kacan.

– Land må vise solidaritet og åpne grensene for dem som søker asyl, mener advokaten.

Han forteller at selv om EU og Tyrkia bygger murer mot flyktningene, så løser ikke det problemet.

– De som forlater Afghanistan nå, er de med en vestlig livsstil, de som har jobbet med vestlige styrker, aktivister. De som har noe å frykte.

Taliban har på sin side avvist at de aktivt skal gå etter dem som har jobbet for vestlige styrker. De har hevdet at de skal få immunitet, selv om mange frykter dette ikke stemmer.

– Vestlige land må også ta sitt ansvar og ta disse flyktningene imot. Dette ligger ikke bare på Tyrkia sine skuldre, forteller han.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har advart Europa om at han kan sende flyktninger deres vei, i det mange har omtalt som et forsøk på å få politisk innflytelse og makt.

– Tyrkia har ingen plikt, ansvar eller forpliktelse til å være Europas flyktninglager, advarte Erdogan i en tale nylig.

Reglene er klare, både fra FN og Tyrkia: Flykter du fra forfølgelse, kan du ha mulighet til å få flyktningstatus. Flykter du fra fattigdom, får du ikke samme mulighet – selv om de ofte er knyttet sammen.

Tall fra FN viser at det er omkring 120 000 afghanske flyktninger i Tyrkia, og anslagsvis opp mot 300 000 som er udokumenterte og som ikke har søkt flyktningstatus i landet.

Fluer svirrer over en død hund i en skråning opp til et forlatt hus. Så hører vi lave stemmer.

Inne i huset er 20 flyktninger stuet sammen. 31 år gamle Jadjhi sitter på huk, og har surret hodet inn med et tørkle fullt av størknet blod.

– De tyrkiske soldatene oppdaget meg, og løp etter meg. Jeg falt ned en skrent og fikk en stor flenge i ansiktet.

Han forteller at han var soldat i den afghanske hæren og fryktet hva Taliban ville gjøre med ham om han ble værende. Derfor flyktet han.

Litt innover i huset ligger en kvinne på bakken. Hun gråter tungt.

– Hun er gravid og har sterke smerter, forteller en.

– Jeg jobbet med amerikanerne. Det var derfor jeg måtte flykte, forteller 25 år gamle Faridah.

Hun har reist med ektemannen og deres tre barn.

– Jeg kunne ikke fly ut, så derfor måtte jeg ta landeveien. Jeg fryktet hva Taliban kunne gjøre med meg. De hadde allerede truet meg to ganger fordi jeg jobbet for amerikanerne, forteller hun.

– Reisen var ekstremt vanskelig. Vi møtte så mye elendighet på veien, og alle barna mine ble syke, forteller hun.

Hun ytrer kun ett håp for fremtiden:

– Jeg håper Afghanistan blir fredelig, og at jeg kan få et fredfylt liv for mine barn.

En uke senere:

Abdul ringer fra sitt safe house i Istanbul. Over videochat viser han frem et slitent murhus med køyesenger rundt om i rommet.

Han og vennene har kommet frem til målet sitt i Istanbul, 6200 kilometer senere.

– Politiet oppdaget oss, og vi løp ut i vannet. Der måtte vi bli i fire timer før vi klarte å komme oss unna, forteller han.

– Nå er vi endelig fremme.

Den neste tiden skal han jobbe for å spare opp penger for så å kunne nå drømmen sin: Frankrike og trygghet.

VG I TYRKIA: VGs Midtøsten-korrespondent Kyrre Lien rapporterer fra Tyrkia, på grensen til Iran.

Journalist og tolk Mohammad Sward har bidratt i felt til denne reportasjen.