STØTTE-TURNE: Jemens utenriksminister Ahmed Awad bin Mubarak er i Europa for å søke ytterligere støtte for sin krigs- og sultherjede nasjon.

Jemens utenriksminister til VG: «Houthiene må rådføre seg med Gud. Det er komplisert»

Jemens utenriksminister tror ikke på en snarlig våpenhvile og slutt på krigen i hjemlandet. Han mener det er et hovedproblem at Houthi-bevegelsen må «konsultere Gud før de tar en avgjørelse».

– Inspirert og støttet av Iran skjer det en sjia-islamisering av barn, rundt 60.000 unge mennesker, i de Houthi-kontrollerte områdene av Jemen. Barna blir lært opp og de må bekjenne seg til en ideologi som inneholder en hatretorikk som det vil ta generasjoner å forandre. Situasjonen er komplisert og direkte skremmende, sier Jemens utenriksminister.

VG møtte Ahmed Awad bin Mubarak under hans snarvisitt til Oslo, hvor han oppdaterte sin utenriksministerkollega Ine Eriksen Søreide på den kompliserte situasjonen i det krigs- og sultherjede arabiske landet. Senere vil han ha tilsvarende møter med andre europeiske regjeringer.

Fakta om Jemen-krigen * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana nord i landet noen måneder tidligere. * De forente arabiske emirater har deltatt i koalisjonen og har i likhet med Sudan hatt soldater på bakken i det sørlige Jemen. * I Aden i sør har væpnede separatister støttet av Emiratene erklært selvstyre fra Jemens internasjonalt anerkjente regjering. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 22.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser. * Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har tidligere konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran. * Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 112.000 mennesker er drept i krigen. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. Vis mer

Bin Mubarak utelukker ikke på noen måte samarbeid med Houthi-bevegelsen.

– Vi har tidligere undertegnet en rekke avtaler med dem og vi har også akseptert å dele makten. Men når de ikke godtar andres syn fordi de påstår å være Guds utvalgte folk, og at Jemen er deres guddommelig rett å styre over, er det slutt på all enighet.

– Houthiene må rådføre seg med Gud. Det er komplisert. Gang på gang nekter de å ta avgjørelser uten at religion kommer inn som tema. Det er et stort problem at de må konsultere Gud før en avgjørelse blir tatt. Og over alt i det områdene de styrer høres kamprop som «død over Israel, død over Amerika», sier Jemens utenriksminister.

Krisen er menneskeskapt

– Den humanitære krisen i Jemen er menneskeskapt, og rammer sivilbefolkningen svært hardt. Ifølge FN er dette verdens verste humanitære krise. Situasjonen er spesielt alvorlig for barn. Elleve millioner barn trenger humanitær bistand. 2,25 millioner barn under fem år er akutt underernærte. To millioner barn får ikke skolegang, sier den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide.

Det har vært gjort en rekke forsøk på å gjøre slutt på krigen og å komme fram til en våpenhvile mellom regjeringsstyrkene og de ulike Houthi-militsgruppene siden politisk uro og militære trefninger ble til full til krigføring mellom regjeringsstyrkene i sør og Houthi-militsen i nord.

Regjeringen er støttet av Saudi-Arabia, Gulf-land med støtte fra USA og Storbritannia og Frankrike. Houti-bevegelsen i Jemen har solid støtte fra Iran.

FÅR HJELP: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Norge har gitt store bidrag til den lidende befolkningen i Jemen. Det fikk landets utenriksminister Ahmed Awad bin Mubarak fortsatte lovnader om.

– Vi var veldig optimistiske og følte at vi hadde en praktisk og god løsning på bordet for tre måneder siden. Det ble lagt fram forslag som startet med en våpenhvile, en åpning av flyplassen i hovedstaden Sana og gjenopptagelse av diplomatiske forhandlinger. Vi håpet at Houthi-bevegelsen ville gå med på det, men dessverre ønsket de ikke det, sier utenriksminister Ahmed Awad bin Mubarak.

– Taktikken deres er fremdeles å fortsette krigføringen. Houthiene mener åpenbart at de kan vinne en krig og slik sett stille sterkere ved forhandlingsbordet.

Landet som i litteraturen ble omtalt som «Det lykkelige Arabia», men som i dag mer presist er «Det ulykkelige Arabia», som Midtøsten-kjenneren Cecilie Hellestveit har brukt som tittel på sin bok om Jemen.

Hellestveit kaller krigen i Jemen for et «skyggeteater», en slagmark, der de rikere og mektigere naboene via ulike stedfortredere fører krig.

Til VG sier Hellestveit, som er jurist med doktorgrad i krigens folkerett, at den eneste muligheten for at det kan komme til en fredsløsning i Jemen, er om Iran legger stort nok press på Houthi-bevegelsen.

– Militært har de en veldig sterk posisjon. De besitter et stort og avansert våpenarsenal. Houthi-militsen har hatt gående en offensiv mot den lille byen Marib i seks måneder. Marib var en by med rundt 300 000 innbyggere. I dag er de fire millioner mennesker der, i hovedsak internflyktninger, folk som rømmer fra Houti-militsen. Om landene i regionen bestemmer seg for det, vil det kunne bli en fred i Jemen, men ikke før.

– Nøkkelen til fred befinner seg utenfor Jemen, sier konflikt- og folkerettsforskeren.

KOMPLISERT: Hittil har alle fredsforsøk i Jemen strandet. – Det blir vanskelig når ideologi og religion står i veien for en endelig løsning. Folket fortsetter å lide, sier sentralmyndighetenes utenriksminister Ahmed Awad bin Mubarak

Som ved alle hennes tidligere møter med jemenittiske utenriksministre, tok Eriksen Søreide også opp Martine-saken da hun torsdag hadde samtaler med Ahmed Awad bin Mubarak.

– Det er britiske myndigheter som er ansvarlige for etterforskning og straffeforfølging, men det er viktig for Norge å be jemenittiske myndigheter bidra til utlevering og straffeforfølging av den mistenkte, sier den norske utenriksministeren.

– Jeg er dypt bekymret over krisen i Jemen. I møtet med utenriksminister bin Mubarak understreket jeg at konflikten må løses ved forhandlingsbordet. Alle parter må samarbeide med FNs spesialutsending og inngå kompromisser for å finne en politisk løsning, sier Søreide.

Norge støtter FNs arbeid for våpenhvile og en politisk løsning. Jemen er også høyt prioritert i Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd.

– I forkant av møtet med bin Mubarak har jeg hatt samtaler med FNs påtroppende spesialutsending Hans Grundberg for å diskutere fortsatt konkret norsk støtte til FNs arbeid i Jemen. Landet står på randen av en sultkatastrofe verden ikke har sett på mange tiår, sier Eriksen Søreide.