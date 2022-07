DREPT: 15 av de som befant seg i boligblokken i Odesa-regionen døde i rakettangrepet..

Ekspert: − Russerne driver nå med ren terrorbombing

– Det virker som russerne opererer med en form for terrorlogikk der de vil påføre ukrainerne mest mulig lidelse, slik at de skal gi opp, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

18 personer ble natt til fredag drept i russiske rakettangrep mot en boligblokk og et fritidssenter i Odesa-regionen sør i Ukraina, ifølge landets myndigheter. Tre personer, blant dem et barn, er drept ved fritidssenteret, skriver Kyiv Independent. I tillegg er 30 såret, ifølge ukrainske nødetater.

To raketter ble brukt i angrepet, ifølge den ukrainske hærens sørlige kommandosentral.

– Russerne driver nå med ren terrorbombing for å tvinge ukrainske myndigheter til å gi opp. De har jo skutt på byer i hele Ukraina og slik jeg ser det er det for å fortelle ukrainerne at de ikke er trygge noen steder, fordi Russland har våpen som kan nå alle deler av Ukraina, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, til VG.

Det virker som russerne opererer med en form for terrorlogikk der de vil påføre ukrainerne mest mulig lidelse, slik at de skal gi opp, sier Ydstebø. Oberstløytnanten refererer blant annet til angrepet mot et kjøpesenter i Krementsjuk mandag denne uken der minst 20 personer ble drept.

– Det har vært en teori innenfor luftmakt at ved å angripe sivilbefolkningen skal en aggressor få dem til å vende seg mot egen regjering og be om at de skal slutte å kjempe mot, forklarer Ydstebø.

Men dette har vist seg gang på gang å ikke stemme, sier han.

– Hverken under første eller andre verdenskrig har man sett at en sivilbefolkning har snudd seg mot siden egne myndigheter, sier Ydstebø.

Mer sivile

Den ene russiske raketten traff natt til fredag en ni etasjer høy boligblokk som ble delvis ødelagt. Den andre raketten traff et fritidssenter, ifølge uttalelsen.

Selv om russerne har truffet sivile mål under hele krigen, var det til å begynne med ikke så mange angrep på sivile med langtrekkende våpen, sier eksperten ved krigsskolen.

– Vi har sett en endring den siste tiden. Der man tidligere så mest rakettangrep mot militære eller statlige mål, som fabrikker, oljerafinnerier, og annen kritisk infrastruktur med det mål å undergrave Ukrainas muligheter til å drive krig, har man sett den siste måneden sett at angrepene dreier seg mer mot rene sivile mål, forklarer han.

Det virker som om russerne enten prøver ulike muligheter for å se hva som virker, eller at de ikke klarer å bekjempe viktige mål, slik som de vestlige leveransene av artilleri og ammunisjon som sendes med jernbane gjennom hele Ukraina, sier Ydstebø.

SIVILE: 18 personer døde og 30 er alvorlig skadd etter angrepet

Upresise raketter

Oberstløytnanten, som følger utviklingen i krigen tett, sier det virker som om Russland nå bruker raketter av gamle typer som ikke er laget for å treffe helt presist. Kanskje vet man bare at de er en by man treffer.

Det kan være på hundrevis av kilometers avstand russerne fyrer av, forteller han.

Talsmann for Odesa-regionen, Sergei Bratsjuk, sier missilene som ble brukt i dette angrepet ble avfyrt fra fly i Svartehavet.

Det kan være flere grunner til at russerne nå bruker våpen som ikke rammer mål presist, sier Ydstebø. Det har vært spekulert i om russerne begynner å gå tomme for presisjonsvåpen. Men det kan også være andre forklaringer, forteller han.

– Du kan jo si at hvis russiske styrker vil ramme sivile mål, så spiller det ikke så stor rolle hva de bruker. En annen forklaring kan være at Russland sparer på de mer presise våpnene for å ha noen i reserve i tilfelle situasjoner der de trenger det mer, som for eksempel dersom Nato skulle intervenere. Men det kan også være at Russland for eksempel mangler noen avgjørende elektroniske komponenter som de vanligvis får fra utlandet, men som de nå har problemer med å få levert, og dermed ikke får produsert nye missiler, sier Ydstebø til VG.

«TERROR» : Palle Ydstebø ved Krigsskolen følger krigen i Ukraina tett og mener Russland nå driver med «ren terrorbombing».

Russland: Forlot øy av «godvilje»

Rakettangrepet natt til fredag fant sted etter at russiske styrker torsdag forlot stillingene sine på Slangeøya, som ligger utenfor Odesa-regionens kyst.

At russerne forlot stillingene sine på Slangeøya, har ikke særlig stor betydning militært for russerne, sier Ydstebø.

– De mister litt muligheter for å påvirke ukrainske sørkysten, men det har egentlig ikke så mye å si, fordi de klarer å opprettholde blokaden gjennom den tunge tilstedeværelsen på Krim-halvøya. For Ukraina er det så klart en viktig prestisjeseier og det gir dem litt større handlingsrom til å bruke egne ressurser i sør, sier Ydstebø.

Det russiske forsvarsdepartementet sier det er « et tegn på godvilje» at de har forlatt øya, ifølge Ria Novosti. Dette har oberstgeneralen liten tro på.

– Sammenlignet med bombing av sivile mål tror jeg ikke at denne «godviljen» imponerer hverken ukrainerne eller andre særlig mye.