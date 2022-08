PÅ K2: Den afghanske klatreren Ali Akbar Sakhi omkom på vei opp K2 på grensen mellom Pakistan og Kina. Her er han avbildet mens han foretar forberedelser til turen som skulle bli hans siste.

Broren mistet livet på K2: − Han kunne gitt så mye til verden

Laila Sakhi kan fortsatt høre skrikene til moren da telefonen ringte den dagen. Broren Ali Akbar Sakhi forsøkte å bestige K2. Han kom aldri hjem.

Maia Tellefsen Aslaksen

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG møter søsteren hjemme i Oslo. Det er syv dager siden hun fikk telefonen som hun aldri tror hun vil glemme. Det er moren som først løfter av røret, og skrikene som følger etterpå sitter som limt fast i hodet til Laila.

Da hun omsider griper telefonen, hører hun stemmen til broren i andre enden, som utbryter igjen og igjen at «Akbar er død».

Laila kjemper mot tårene når hun forteller om broren Ali Akbar Sakhi. 34-åringen, som var den første Afghaneren til å forsøke å bestige K2, omkom torsdag 21. juli, 2022.

– En person som alltid ville hjelpe til og alltid gjorde noe, han kunne gitt så mye til verden, også får han ikke mulighet, sier Laila.

Søsknene er født i Afghanistan. Laila flyttet til Norge i 2008 og har bodd her siden.

TUNGT: Laila Sakhi sliter med å holde tårene tilbake når hun snakker om broren Ali Akbar Sakhi, som omkom på vei opp K2.

Laila forteller at det var kona til Akbar som fikk den første tekstmeldingen fra firmaet ektemannen reiste med. Der sto det at hun måtte «ringe med en gang».

Da hun ringte sa personen i andre enden at ektemannen hadde omkommet på fjellet.

Samtidig med dødsbeskjeden ble kona spurt om hun ønsker at ektemannen skal begraves på fjellet eller om hun vil forsøke å få ham ned.

Kvelden før hadde han sendt melding til kona, og alt hadde vært i orden. Han sendte bilder og svarte på meldinger fra familien gjennom hele turen.

I en video filmet et par måneder før Akbars bortgang forteller klatreren om hvorfor han ønsker å bestige K2.

– Jeg vil inspirere Afghansk ungdom og vise dem de gode tingene som kan komme ut av Afghanistan, sier Akbar i videoen.

TUNGT: Laila Sakhi sliter med å holde tårene tilbake når hun snakker om broren Ali Akbar Sakhi, som omkom på vei opp K2.

Laila blir av og til sint på broren for at han ikke tenkte på familien før han bega seg ut på den farlige bestigningen.

– Han tenkte ikke på familien sin, han tenkte ikke på hvordan mamma kommer til å ha det, sier hun.

– Alt han gjorde, gjorde han for hjemlandet og de unge der.

Ali Akbar Sakhi etterlater kone og tre små barn.

Søsteren ringer til Akbars eldste sønn på åtte år hver dag. Hun er usikker på hvor mye han forstår av det som har skjedd.

Høye dødstall

Akbar er langt ifra den eneste klatreren som har mistet livet på K2.

Omtrent en av tre klatrere som når toppen omkommer på fjellet, ifølge National Geographics.

Familiens siste ønske er at Akbar skal bli hentet ned og begravet.

– Vi vil bare få sett ham, ha et sted vi kan gå til, sier Laila.

– Det eneste mamma sier er at “sønnen min er jo alene der oppe”.

FEIRING: Det siste bildet Ali Akbar Sakhi la ut på Instagram viste han, og flere andre, som feiret id på K2s Base Camp fredag.

En siste feiring

Broren feiret id med flere andre på K2s Base Camp fredag, kun dager før han forsøkte å bestige fjellet. Denne feiringen er motivet for det aller siste bildet han la ut på Instagram.

Samme dag fikk Laila den siste meldingen av Akbar, som svar på et bilde hun sendte av moren:

«Bare kos dere masse, hils mamma»

Før Akbar bega seg ut på turen til K2 ordnet han visum til moren, slik at familien kunne være samlet på Kypros.

Laila spør seg selv om det var planlagt fra Akbars side at familien skulle være på samme sted.

– Jeg er glad for at jeg var med mamma der. Hadde jeg vært alene her og mamma alene, da vet jeg ikke hvordan det hadde gått.

Bar flagget med stolthet

Laila husker at Akbar var skuffet over at ikke flere afghanere i utlandet brukte ressursene de hadde til å gjøre noe bra for hjemlandet.

– Det er bare du som tenker sånn. Det er ikke noe land, nå er det ødelagt, nå er det ferdig, sier Laila.

Det stoppet ikke patriotismen til broren, som stadig vendte tilbake.

– Jeg spurte han alltid hvorfor han ikke dro fra Afghanistan, men da sa han alltid at “om vi alle drar, hvem skal ta vare på det landet her?”

Søsknene mistet faren i ung alder, og da Taliban kom på slutten av 90-tallet bestemte moren seg for å ta barna med til Pakistan. Her vokste Akbar opp og tok en utdannelse innen informatikk.

– Da jeg dro derfra så vokste han. Da var det han som tok ansvaret for resten av familien, sier Laila.

HISTORISK: Ali Akbar Sakhi ledet det første hel-Afghanske teamet som besteg Noshaq, Afghanistans høyeste fjell. Med seg hadde han tre kvinner.

Kjempet for kvinners rettigheter

Akbar var grunnleggeren av HikeVentures, den første fjellklatringsklubben i Afghanistan.

Det var ganske store nyheter i landet da han tok med seg tre kvinnelige klatrere på sin ekspedisjon til Afghanistans høyeste fjell, Noshaq. Dette var første gang i historien et team bestående av kun Afghanere besteg det 7492 meter høye fjellet.

Han var ifølge søsteren en stor forkjemper for at jenter skulle få de samme mulighetene som gutter.

– Jeg tror at han vil ha en verden som er vanskelig å få til, sier søsteren Laila.

Filmskaper og dronepilot Khyber Khan var en god venn av Akbar. Han var med på turen til Noshaq i 2020.

– Det var en av de mest minnerike opplevelsene i mitt liv, skriver Khan i en e-post til VG.

Kompisen beskriver Akbar som snill, utadvendt, ærlig og patriotisk. Det føltes, ifølge Khan, som de to hadde kjent hverandre et helt liv.

– På Noshaq-ekspedisjonen alene, lagde vi nok minner og livsendrende opplevelser til å fylle en bok, forteller Khan.

– Det mest minneverdige var at vi begge var vitne til hverandre i nær-døden opplevelser.

GRUNNLEGGER: Ali Akbar Sakhi var grunnleggeren av HikeVentures, den første fjellklatringsklubben i Afghanistan.

Søsteren tror at ekspedisjonen til Noshaq kan ha vært med på å gi Akbar selvtillit på vei opp K2. Hun husker hvordan han forsøkte å berolige henne før den skjebnesvangre turen:

«Jeg har jo dratt på de farligste fjellene i Afghanistan, uten ordentlig utstyr. Jeg har gitt masse penger til dette firmaet her, det er folk fra hele verden, det her er veldig trygt. Jeg har alt jeg trenger, det kommer ikke til å skje noe med meg.»

– Han visste jo at det var farlig, selv om han gjorde oss trygge, sier Laila.

Akbar brukte mellom $25.000 – $30.000 på turen, ifølge informasjon søsteren har. Han hadde sponsorer som tok seg av deler av utgiftene.

– Akbar brukte alt han hadde på denne siste turen.

MISTET: Ali Akbar Sakhi ble kun 34 år gammel, etter at han omkom på vei opp K2. Søsteren Laila Sakhi minnes broren.

Hun har blitt gjenfortalt samtaler broren hadde med en annen klatrer, der de diskuterte de mange farene ved turen.

Likevel skal de ha vært enige om at det var verdt det.

– Det skjønner ikke jeg, sier Laila.

– Men tydeligvis så mener de at det er verdt det.

Søsteren erindrer et sitat hun leste på brorens Instagram:

«Lev livet istedenfor å være redd at det skal skje noe»