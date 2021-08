FOTBALLSPILLER: Den afghanske fotballspilleren Zaki Anwari mistet ifølge Idrettsdirektoratet i Afghanistan livet da han forsøkte å komme seg med et amerikansk transportfly som tok av fra Kabul mandag.

Afghansk fotballspiller (19) skal ha mistet livet da han flyktet

En afghansk fotballspiller som har spilt på ungdomslandslaget, skal ha omkommet da han forsøkte å komme seg ut av landet med et fly som tok av fra Kabul mandag.

Publisert: Nå nettopp

Det melder flere medier og nettsteder, blant andre Idrettsdirektoratet i Afghanistan.

Bilder og videoer fra flyplassen i Kabul viste dramatiske scener med folk som løp etter fly som var i ferd med å ta av.

Det er uklart akkurat hvordan Zaki Anwari skal ha omkommet. Det afghanske nyhetsnettstedet Ariana News viser til Direktoratet for kroppsøving og idrett som på Facebook skriver at Anwari falt ned da han som en av flere hundre unge afghanere forsøkte å komme ut av landet.

Direktoratet skriver at han «falt ned og døde i en ulykke fra et amerikansk militærfly». Det er uklart hvem som styrer direktoratet nå.

Nyhetsbyrået AP har tidligere meldt at minst syv personer døde etter kaoset som oppsto i forbindelse med evakueringen fra flyplassen mandag. Dette inkluderte ifølge AP personer som skal ha falt av et militærfly, etter å ha klamret seg fast til flyet før avgang. Ifølge lokale medier skal minst to personer har dødd av slikt fall, melder BBC, som også omtaler Zaki Anwaris angivelige død.

The Times skriver imidlertid at 19-åringen ble funnet i landingsunderstellet på et amerikansk transportfly som fraktet hundrevis av flyktninger ut av Kabul.

Airforcemagazine skriver at det ble oppdaget levninger i hjulkapselen da US Air Force C-17 flyet landet i Qatar på mandag, men navngir ikke avdøde.

Ifølge direktoratet spilte Anwari på fotballaget for ungdom, men på sin Instagram-profil skriver 19-åringen at han tidligere har spilt på ungdomslandslaget.

Også Den internasjonale spillerforeningen (FIFPRO) uttrykker sin dypeste medfølelse med familie, venner og lagkamerater av Anwari.