ETTERFORSKES: Donald Trump er under etterforskning for å ha oppgitt feil verdi på eiendomsformuen sin for å oppnå bedre låne- og skattevilkår.

Donald Trump innkalt til avhør

USAs tidligere president er kalt inn til avhør onsdag av statsadvokaten i New York.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder avisen New York Times.

Avhøret omtales som et avgjørende vendepunkt i en langvarig etterforskning av Trumps forretninger.

Ifølge New York Times er det mye på spill for Trump, som i flere måneder har forsøkt å unngå et avhør.

Avhøret knyttes ikke til ransakingen av Trumps bolig i Florida natt til mandag.

Betaler bøter

Donald Trump ble i april stevnet for forakt for retten etter at han ikke hadde overlevert etterlyste dokumenter til Statsadvokat i New York, Letitia James.

USAs 45. president etterforskes for uriktige verdiverduringer, og må betale 10.000 dollar for hver dag han ikke leverer dokumentene som retten har bedt om.

Fristen var 31. mars.

Letitia James etterforsker om Trump har oppgitt feil verdi på eiendomsformuen for å få et bedre økonomisk utgangspunkt når det kommer søk om lån og forsikring, samt skattefordeler.

Trumps advokater hevder at han har levert inn det han har vært avkrevd.