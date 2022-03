FARLIG: Advokat Brynjulf Risnes mener det er for farlig i Russland for advokater, journalister og aktivister.

Advokat: Norge bør gi visum til russiske advokater, journalister og aktivister

Flere tusen ukrainske flyktninger er på vei til Norge. Advokat Brynjulf Risnes mener norske myndigheter nå også må åpne grensene for russere.

Av Ronny Berg

Publisert: Nå nettopp

– Da tenker jeg på advokater, journalister og aktivister, sier Risnes.

– Mange av dem frykter for seg selv og sin familie.

Risnes er tidligere forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og ekspert på forhold knyttet til Russland. Han er også kjent som advokaten som hentet spiondømte Frode Berg hjem til Norge.

Fredag skrev Risnes på Twitter:

«Viktig at Norge justerer visumpraksis og gjør det mulig for russiske opposisjonelle å komme hit.»

– De risikerer å komme i fengsel på lange straffer, sier Risnes.

Ifølge mediehuset Al Jazeera flykter russere nå til Georgia, Armenia and Tyrkia.

De siterer den russiske journalisten Boris Grozovski, som skriver på Facebook:

«Kjære borgere av Georgia: Vi er ikke turister. Vi er flyktninger. Personlig ble jeg etterlyst av politiet i Russland for å ha distribuert antikrigs-materiale. (Vi) løp ikke fra kuler, bomber og missiler, men fra fengsel. Hvis jeg skrev det jeg skriver nå mens jeg var i Russland, ville fengsel i 15–20 år vært uunngåelig».

Forrige uke godkjente den russiske nasjonalforsamlingen et nytt lovforslag som åpner for å straffeforfølge de som «sprer desinformasjon om det russiske militæret». Strafferammen er inntil 15 år i fengsel.

Etter at EU stengte luftrommet for russiske fly, har det blitt vanskelig å komme seg ut.

Journalisten Boris Grozovski skriver på Facebook at antallet russere i Georgia øker:

«Vi føler smerte, skam, redsel, avsky, sinne og maktesløshet. Vi kan ikke påvirke hva Putin gjør under navnet til Den russiske føderasjonen og ødelegger både Ukraina og Russland.»

Må velge mellom flukt eller fengsel

Til VG sier advokat Risnes at han selv kjenner advokater som har ankommet Norge de siste dagene.

– De måtte velge mellom fengselet eller å komme seg ut av landet, sier han.

– Stadig flere russere står foran valget: Å bli i landet og tie – eller å flykte og snakke.

I dag kommer ingen russere inn i Norge uten visum. Derfor mener Risnes at norske myndigheter må vurdere å gi midlertidig oppholdstillatelse til russere.

– Det er viktig at den norske ambassaden i Moskva er følsomme og oppmerksomme på dilemmaet mange av dem står i og gir visum til de som trenger det, sier Risnes.

– Da snakker vi om midlertidig beskyttelse. For dette er personer som i utgangspunktet vil være i Russland, men opplever at det er blitt for farlig. De har til felles er at de er kritiske til myndighetene og utfordrer systemet, fordi de har en annen oppfatning av virkeligheten enn myndighetene.

KUN MIDLERTIDIG. Seniorrådgiver Aage Borchgrevink i Den norske Helsingforskomité tror de fleste russere med beskyttelsesbehov vil raskest mulig tilbake til hjemlandet.

Seniorrådgiver Aage Borchgrevink i Den norske Helsingforskomité forteller at de jobber med å hjelpe menneskerettighetsaktivister ut av Russland nå.

– De er en veldig akutt, farlig situasjon. Noen er på flukt og allerede ute. Andre leter etter muligheter for å komme seg ut. Mange har også bestemt seg for å bli, sier Borchgrevink.

– Russiske myndigheter prøver å kontrollere mediene og lage et digitalt jernteppe, men foreløpig går de ikke etter enkeltpersoner.

Han mener norske myndigheter må utrede muligheten for midlertidig opphold.

– Disse personene ønsker egentlig ikke asyl, og håper å dra tilbake igjen så fort som mulig, sier Borchgrevink.

– Russiske myndigheter flommer hele offentligheten med propaganda, men disse menneskene er helt sentrale for å få ut informasjon om krigens realiteter.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsenheten i Utenriksdepartementet, som sier de ikke har anledning til å kommentere utspillene fra Risnes og Borchgrevink lørdag.