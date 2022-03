KHARKIV: Dette satellittbildet fra torsdag viser en olympisk stadium som er skadet av bombeangrep i Kharkiv i nordøst. Institute for the study of war påpeker at russiske styrker ikke har lyktes i å omringe byen.

Etterretningsrapport: Invasjonen har i stor grad stoppet opp

«Den russiske invasjonen av Ukraina har i stor grad stoppet opp på alle fronter», skriver det britiske forsvarsdepartementet i en etterretningsrapport.

Publisert: Nå nettopp

Når invasjonen av Ukraina går inn i sin fjerde uke, er alle av landets største byer fortsatt under ukrainsk kontroll, påpeker britene. Heller ikke denne uken har russiske styrker noen større militære seire å vise til. Hverken i kampen for å komme forbi Mykolajiv i sør for å nå Odesa eller i kampen om sitt viktigste mål: Å ta hovedstaden Kyiv.

– Russiske styrker utførte begrensede, mislykkede angrep nordvest for Kyiv og hadde ikke offensive operasjoner i det nordøstlige Ukraina, mot Kharkiv eller mot Mykolajiv, skriver tankesmien Institute for the study of war i en dagsrapport om onsdagen.

Tankesmien gjør daglige analyser av kampene på bakken og lager kartgrunnlag som brukes av store mediehus. Men den siste tiden har ikke de røde områdene – som viser russisk fremrykning – blitt noe særlig større:

Institute for the study of war mener at russiske styrker har økende utfordringer med å erstatte styrkene de har tapt i invasjonen.

– Russiske forsøk på å utplassere styrker fra Armenia, deres proxy-stater i Georgia og reserveenheter i det østlige militærdistriktet vil ikke gi russiske styrker rundt Kyiv den kampkraften som er nødvendig for å omringe byen i nær fremtid, mener tankesmiens analytikere.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver i sin dagsrapport torsdag at Russland bruker eldre og mindre presise våpen i krigen mot Ukraina. De kaller de lite militært effektive og med en større risiko for å ta livet av sivile. Onsdag ble et teater og en svømmehall som skal ha blitt brukt som tilfluktsrom bombet i omringede Mariupol.

«På grunn av forsinkelser når det kommer til å oppnå sine mål og mislykkede forsøk på å kontrollere Ukrainas luftrom, har Russlands myndigheter sannsynligvis brukt langt flere luftavfyrte våpen enn planlagt, noe som fører til at de må bruke våpen som er mindre militært effektive», skriver de i rapporten.