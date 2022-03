KRAFTIG EKSPLOSJON: Redaksjonslokalet til Kurdistan 24 slik det så ut etter bombingen i Erbil lørdag.

Flere eksplosjoner nær USAs militærbase i Erbil

Det blir sent lørdag kveld rapportert om flere eksplosjoner nær den amerikanske militærbasen og mot den amerikanske ambassaden i den kurdiske byen Erbil i Irak.

Flere videoer som sirkulerer på sosiale medier skal angivelig vise flere eksplosjoner rettet mot USAs militærbase og ambassade.

Det statlige nyhetsbyrået i Nord-Irak bekrefter ifølge Reuters at flere raketter har rammet Erbil. Opplysningene stammer fra guvernøren i byen, skriver Reuters.

Sky News Arabia skriver at en korrespondent har rapportert at hovedkvarteret til den amerikanske ambassaden i Erbil er truffet av fem langdistanseraketter.

Korrespondenten rapporterer også at en av missilene traff hovedkvarteret til den kurdiske satellittkanalen Kurdistan24 , som er tilknyttet presidenten for Kurdistans regionale regjering i Irak , Masrour Barzani, men at det ikke skal være tap av menneskeliv.

Dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold, og det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak eksplosjonene.

Mediebyrået Kurdistan24 skriver i en melding på Facebook at deres lokaler ble skadet i angrepet, og viser det som skal være innsiden av deres lokaler i en direktevideo. De har også publisert en video som skal vise angrepet.

Vitne til VG: Hørte flere store smell

VG har natt til søndag vært i kontakt med kontakter i Erbil. En person sier at hun hørte flere store smell i byen sent lørdag kveld. På lokale nyhetssendinger blir det sagt at det amerikanske konsulatet er angrepet.

– Vi hørte det fra hjemmet vårt. Katten vår ble veldig redd og rømte inn. Selv om vi har opplevd krig før, så fikk det meg til å tenke på hvordan det må være for de i Ukraina nå. Det var veldig skummelt, sier en 45 år gammel lege VG har vært i kontakt med.

Erbil er Iraks fjerde største by, den ligger rundt 80 kilometer nordøst for Mosul. Byen er hovedstad i den autonome regionen Kurdistan og provinsen Erbil.

USAs militærbase i Erbil har blitt truffet av missiler minst to ganger tidligere. 8. januar 2020, ble basen angrepet for å hevne USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani. Den gang ble også al-Asad-basen vest i landet angrepet.

