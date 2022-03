Stridsvogner blir angrepet og ødelagt utenfor Brovary.

Knipetangmanøver fra russerne: − Vil være krise for ukrainerne

Russiske styrker kan være i ferd med å foreta en knipetangmanøver mot den ukrainske hæren: – Nå benytter de muligheten, sier Ukraina-ekspert i Forsvaret.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Mens verdens oppmerksomhet har vært rettet mot kampen om hovedstaden Kyiv, har de russiske invasjonsstyrkene hatt fremgang på andre flanker i Ukraina.

– De har de siste dagene hatt økt momentum i sørøst, sier førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole og hovedlærer i etterretning Tom Røseth til VG.

Russerne hevdet tirsdag at de hadde klart å opprette en landkorridor mellom den russisk-annekterte Krim-halvøya og separatistområdene i Donbas-regionen lenger øst.

Denne påstanden fra nestlederen for Krim-halvøya Georgij Muradov, gjengitt av det russisk statlige nyhetsbyrået RIA Novosti, er ikke bekreftet av Ukraina.

– Forsøker en avskjæring

Samtidig beveger angriperne seg sørover fra Kharkiv, mens styrkene som syntes å gå mot den store havnebyen Odesa i vest, i stedet har satt kursen nordover.

– Det siste er nok en indikasjon på at russerne forsøker en avskjæring. Om de klarer det, vil det være krise for ukrainerne, sier Røseth.

Han påpeker at et av hovedscenarioene nettopp har vært en russisk knipetangmanøver for å isolere de store styrkene som Ukraina har i Donetsk-området.

Røseth anslår at Ukraina har omkring 100.000 soldater øst i landet, hvorav halvparten er stående styrker og de øvrige reservister og kampklare sivile som er mobilisert.

Røseth forklarer at storparten av den ukrainske hæren har vært stasjonert nær grensen mot Russland, fordi det var der de forventet hovedangrepet – ikke fra nord via Hviterussland.

– Det å omringe disse styrkene, utkrystalliserer seg som en prioritet for de russiske styrkene som kanskje overgår det å ta Kyiv. Nå benytter de muligheten som byr seg.

Røseth tror at Moskva kan komme til å prioritere en knipetangsmanøver, gitt de store sivile tapene som vil følge av et massivt angrep mot millionbyen Kyiv.

– Russland vil prioritere områder hvor de får en militær mulighet og motstanderen er svak. Da vil den militære planen på russisk side være fleksibel og delmålene justeres, sier Røseth.

Ikke med det første

Ukraina-eksperten tror ikke de ukrainske styrkene blir omringet med det aller første. Han viser til at russerne er i ferd med å omgruppere og har store logistikkutfordringer.

– Men klarer russerne å avskjære sine motstandere, vil den ukrainske hæren etter hvert bli utarmet av mangel på forsyninger. Da mister Ukraina mye av sin slagkraft på bakken.

Røseth mener en slik delseier vil være tung for den ukrainske siden.

– Det betyr ikke at russerne tar Kyiv, men Øst-Ukraina vil lettere bli okkupert.

En kvinne blir tirsdag evakuert fra en brennende boligblokk i Kyiv.

Analytikere i den britiske tenketanken RUSI påpeker at den ukrainske hæren står utsatt til, med russiske styrker som rykker frem mot dem på tre fronter.

Sam Cranny-Evans og Sidhart Kaushal skriver at det er nødvendig for Ukraina å trekke sine styrker vestover, for å overleve og for å kunne gå til motoffensiver.

– Må slåss der de står

Tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen, som i dag er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, er usikker på om det er en riktig vurdering.

En russisk stridsvogn er ødelagt etter kamper i Brovary nord for Kiev forrige torsdag.

Han tror ikke den russiske fremgangen på bakken er så stor at en ukrainsk forflytning til vestsiden av den store elven Dnipro er nødvendig.

– Det er også et spørsmål om ukrainerne har en tilstrekkelig intakt, sentralisert kommando og kontroll til å foreta en slik tilbaketrekning, sier Diesen.

Han tror at så store troppeforflytninger blir svært krevende, blant annet på grunn av en riktignok begrenset, russisk overlegenhet i luften.

– Hvis de ikke har evnen til å trekke seg tilbake vest for Dnipro mens de samtidig fører en bevegelig, oppholdende strid, er de ukrainske styrkene henvist til å slåss der de står.

En utbrent russisk stridsvogn og stridsvogner som er erobret av ukrainere i Sumy-regionen.

– Russerne for langsomme

Diesen synes ikke de russiske operasjonene i dag fortjener betegnelsen «knipetangsmanøver», fordi han mener de er altfor langsomme og dårlig samordnet.

– Men hvis russerne greier å omringe store deler av den ukrainske hæren og avskjærer alle muligheter for forsterkning og forsyninger utenfra, vil russerne selvfølgelig vinne på et eller annet tidspunkt. Spørsmålet er om det er en riktig situasjonsbeskrivelse i øyeblikket.

Diesen minner om at ukrainerne har vist seg å ha betydelig kampkraft.

– Russerne har så langt ikke vist overbevisende evne til å nedkjempe motstanden, på tross av at de har bedre og mer utstyr og tyngre våpen, som er mer effektive i åpent lende.

Innbyggere studerer restene av en rakett som tirsdag slo ned i en hage sørøst i Kyiv.

– Vestlige våpen avgjørende

Diesen mener likevel at russerne hittil i liten grad har klart å utnytte sitt materielle overtak.

– Det skyldes dels at motstanden har vært sterkere en forventet, dels at planlegging, logistikk, kommando og kontroll i den russiske ledelsen har hatt åpenbare mangler.

Diesen sier at den ukrainske hærens mulighet til å holde ut, avhenger mer av forsyninger utenfra enn av hvor de befinner seg.

– Det avgjørende er om vi fra vestens side fortsatt er villige til å forsyne Ukraina med våpen, ammunisjon og det de ellers trenger for å holde dem inne i krigen.