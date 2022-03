KART: Slovenias statsminister Janez Jansa skriver på Facebook at enhver ukrainsk vei, er en europeisk vei. Og snart en EU-vei.

EU-statsministre i Kyiv: − Deres kamp er vår kamp

Statsministrene fra Polen, Slovenia og Tsjekkia er tirsdag på plass i Kyiv for å vise sin støtte til det ukrainske folket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Polens statsminister Mateusz Morawiecki har ankommet den ukrainske hovedstaden Kyiv sammen med Tsjekkias statsminister Petr Fiala og Slovenias statsminister Janez Jansa.

Det melder alle tre på sine Facebook-profiler. De har også publisert bilder av seg selv rundt et bord.

De tre statsministrene er på plass i solidaritet med ukrainerne og for å møte landets president Volodymyr Zelenskyj. Møtet ble bekreftet av Zelenskyjs kontor tidligere tirsdag.

– Det er her, i krigsherjede Kyiv, at historie blir skrevet. Det er her frihet kjemper mot en verden av tyranni. Det er her vår fremtid avgjøres. EU støtter Ukraina, som kan regne med hjelp fra sine venner - det er beskjeden vi tok med oss til Kyiv i dag, skriver Polens statsminister Mateusz Morawiecki på Twitter.

– De siste to årene har vi diskutert europeiske verdier. I hovedsak en teoretisk debatt. Så, plutselig innser ve at disse fundamentale europeiske verdiene faktisk eksisterer. Og at de er truet, Og at europeere forsvarer dem. Med livet som innsats. I Ukraina, skriver Slovenias statsminister Janes Janša på Facebook.

Han fortsetter med å skrive at ukrainerne har vist at ingen land er mer europeisk enn dem.

– Deres kamp er vår kamp, og sammen vil vi seire, skriver Janša på Facebook.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki skriver at krigen er et resultat av «den grusomme tyrannen som angriper sårbare sivile, bombarderer byer og sykehus i Ukraina».

– Vi må stoppe tragedien snarest. Derfor er vi her sammen i Kyiv, skriver han.