VENTER PÅ PUTIN: President Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj: Vil kun diskutere fred med Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han ikke kan akseptere noen form for møter med noen som helst fra Russland, bortsett fra presidenten.

Av NTB

– Den russiske presidenten bestemmer alt. Hvis vi snakker om å avslutte denne krigen uten ham personlig, så er det en beslutning som ikke kan tas, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videotale til Verdens økonomiske forum i Davos mandag ifølge The Guardian.

– Jeg kan ikke akseptere noen form for møter med noen som helst fra Russland, bortsett fra presidenten, og kun i det tilfellet der det ligger bare ett tema på bordet: Stans av krigen. Det finnes ingen andre grunner for noe som helst slags møte.

Zelenskyj la til at det er blitt stadig vanskeligere å få i stand samtaler med Russland, sett i lys av det Zelenskyj sa er bevis for russiske handlinger mot sivile under okkupasjon.

– Ikke vært en slik krig på 77 år

Presidenten sier at Russland fører total krig mot Ukraina, der målet er å forårsake så mange drepte og så store ødeleggelser som mulig.

Russiske styrker har siden invasjonen startet 24. februar skutt 2275 raketter, fordelt på 1474 rakettangrep, mot Ukraina, ifølge den 44-årige statslederen.

Flesteparten av dem har rammet sivile mål, hevder Zelenskyj. I samme periode har Ukraina registrert over 3000 russiske luftangrep, ifølge presidentens tall.

– Faktisk har det ikke vært noen slik krig på det europeiske kontinentet på 77 år, sier Zelenskyj.

Han oppfordrer ukrainere som ikke deltar på slagmarken, til å hjelpe landet så godt de kan på andre måter, og han sier at hans oppgave nå er å jobbe for å øke det internasjonale presset mot Russland.

– Den absolutte prioriteten er våpen og ammunisjon til Ukraina, sier Zelenskyj.

«Diktatorisk ståsted»

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener Vestens holdning til Russland nå gjør at Moskva må vende seg østover i stedet for å søke samarbeid.

Vesten har inntatt det Lavrov kaller et «diktatorisk ståsted» mot Russland. Det setter fortgang i Moskvas utvikling av økonomiske bånd til Kina, mener han.

LAVROV: Vesten har inntatt det utenriksministeren kaller et «diktatorisk ståsted» mot Russland.

Russland kan bare være avhengig av seg selv og de landene som «har vist at de er pålitelige», uttaler Lavrov til de to statlige russiske nyhetsbyråene RIA og Tass.

Utenriksministeren sier at Russlands fremtid ligger i Eurasia-regionen. Han nevner spesifikt India og Iran som viktige partnere, i tillegg til Kina.

Russland bør ikke lenger være avhengig av import fra Vesten, sier Lavrov.

Moskva bør seriøst vurdere om det er behov for å gjenoppta forholdet til Vesten, selv hvis landene i Vesten skulle tilby seg det, mener statsråden.

EU, USA og andre vestlige land har innført sanksjoner mot Russland som svar på den russiske invasjonen av Ukraina.