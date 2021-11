STOR MOTSTAND: Det er store folkemengder i gatene i flere byer i Sudan.

Store demonstrasjoner mot militærjuntaen i Sudan

Sikkerhetsstyrker i flere byer i Sudan har brukt tåregass og skutt med skarpt mot demonstranter som protesterer mot militærjuntaen. Minst én person er drept.

Av NTB og Nilas Johnsen

I Omdurman, «tvillingby» til hovedstaden Khartoum, ble det benyttet tåregass og sjokkgranater mot demonstranter.

Ifølge den uavhengige legeforeningen i Sudan ble en demonstrant skutt og drept mens flere andre ble såret av skarp ammunisjon.

OPPTØYER: Demonstranter kjemper mot opprørspolitiet.

Også i Khartoum og flere andre byer var det demonstrasjoner lørdag, og ifølge ubekreftede meldinger i sosiale medier skal det også der være sårede.

Sudan har vært preget av store demonstrasjoner og uro etter at landets militære, under ledelse av general Abdel Fattah al-Burhan, grep makten i et kupp 25. oktober og satte statsminister Abdalla Hamdok og en rekke andre sivile politikere i husarrest.

Tidligere denne uken strammet general Burhan grepet om makten i landet og utnevnte seg selv til leder for et overgangsråd som skal styre landet.

Under protestene i Khartoum ropte demonstrantene slagord som «nei, nei til militært styre», «sivilt styre er folkets vilje», og «ned med hele rådet».

FOLKEMØNSTRING: I Khartoum og mange andre byer i Sudan var det igjen store demonstrasjoner lørdag i protest mot kuppmakerne i landet.

Nummer to i overgangsrådet, General Mohamed Hamdan Dagalo, vanligvis referert til som «Hemeti», blir av mange omtalt som landets mektigste.

Han kontrollerer Sudans lukrative gullhandel, og har makten i styrken «Rapid Support Forces». Denne styrken er nå del av militæret, men har bakgrunn i den fryktede Janjawed-militsen.

