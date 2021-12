FATALE KONSEKVENSER: En hvit trailer fraktet flere enn 100 migranter da den veltet.

Flere enn 100 var om bord: Minst 49 døde i trailervelt

En lastebil fullastet med migranter fra Sentral-Amerika veltet sør i Mexico natt til fredag norsk tid. Flere titalls er døde.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Saken oppdateres.

Sivilforsvaret i delstaten Chiapas, opplyser at minst 49 har mistet livet i ulykken. I tillegg er minst 58 skadd – 40 av dem i alvorlig tilstand.

Menn, kvinner og barn er blant de døde, melder Reuters.

Tragedien inntraff da en stor lastebil veltet i en krapp sving utenfor delstatshovedstaden Tuxtla Gutierrez. Flere enn 100 mennesker var om bord lastebilen da den veltet.

Ifølge sivilforsvarets leder i delstaten, Luis Manuel García Moreno, skal vitner til ulykken ha opplyst at lastebilen kjørte for fort, før den veltet i svingen.

Bilder fra stedet viser en stor hvit lastebil som ligger på siden, midt ute på motorveien. Ved siden av ligger flere på røde matter, og mottar akutt helsehjelp.

Andre ligger under hvite tepper – omkomne.

OBS! Svært sterke bilder – se bildene fra ulykkesstedet:

KAOTISK: En kvinne ser ned på motorveien, hvor redningsmannskaper samler de omkomne under hvite tepper.

– Jeg beklager på det dypeste tragedien hvor en trailer som fraktet sentralamerikanske migranter veltet i Chiapas. Det er veldig smertefullt, sier Mexicos president Andrés Manuel López Obrador i en uttalelse på Twitter.

Han sender klemmer til ofrenes familier, skriver han.

Migranter på flukt fra fattigdom og vold i Sentral-Amerika, tar ofte ruten gjennom Mexico for å komme seg til USA. Menneskesmuglere stuer noen ganger migrantene inn i store lastebiler, for å effektivt frakte mange på én gang. Metoden er relativt vanlig, men svært farlig for passasjerene.

Også Guatemalas president Alejandro Giammattei beklager tragedien på Twitter. Han leder landet som ligger like på andre siden av grensen ved Chiapas.

Den guatemalske presidenten lover konsulær bistand til familier som er berørt av ulykken.