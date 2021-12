FIKK JULING: To afghanske journalister ble banket opp og pågrepet av Taliban-soldater da de dekket en kvinnedemonstrasjon i Kabul tidligere i år.

Pressefriheten trues verden rundt

Med nye sofistikerte metoder sørger autoritære stater for å kneble kritiske medier. På dagen da to journalister mottar Nobels fredspris advarer Amnesty mot å ta pressefriheten for gitt. Også i vår del av verden.

– I Amnesty snakker vi om en utvikling som pågår i flere land for tiden. Vi kaller det «Den autoritære vending». I takt med den sier vi også at pressefriheten skrumper inn, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs.

Han forteller at problemet tar mange ulike former:

– Det kan skje på brutalt vis som med fengslinger og til og med drap på journalister. Men vi ser også at det skjer på stadig mer sofistikert vis.

Blant eksemplene han trekker frem på det siste, er stater som sørger for at medier blir overført til eiere som står myndighetene nære, og hyller og støtter dem.

GENERALSEKRETÆR: John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

– På den måten sørges det for at folket får servert den «sannheten» myndighetene ønsker de skal se, men som veldig ofte ikke er den faktiske sannheten.

Les flere eksempler fra ulike land lenger nede i saken.

Færre drepes

Denne uken offentliggjorde organisasjonen Reportere uten grenser ferske tall på hvor mange journalister som er drept så langt i 2021. Med «bare» 46 tapte journalistliv må vi nesten 20 år tilbake i tid for å finne lavere dødstall.

For mindre enn ni år siden måtte 147 journalister bøte med livet, viser statistikken til Reportere uten grenser:

NEDGANG: At tallene på journalistdrap har gått ned de siste årene forklarer Reportere uten grenser med at flere ble drept da konfliktene i Syria, Irak og Jemen var på sitt mest intense mellom 2012 og 2016.

– Vi skal glede oss over de fallende tallene på journalistdrap, men det gjør ikke forholdene for journalistikk verden rundt noe bedre. Det er også mitt inntrykk at verdens ledere er blitt mer sofistikerte i sin vilje og evne til å undertrykke journalistikk, sier Kjersti Løken Stavrum, styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen PEN, til NTB.

Presidenten vil drepe henne

I dag mottar to journalister som jobber under ekstremt vanskelige forhold Nobels fredspris.

Maria Ressa (58) jobber som gravejournalist på Filippinene, hvor hun driver nettstedet Rappler. Hun har vært en uttalt kritiker av landets omstridte president, Rodrigo Duterte. Han har sagt at han ønsker å ta livet av henne, til og med i intervju med henne selv.

Så langt har hun «sluppet unna» med å bli arrestert en rekke ganger for påståtte lovbrudd.

I OSLO: Maria Ressa er på plass for å mottat fredsprisen. I går tok hun selfie med blant andre Nobelkomiteen og sin russiske medvinner Dmitrij Muratov.

Hun tror prisen kan gi en form for beskyttelse.

– Prisen er som et skjold på mange måter. Den viser hvor vanskelig det er for oss å gjøre jobben vår og hvilke farer vi står overfor. Jeg håper dette betyr at vi har bedre dager foran oss, sa Maria Ressa (58) på en pressekonferanse på Nobelinstituttet i Oslo torsdag.

Den andre fredsprisvinneren er den russiske redaktøren Dmitrij Muratov (59). Han driver avisen Novaja Gazeta, som blir sett på som den eneste maktkritiske avisen av betydning i Russland. Siden oppstarten i 1993 har seks av avisens journalister blitt drept.

I et intervju med Aftenposten sier Muratov at han ikke vet om fredsprisen vil gi avisen og journalistene beskyttelse.

SIGNERTE: Dmitrij Muratov signerte gjesteprotokollen på Nobelinstituttet torsdag.

Egenæs omtaler årets pris som «veldig viktig».

– Med den utviklingen vi ser i verden i dag er det viktig å løfte frem de som virkelig slåss for at mediene skal ha den posisjonen de må ha. Dersom de får være tilstede kan mediene ha en krigsdempende effekt, sier Amnesty-sjefen.

20 bekmørke land

På sine nettsider har Reportere uten grenser lagd et verdenskart der de har delt land inn i fem fargekoder etter hvor mye, eller lite pressefrihet det er.

Dess mørkere farge dess dårligere forhold for journalister.

Over 50 land har den nest mørkeste fargen. 20 land er bekmørke. Blant disse er Egypt, Saudi-Arabia og Kina og Nord-Korea.

Landene fredsprisvinnerne kommer fra er begge blant de nest mørkeste:

ARRESTERES: Russisk politi pågriper en kvinnelig journalist som holder opp en plakat der det står «Vi vil ikke slutte å være journalsiter». Bildet er fra en demonstrasjon i august i år.

Russland:

Rangert som nummer 150 av 180 land på pressefrihetsindeksen til Reportere uten grenser. Dette er et av landene, sammen med blant annet Ungarn (nummer 92), hvor Egenæs forteller at myndighetene har sørget for at eierskap ofte ligger i hendene på folk eller selskaper som støtter dem, for eksempel Gazprom. I fredsprisvinner Muratovs hjemland blir mange kritiske journalister beskyldt for å være agenter for utenlandsk virksomhet, og gjerne fengslet under vage lover. Nettsider blir stengt og mange har blitt utsatt for vold.

Filippinene:

Rangert som nummer 138 av 180 land på pressefrihetsindeksen, men også regnet som det åttende farligste landet i verden for journalister. De siste 10 årene er 33 journalister drept i Filippinene. En rekke journalister ha blitt «merket» som legitime mål for tilfeldige arrestasjoner på svært tvilsomme grunnlag. Maria Ressa er blant disse. Men også her knebles mediene på mer sofistikert vis, for eksempel gjennom nettangrep og svertekampanjer.

Under følger tilstanden i en håndfull andre land:

FENGSLET: Kvinnen på bildet på plakaten er journalist-aktivisten Zhang Zhan, som ble dømt til fire års fengsel etter å ha rapportert om starten på coronapandemien i Wuhan.

Kina:

Rangert som nummer 177 av 180 land på pressefrihetsindeksen. Kina bruker mange både tradisjonelle metoder, som fengsling, og mer sofistikerte for å kontrollere det som måtte finnes av ikke-statlige medier. Ved hjelp av massiv bruk av ny teknologi kontrollerer kommunistpartiet hvilke nyheter som slippes ut til folket, men de har for eksempel også fengslet syv journalister for deres dekning av coronapandemien. I Hongkong fengsles reportere for påståtte lovbrudd som ikke har noe med den journalistikken deres å gjøre, men som er vanskelige å forsvare seg mot. I Kina har man også lagt ned journalistikkutdanningen.

Pakistan:

Rangert som nummer 145 av 180 land på pressefrihetsindeksen. Pakistan er ifølge Egenæs ett av flere land som forsøker kontrollere mediene gjennom annonsemarkedet. Myndighetene i landet er store næringslivsoperatører og dermed også store annonsører. På denne sofistikerte måten kan de sørge for at store inntekter går tapt for kritiske medier. Militæret og etterretningen blir også brukt for å både sensurere medier og trur journalister. Videre har landets myndigheter hindret distribusjonen av en av landets ledende aviser, forstyrret signalene fra kanaler som ga TV-tid til opposisjonspolitikere, drevet sjikaneringskampanjer på internett mot enkelte journalister (særlig kvinnelige) og fjernet innhold de ikke liker på sosiale medier, for å nevne noe.

BLE DREPT: Her er journalisten Jamal Khashoggi på vei inn på det saudiske konsulatet i Istanbul i oktober 2018, der han ble drept og liket partert.

Saudi-Arabia:

Rangert som nummer 170 av 180 land på pressefrihetsindeksen. Tillater ingen uavhengige medier, og forfølger regimekritiske journalister selv når de er i utlandet: I 2018 skapte det sjokkbølger da journalisten Jamal Khashoggi ble drept på grotesk vis i det saudiske konsulatet i Istanbul. Blant flere andre stygge saker er fengslingen av bloggeren Raif Badawi, som ble dømt til femti piskeslag og 10 års fengsel.

Egypt:

Rangert som nummer 165 av 180 land på pressefrihetsindeksen. Den arabiske våren varte bare to år, og etter å ha tatt makten i et kupp i 2013 har general Abdel Fattah el-Sisi blirr en av verdens verste på å fengsle og straffeforfølge journalister, spesielt de som mistenkes for å støtte Det muslimske brorskap. Også de som bruker sosiale medier risikerer å fengsles for å spre «upassende innhold».

Afghanistan:

Rangert som nummer 122 av 180 land på pressefrihetsindeksen. På to måneder i sommer og høst ble det registrert mer enn 30 tilfeller av vold mot, eller trusler om vold mot, afghanske journalister. De fleste var det Taliban som stod bak. Tre journalister er drept i landet i år. Beskyttelsen mange journalister hadde i årene med vestlige militærstyrker i landet er nå truet. Særlig er kvinnelige journalister nå utsatt.

Eritrea:

Rangert helt sist, som nummer 180 av 180 land, på pressefrihetsindeksen. Der fastslås det at media, som alt annet i landet, er totalt underlagt viljen til den diktatoriske presidenten Issayas Afework. Kun to prosent har tilgang til internett, det er knapt mulig å oppdrive uavhengig informasjon om hva som skjer i landet, og den eneste frie radiostasjonen drives fra eksil i Paris.

TAR KAMPEN: Erol Önderoglu, representant for Reportere uten grenser i Tyrkia, utenfor rettssalen i Istanbul, der de fleste sakene mot tyrkiske journalister er blitt holdt.

Tyrkia:

Rangert som nummer 153 av 180 land på pressefrihetsindeksen. Tyrkia hadde inntil nylig en stor og mangfoldig presse, men de siste fem årene har Erdogan-regjeringen ført en rekke saker mot kritiske aviser og journalister.

– Under et autoritært regime blir kritiske og undersøkende journalister ansett som en trussel. Statens institusjoner brukes for å stanse uavhengig journalistikk, og det legges et sterkt press mot journalister om å drive såkalt «patriotisk rapportering», som vil si å gjengi regjeringens linje, sier Erol Önderoglu, i Reportere uten grenser til VG på telefon fra Istanbul.

HARDT PRESSET: Önderoglu har selv blitt fengslet flere ganger. Her protesterer noen av hans støttespillere i 2016.

Han kommer rett fra å ha observert to rettsaker mot journalister, og anslår at han har fulgt 200 saker bare de siste tre månedene. Han er også selv tiltalt og risikerer 15 års fengsel, etter at presidenten grep inn da han først ble frikjent.

– To lover brukes særlig mot journalister: Fornærmelse av presidenten, eller støtte til terrororganisasjoner, uten å være medlem. Det siste brukes mot meg, etter at jeg uttrykte støtte til en uavhengig, kurdisk avis, sier Önderoglu.

– Vi frykter at det blir en ytterligere innstramming mot pressen frem mot presidentvalget i 2023, forklarer han.

TWITTERMELDING: En av utallige ganger den forrige amerikansk presidenten forsøkte undergrave medienes tillit.

Advarer mot amerikanske tilstander

Bare 12 land har den lyseste fargen på Reportere uten grensers kart. Helt på topp troner Norge. John Peder Egenæs påpeker at slik trenger det ikke være til evig tid.

– Vi skal legge merke til utviklingen i USA. Særlig under president Donald Trump har vi sett hvordan troverdigheten til den frie presse undergraves med alt snakket om «fake news».

USA er bare rangert som nummer 44, og har bare den nest lyseste fargen på kartet.

Amnesty-sjefen mener vi ikke er immune mot at det samme kan skje også i Norge.

– Det må vi være veldig på vakt for. Vi skal hegne om pressens frie stilling og ikke ta den for gitt. Den må kjempes for, sier Egenæs.