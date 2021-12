Boris Johnson: − Kommer en flodbølge av omikron

Statsminister Boris Johnson advarer om at Storbritannia står overfor en kraftig bølge av omikron.

– Ingen skal være i tvil, det kommer en flodbølge av omikron, sa han under en presseseanse søndag kveld.

Johnson kommenterte også vaksinetrykket under pressekonferansen.

– Det er nå klart at to doser med vaksine rett og slett ikke er nok til å gi beskyttelsesnivået vi alle trenger. Men de gode nyhetene er at forskerne våre er sikre på at en tredje dose, en boosterdose, kan få beskyttelsesnivået til oss alle opp igjen.

Ifølge Johnson vet nå forskere at viruset er mer smittsomt, men at de på nåværende tidspunkt ikke kan konkludere med at omikron er mindre alvorlig enn foregående varianter.

Øker vaksineringstempo

Han sa også at alle over 18 skal få tilbud om vaksinepåfyll før nyttår.

Det innebærer en kraftig økning i vaksinetempoet i England.

– Jeg er redd vi nå står overfor en nødssituasjon i kampen vår med den nye varianten omikron, sa Johnson.

For å få opp tempoet med å vaksinere befolkningen med tredje dose, bistår militæret med planlegging og koordinering i regionene. Det blir satt opp flere vaksinestasjoner, og det blir utvidede åpningstider.

Det blir også satt inn flere tusen flere frivillige, ifølge BBC.

BEKYMRET FOR OMIKRON: Storbritannias statminister Boris Johnson vil øke vaksinetempoet i landet.

Nivå 4

Tidligere søndag ble det kjent at Storbritannia hever beredskapsnivået til 4 på grunn av spredningen av den nye omikronvarianten, skriver NTB.

Forrige gang nivået var på 4, var i mai, melder BBC.

Nivå 4 innebærer at det enten er høy eller stigende smitte, og at det er påkrevd at folk holder avstand til hverandre.

Johnson etterforskes for tiden av politiet i forbindelse med en video som antyder at han holdt ulovlig julefest i fjor. Han anklages for løgn og brudd på coronareglene.

Julefestskandale

I desember i fjor, da England var under strenge koronarestriksjoner og alle slags ansamlinger var forbudt, skal Johnsons partikolleger og ansatte ha holdt flere fester, skriver NTB. Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings sier det finnes bilder fra de angivelige julefestene i Downing Street.

– Det er haugevis av bilder fra festene som det er uunngåelig at kommer ut. Og lister over inviterte som inkluderer ansatte i Downing Street og andre avdelinger, skriver Cummings på Twitter.

Johnson har bedt statssekretær Simon Case om å granske påstandene om festene. Minst tre ulike angivelige fester vil undersøkes: to som skal ha funnet sted i Downing Street 27. november og 18. desember 2020, og en som skal ha funnet sted i utdanningsdepartementet 10. desember 2020.