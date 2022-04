1 / 3 RUINER: – Her kunne jeg handle frukt, grønnsaker, brød og alt annet jeg trengte, sier 55 år gamle Igor når VG treffer han i bydelen Saltivka i Kharkiv. Det har blitt bombet ustanselig siden den russiske invasjonen startet 24. februar. forrige neste fullskjerm RUINER: – Her kunne jeg handle frukt, grønnsaker, brød og alt annet jeg trengte, sier 55 år gamle Igor når VG treffer han i bydelen Saltivka i Kharkiv. Det har blitt bombet ustanselig siden den russiske invasjonen startet 24. februar.

Igor bor ved frontlinjen: − Fortsatt i sjokk

KHARKIV (VG) – Jeg går rundt i sjokk. Her kunne jeg kjøpe alt jeg trengte før bombene la det i grus, sier 55 år gamle Igor. VG treffer ham på gaten i bydelen Saltivka i Kharkiv, hvor russiske styrker bomber døgnet rundt og ødeleggelsene er enorme.

I denne bydelen bodde det 400.000 tusen mennesker før den russiske invasjonen av Ukraina startet 24. februar. Nå er den som en spøkelsesby, nesten tom for mennesker.

De fleste som fortsatt bor her, er eldre. Saltivka ligger på frontlinjen og er siste skanse før de russiske styrkene.

Russerne er plassert like utenfor bydelen, hvor de bomber tilfeldige boligblokker, markeder, butikker og mennesker. Samtidig står ukrainske styrker plassert mellom de enorme postsovjetiske blokkene, noe som gjør hele bydelen utsatt. De siste ukene har ikke de russiske styrkene klart å erobre noe mer i dette området.

Bor på T-banen

– Jeg bodde i den store boligblokken rett over gaten, men nå er det T-banestasjonen som er mitt hjem. Jeg har vært i leiligheten min i dag for å dusje, det er ikke lenger mulig å bo der, alle vinduene er knust, sier Igor mens stemmen hans skjelver.

Han går gjennom ruinene til det som var det lokale markedet, stopper stadig opp og ser på de forkullede restene.

– Jeg husker ikke når dette markedet ble bombet, jeg er fortsatt i sjokk over det som skjedde. Her kunne jeg handle frukt, grønnsaker, brød og alt annet jeg trengte, sier han.

Minst 560 sivile drept

Fredag kom det meldinger på Telegram fra lederen for den militære administrasjonen i byen, Oleh Synegubov, at de hadde frigitt den strategisk viktige landsbyen Ruska Lozova, rett nord for Kharkiv. Dette er et av stedene russerne har brukt for å bombe boligområder.

Samtidig ble det meldt om fem nye drepte og elleve skadet i beskytningen av byen på Telegram-kanalen til myndighetene.

Lørdag er det meldt om nye russiske luftangrep mot byen.

Totalt skal minst 560 sivile være drept, inkludert 26 barn, ifølge nødetatene i byen.

86 tonn med nødhjelp

I bydelen Salivka, og de andre områdene som ligger ved frontlinjen, er behovet for hjelp stort. Det er vanskelig for de som fortsatt bor her å få tak i basale ting som mat, klær og såpe.

– Vi sender ut 86 tonn med nødhjelp hver eneste dag, sier leder for det største logistikksenteret i Kharkiv, Vita Kovalskay til VG.

Lastebiler frakter nødhjelpen ut til landsbyene i Kharkiv-området. Og frivillige kommer hit for å hente mat som de deler ut til folk som fortsatt bor i områdene der kampene raser.

– Vi har et nettverk med 150 frivillige som kommer hit med sine private biler, pakker med seg poser med mat, klær, såpe og bleier, før de leverer det ut til folk i nød, sier Kovalskay.

FORSYNINGER: Ved logistikksenteret i Kharkiv fordeles all nødhjelp ut til lastebiler som frakter varer til mennesker i nød.

Bombet av russerne

Det enorme senteret er også utsatt for angrep. Derfor vil ikke lederen at VG skriver hvor det ligger. For en måned siden ble det truffet av russiske granater, de knuste vinduene i byggene vitner om det. Mens vi står der kommer et godstog inn med nødhjelp fra Polen.

– Vi mottar hjelp fra både ukrainske borgere og andre land, spesielt fra Polen, men også England, Latvia, Litauen, Tyskland og Frankrike. Men det er fortsatt ikke nok, behovet for hjelp er enormt, forteller hun.

VG var med da bomberydderne uskadeliggjorde en udetonert bombe:

Flysirene uler

Tilbake i bydelen Saltivka passerer vi det som var Kharkiv, og øst Ukrainas, største markedet. Nå ligger det i ruiner etter flere angrep fra russerne. Forkullede rester er alt som er igjen. I dag har det vært roligere i bydelen, med færre angrep. Men når kvelden nærmer seg, uler flysirene på nytt over Kharkiv.

Russiske styrker har ødelagt store deler av byens sivile infrastruktur, og skoler, barnehager og sykehus er bombet. I går fortalte ordføreren i Kharkiv, Ihor Terekhov, på den statlige TV-kanalen Chanel RADA at 25 prosent av boligene i byen nå ubeboelige og at rundt 50 prosent av skolene nå er ødelagt i bombingen.

55 år gamle Igor vandrer ut av vrakrestene der vi traff han, mot T-banen og det som nå er hjemmet hans.

– Det er ikke lenger mulig å få tak i noe her. Dette er ikke noe liv, sier han.