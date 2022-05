STØTTER SVERIGE OG DANMARK: Jens Stoltenberg møtte svenske soldater under øvelse Cold Respons i Bardufoss-området i mars.

Stoltenberg varsler økt tilstedeværelse i Østersjøen

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at alliansen vil tilby Sverige og Finland økt nærvær av Nato-styrker i Østersjøen og langs landenes grenser, mens Nato tar stilling til eventuelle søknader fra medlemskap.

USA og Storbritannia har sendt soldater til en militærøvelse i Finland de neste 10 dagene. Øvelsen sammenfaller i tid med Finlands og Sveriges innspurt i beslutningen om å søke medlemskap i Nato.

– Jeg er overbevist om at vi vil finne løsninger for de sikkerhetsbehov som Sverige har i en overgangsperiode, sier Stoltenberg i et intervju med svensk TV torsdag.

Nærmer seg avklaring

I slutten av neste uke er det ventet en finsk beslutning om landet vil søke medlemskap i Nato.

Når det finske parlamentet Riksdagen avslutter en måneds-lang Nato-diskusjon, vil trolig president Sauli Niinistö gå offentlig ut med en konklusjon.

En svensk avgjørelse kan ventes omtrent samtidig, etter at statsministrene Magdalena Andersson og Sanna Marin har sagt at de koordinerer Nato-prosessen tett.

PÅ PLASS I FINLAND: Nato-styrker øver sammen med finske soldater i øvelsen Arrow 22 i Niinisalo, Finland. Her er en finsk stridsvogn i øvingsområdet 4.mai.

Bedt om garantier

De siste ukene har regjeringene i både Finland og Sverige snakket med store Nato-land om sikkerhetsgarantier for perioden mellom en mulig Nato-søknad og et formelt opptak etter at alle 30 Nato-land har godkjent medlemskapet.

– I Finland og Sverige har det vært stor bekymring for hva som kan skje i gråsone-perioden fra søknad til alle har godkjent medlemskapet. Men jeg er ikke bekymret, sier seniorforsker Karsten Friis på NUPI til VG.

– Når de har fått en politisk garanti fra USA, så holder det. Andre lands støtte er jo hyggelig, men ikke nødvendig ettersom USA har de største militære ressursene. Med så store styrker bundet opp i Ukraina, har Russland ingen kapasitet til å gjøre noe militært mot Finland eller Sverige, sier Karsten Friis.

Lite å true med

Forskningsdirektør Mikael Wigell ved det finske utenrikspolitiske instituttet (FIIA) er enig med sin norske kollega:

– Konvensjonelt har ikke Russland mye å true med. De har en stor del av sin militære kapasitet opptatt i Ukraina. Men det kan komme kjernefysiske trusler, og i en slik situasjon er det viktig med politisk støtte fra land som USA og Storbritannia for å avskrekke, sier han til VG.

– Jeg tror også vi vil se en del øvelser i Finland og Sverige, med deltagelse fra Nato-land, og det vil komme militære besøk på høyt nivå. Så kan vi vente oss tunge politiske støtteuttalelser fra store Nato-land og fra Natos ledelse, legger han til.

Planlagt øvelse pågår nå

Øvelse Arrow 2022 i den vestre delen av Finland har vært i gang i noen dager, med soldater fra fire Nato-land: 110 soldater fra USA, 120 fra Storbritannia, 40 fra Estland og 40 fra Latvia.

Det finske forsvaret presiserer overfor VG at øvelsen har vært planlagt over lang tid.

– Øvelse Arrow holdes hvert år på våren, og de siste årene har øvelsen vært åpen for internasjonal deltagelse. Men 90 prosent av soldatene som deltar i øvelsen er finske, sier presseoffiser Kirsi Lehto i den finske hæren til VG.

Felles militærøvelser kan være ett av flere grep for å avskrekke mulige inntrengere - i dette tilfellet Russland, som har truet med Finland og Sverige med sterke reaksjoner dersom de nærmer seg Nato.

Han tror også at runden med ratifisering av medlemskapet i de 30 Nato-landenes parlamentet, vil skje raskt:

– Den politiske omkostningen for for land som prøver å stoppe eller forhale dette, vil være så stor at det vil neppe skje, sier han.