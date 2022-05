Den britiske statsministeren Boris Johnson tok hunden Dilyn med på tur etter at han hadde avlagt sin stemme i lokalvalget torsdag.

Medier: Boris Johnson taper terreng i britisk valg

Det konservative partiet har tapt flere valgdistrikter i London, deriblant Westminster, i torsdagens lokal- og regionalvalg.

Av NTB-Ritzau-AFP

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Labour har vunnet i Westminster, for første gang noensinne, melder Sky News fredag. Parlamentet og de fleste regjeringsinstitusjoner ligger i her.

Foreløpige resultater tyder på at de konservative også har tapt i en rekke andre valgkretser og områder.

Det indikerer at mange velgere har straffet Johnson-regjeringen for stigende levekostnader og partygate-affæren der regjeringsmedlemmer festet mens resten av landet var nedstengt under strenge koronarestriksjoner.

Johnsons parti tapte også Wandsworth. Kretsen har vært en konservativ bastion med lave skatter i årtier.

Regjeringspartiet har dessuten tapt kretsen Barnet, som de konservative har kontrollert siden 1964 – med unntak av to valg.

– Dette er et varseltegn fra de konservative velgerne, sier Daniel Thomas, leder for de konservative i valgdistriktet Barnet.

Labour ser mot neste parlamentsvalg

Etter at en tredel av stemmene er talt opp, viser resultatene langt fra noe valgskred for Labour heller. Sentrumspartiet Liberaldemokratene og De grønne ser ut til å gjøre inntog flere andre steder i England, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Talsmenn for Labor sier partiet har momentum nok til å vinne neste parlamentsvalg. Det må avholdes senest innen januar 2025.

Det konservative partiets styreleder Oliver Dowden forsøker å tone ned konservative tap. Han insisterer på at Johnsons stilling ikke er truet. Selv om bildet så langt viser noen utfordringer, er resultatet i samsvar med det man kunne vente, sier han til Sky News.

Den nye Labour-lederen i Westminster, Adam Hug, sier seieren er et stort privilegium. Labour-lederen i Barnet mener resultatet speiler velgernes desillusjon over toryene.

– Jeg tror mange av de konservative ikke har stemt denne gangen. Jeg tror det føler seg fremmedgjort fra nr. 10, og at de er ... jeg vet ikke ... de har vært skuffet over Boris Johnson og har derfor unnlatt å stemme. Det tror jeg også har utgjort en forskjell, sier Barry Rawlings til BBC.

Nord-Irland

Valgresultater fra Nord-Irland ventes senere fredag. De imøteses med stor spenning. Meningsmålinger tyder på et historisk resultat der det pro-irske partiet Sinn Féin for første gang noensinne ligger an til å vinne.

Dette ventes også å skape problemer for den allerede hardt pressede Boris Johnson.

Resultatet kan ha store konstitusjonelle implikasjoner for Storbritannia, som består av fire nasjoner. Sinn Féin har lovet en folkeavstemning om gjenforening med Irland dersom partiet får flertall i provinsforsamlingen.

Et dårlig resultat kan dessuten gjenopplive ulmende misnøye mot Johnson, hans dårlige lederskap og rekken av skandaler nylig.

Det nordirske valget skiller seg ut ved å dekke en felles forsamling for de 90 mandatene i Stormont i Belfast. I England, Skottland og Wales gjelder valgene kommunal- og lokalråd, inkludert hele London, samt syv direkte ordførervalg.

Resultat klart fredag ettermiddag

I Nord-Irland viste en måling fra Survation i helgen at Sinn Féin ligger an til å få over 22 prosent av stemmene. Det Demokratiske Unionspartiet (DUP) var ventet å få omkring 20 prosent. Sentrumspartiet Alliance har i valgkampens sluttfase tatt kraftig inn på DUP.

Opptelling av stemmene i Nord-Irland startet klokken 8 lokal tid, altså klokken 9 norsk tid. Resultatet er ventet først i ettermiddag. 54 prosent av de stemmeberettigede hadde avlagt stemme en time før valglokalene stengte torsdag kveld, melder BBC. Hver av de 18 valgkretsene i Nord-Irland skal velge fem medlemmer til Stormont.