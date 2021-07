KIDNAPPING: Bevæpnet kidnapping for løsepenger ved skoler, langs motorveier, og i private hjem og bedrifter preger nesten daglig avisoverskriftene i Afrikas mest folkerike land. Foto: KOLA SULAIMON / AFP

Kidnappere frigir 28 bortførte barn i Nigeria

Men 87 barn er fortsatt i gjerningsmennenes varetekt. Myndighetene stenger alle skolene i området inntil videre.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

5. juli stormet angripere Bethel Baptist High School i Kaduna som ligger nordvest i Nigeria.

Overfallet skjedde på nattestid mens elevene sov i sovesalen. Totalt bortførte de 121 barn.

Kidnappingen ble utført av tungt bevæpnede gjenger som lenge har hjemsøkt nord-vestlige og sentrale deler av Nigeria med plyndring, kvegtyveri og bortføring for løsepenger, skriver Al Jazeera.

I det siste har de siktet seg inn på skolene i regionen.

Joseph Hayab, en av lederne ved Bethel Baptist High School, forteller til nyhetsbyrået AFP søndag at 28 av de kidnappede har blitt løslatt og er gjenforent med foreldrene sine i følge Al Jazeera.

– Bandittene løslot dem i går (lørdag) og vi sendte ut kirkebusser for å hente dem der kidnapperne hadde sluppet dem av, sier Joseph Hayab.

les også Væpnede menn kidnappet over 300 skolebarn i Nigeria

FORTVILER: Noen av foreldrene til barna som ble bortført av kidnapperne venter på ankomsten til barna som ble løslatt. Foto: STRINGER / REUTERS

Krav om løsepenger

Nå er 34 barn frigitt, mens 87 fortsatt er i fangenskap. Fem barn rømte 21. juli da de ble sendt ut for å samle ved til matlaging.

For to uker siden ble en elev sluppet fri av helsemessige årsaker.

Etter kidnappingen fremsatte gjerningsmennene krav om mat og løsepenger for å frigi gislene.

– Som leder ville jeg løyet hvis jeg sa at det ikke var penger involvert, men jeg kan ikke fortelle dere hvor mye som ble gitt, sier Hayab til AFP.

Han understreker at det viktigste for dem nå er å få resten av barna løslatt.

SKOLEN: Fedrene til noen av de bortførte barna på vei inn til skolens område gjennom muren som ble ødelagt av kidnapperne under bortføringen. Foto: KOLA SULAIMON / AFP

Radika Bivan, som fikk sin datter frastjålet bekreftet til Al Jazeera at 28 av de bortførte barna var løslatt, men hun kunne ikke se sitt eget barn blant dem.

Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, sier til VG i en tekstmelding at væpnet konflikt har gått utover barn og unges utdanning i nesten ti år.

– Redd Barna fordømmer de gjentatte drapene på lærere, angrep på skoler og kidnappinger av skolebarn.

– Vi er glade for at flere elevene nå er frigitt, og ber om at de gjenværende også øyeblikkelig løslatelse og får får komme tilbake til sine familier, skriver Knag Fylkesnes.

Stenger skolene etter at 1000 studenter har blitt bortført siste halvåret

Myndighetene i Kaduna har besluttet å stenge skolen sammen med tolv andre i regionen i kjølvannet av kidnappingen.

Rundt 1000 studenter og elever har blitt bortført i Nigeria siden desember.

De fleste har blitt løslatt etter forhandlinger med lokale myndigheter mens noen fortsatt er i fangenskap.

President Muhammad Buhari, som er under tungt skyts for økende usikkerhet i landet, har beordret sikkerhetsstyrkene til å sikre en trygg og snarlig løslatelse av alle ofre for kidnapping.