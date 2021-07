Festen er tilbake i Israel: − Vi er vant til å glemme raskt

TEL AVIV (VG) Bak denne nedtaggede døren, gjør israelerne det de alltid gjør etter en krise: Fester.

– Krig eller virus. Vi er vant til å glemme raskt. Det er som å skru av og på en knapp, sier Hilla Reuven.

Før kvelden starter for fullt, sitter hun med venninnene – og tilsynelatende hele byens unge – på uteplassen Teder i Tel Avivs populære distrikt, Jaffa. Stedet er et tekstil- og klesmarked på dagen. På kvelden skiftes gamle tekstilarbeidere ut med hipstere.

BY NIGHT: Utelivet er tilbake i Tel Aviv. Foto: Harald Henden

Fukten i luften henger igjen fra denne rekordvarme dagen. Oppstemt jazz og alkohol hjelper de unge israelittene inn i natten – helt fritt for coronarestriksjoner.

Tiltakene forsvant i starten av mai. Bare noen uker senere, blusset den evigvarende konflikten med Gaza opp igjen.

Det å leve i en kruttønne gjør at man på godt og vondt spretter raskt tilbake fra krisesituasjoner og rett tilbake til det vanlige liv, forteller venninnegjengen.

Ikke bekymret

BAR: Venninnene Hilla Reuven, Mor Shainbrom, Dvori Angel, Ariya Hershkovitz og Danielle Lapid hygger seg en tirsdag kveld. Foto: Harald Henden, VG

Mellom langbordene flyr det tallerkener med hummus, carpaccio og fiske-shawarna, en slags kebab.

Når VG spør hva de tenker om de nye delta-tiltakene, tar venninnen Mor Shainbrow lattermildt ut et sammenkrøllet munnbind fra lommen. Den har hun hatt i bilen i et par uker – og gjenbruker når hun må.

– Men det er ikke noe vi gjør fordi vi tenker at vi kan bli syke.

KVELD: Utelivet er tilbake i Tel Aviv.

For fullvaksinerte israelere er krisen over – og har vært det lenge.

– Vanskelig å gå tilbake

Epidemiolog Itamar Grotto var en av coronasjefene ved helsedepartementet inntil nylig. Han håper at noen enkle hygieneregler henger igjen selv om coronakrisen er over.

– Ansvaret beveger seg til folk, ikke regjeringen. De vil slutte å si hva de skal gjøre, så det gir rom til folk for å oppføre seg. De fleste er oppegående folk, sier han til VG.

At israelerne glemmer raskt, er ikke nødvendigvis en fordel for myndighetene som nå må håndtere en ny delta-bølge. Munnbind-bruk innendørs er det eneste tiltaket de har hatt de siste månedene. Denne uken gjorde de kravet lovpålagt fordi mange israelere ikke fulgte anbefalingen.

En av sjefene for landets nest største helsefond, som alle israelere er medlem av, har liten tro på å få friske, vaksinerte folk til å begynne å oppføre seg som om viruset er dødelig igjen.

– Til og med før vaksinen, var det mange israelere som ikke tok tiltak som karantene alvorlig. Nå etter vaksinen, er de enda tryggere. Så det er et problem når smitten øker, sier Ido Hadari til VG.

– Det er vanskelig å gå tilbake.

Delta stokket om kortene

KVELD: Utelivet er tilbake i Tel Aviv. Foto: Harald Henden, VG

Ført deltavarianten kom inn i bildet, hadde Israel en slags befolkningsimmunitet med 60 prosent vaksinerte. Fordi R-tallet er høyere med delta-varianten, altså hvor mange ganger en smittet smitter videre, må de vaksinere flere for å oppnå det samme.

Infeksjonsmedisiner Eyal Leshem, anslår til VG at rundt 80 prosent av befolkningen må være immune før det nå kan skje. I Israel er 62 prosent fullvaksinerte og rundt 10 prosent er beskyttet gjennom å ha hatt sykdommen.

Det betyr at 8 prosent til av befolkningen må vaksineres eller bli smittet for å få samme effekt.

Til sammenligning er 30 prosent av nordmenn nå fullvaksinert. Det er derfor Norge ser mot Israel for å forstå hva som skjer når delta smitter en vaksinert befolkning. I tillegg brukes de samme vaksinene.

FEST: Bandet Tarante Groove Machine spiller jemenittiske toner på nattklubben på nattklubben Kuli Alma sentralt i Tel Aviv. Foto: Harald Henden

Jemenittiske rytmer

At deltaen er i omløp i Tel Avis gater, merkes iallfall ikke på den kjente gaten Rothschild Boulevard i sentrum. Folkemasser går, sykler eller Voier på vei mot neste sted.

I en sidegate brygger det opp til livekonsert på nattklubben Kuli Alma.

Folk strømmer ned trappen og inn på et lite rom på det berlinske stedet.

Live-bandet Tarante Groove Machine begynner å spille, og jemenittiske rytmer – med et hint av rock – får israelerne i gang på dansegulvet.

DISKO: på nattklubben Kuli Alma gjør folk seg klare for live-opptreden.

Uvaksinert nabo

I Midtøsten er Israel som et fullvaksinert unikum. Tallet på vaksinerte ellers i regionen er svært lavt. Og i Gaza, er under fem prosent av folket fullvaksinert.

Israel har blitt kritisert av blant andre WHO og Amnesty for at de ikke har skaffet vaksiner til den palestinske befolkningen i de israelsk-okkuperte områdene. Også statsminister Erna Solberg (H) har kritisert myndighetene.

For noen uker siden, tilbød Israel vaksiner som var i ferd med å utløpe til de palestinske naboene. Palestina takket nei.

AVTROPPET: Tidligere coronasjef ved helsedepartementet Itamar Grotto. Foto: Harald Henden, VG

Grotto forteller at han selv var med på å jobbe frem avtalen som skulle gi Gaza en million vaksinedoser. At de takket nei, tror han handler om to ting:

– Det er knyttet til både datoen men også til politikk, de ville ikke ha vaksiner direkte fra Israel.

– Kunne dere ikke gitt dem nye vaksiner som ikke var utløpt?

– De var ikke utløpt, og de kunne vaksinert raskt. De har et bra system for massevaksinasjon. så de kunne implementert en rask kampanje.