forrige



















fullskjerm neste FEIRET I NATT: Zola Heinsberg (18) Molly Cohen (19), Chloe Atwood (19) var først inn dørene på klubben i Hackney øst i London

Her feirer britene full gjenåpning

LONDON/LOS ANGELES (VG) London kastet seg ut i full fest da Boris Johnsons kontroversielle gjenåpning ble iverksatt fra i natt.

Av Nina Eirin Rangøy (foto) og Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Ett minutt etter midnatt kunne endelig dansegulvene fylles igjen i metropolen. For første gang siden mars 2020 åpnet nattklubbene. Etter en av sommerens aller varmeste dager kokte det på nattklubben Oval Space i Hackney, øst i byen.

Rundt 200 unge i alderen 20–30 hadde sikret seg plass etter at restriksjonene om å holde avstand også var opphevet.

HEFTIGE OMFAVNELSER: Det var ikke langt mellom klemmene i London natt til mandag. Foto: Nina E. Rangoy

– Nå har vi vært så lenge i isolasjon at vi ikke bryr oss om Covid lenger, sier 22-årige Isabel Moody, mens hun utbringer en etterlengtet skål med vennene Marko Andjic og Izzy Clark.

– Vi har tatt så mange forholdsregler så lenge at nå orker vi ikke mer. Vi unge som trenger å utforske, strekke på beina, sosialisere og danse!

Først inn dørene

Rundt henne er det ikke langt mellom klemmene og kyssene, selv om enkelte fortsatt var litt forsiktige etter mange lange måneder uten klubbliv. Rundt en tiendedel av gjestene brukte fortsatt munnbind innendørs, selv om dette ikke er påkrevd.

Venninnene Zola Heinsberg (18), Molly Cohen (19) og Chloe Atwood (19) var først i køen og først inn dørene.

– Vi er bare så klare for en fest og at noe skal skje, sier jentene.

– Vi er drittlei Covid, så nå driter vi i det hele og skal feste og drikke oss fulle. Får vi Covid er det jo likevel som en liten influensa, sier jentene. To av dem har tatt sin første vaksinedose.

– Så lenge ingen dør er det greit, sier Chloe.

Marko Andjic spiller i band og var på Oval Space for å støtte en kompis som skulle opptre. Han festet, men la ikke skjul på en viss bekymring.

– For å være ærlig er jeg ganske engstelig for å være her, for etter i kveld kommer utvilsomt nyheten om hvor mange som har blitt smittet herfra. Men vi unge lider av denne isolasjonen, mange har problemer med mental helse. Når fotballen har fått holde på er det jammen på tide at vi får lov også. Nå tar jeg sjansen, selv om jeg risikerer å bli smittet, sier han.

Mange i isolasjon

Selv om klubben uvant full, var det likevel ikke stappfullt. Andjic tror det kom færre enn man hadde håpet på.

– Mange jeg kjenner er faktisk syke eller i isolasjon, sier han og spekulerer litt i grunnen til at ikke folk står helt «sild i tønne» inne i klubbmørket.

Det var 5. Juli at statsminister Johnson annonserte full gjenåpning. Den var allerede planlagt i juni, men måtte utsettes en måned, og i dag 19. juli var det altså klart for det såkalte trinn 4.

– Det er nå eller aldri, sa Johnson, da han annonserte gjenåpningen.

Et av hans hovedpoeng var å gi slipp på nedstengningen nå mens det er sommer i stedet for å risikere at det ikke kommer til å skje når det blir vinter. For da kan, som han sier: «viruset har fordelen med det kalde været».

Det var et budskap han gjentok søndag før gjenåpningen.

Gjenåpningsplanen har blitt kritisert i britiske medier. Stor gambling, skrev Sky News.

BREDE SMIL: Ett minutt over midnatt startet de ivrigste med feiringen av den såkalte «frihetsdagen» i London. Foto: Nina E. Rangoy

Noe av det samme skrev The Times:

– Vi åpner opp akkurat nå som en stor bølge smittetilfeller når oss. (...)

I forrige uke ble det kjent at 1200 forskere har signert et opprop som advarer mot gjenåpningen.

– Vi mener denne avgjørelsen er farlig og prematur, skrev de i et brev publisert i medisintidsskriftet The Lancet.

Dermed kan altså britene leve omtrent helt som normalt:

Det blir slutt med antallsbegrensninger innendørs og utendørs. Alle butikker, også nattklubber, får ikke lenger antallsbegrensninger. Enmetersregelen blir ikke lenger lovpålagt og munnbindpåbudet forsvinner.

Myndighetene vil ikke lenger instruere arbeidsplasser til å legge til rette for hjemmekontor.

Dersom man tester positivt må man isolere seg, men myndighetene ser på et nytt regime for barn og fullvaksinerte som tester positivt.

Innreiserestriksjonene opprettholdes, men myndighetene ser på en løsning for fullvaksinerte som kommer fra land med høyt smittetrykk.