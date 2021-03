PÅGREPET: Park Cannon plasseres inn i en politibil utenfor delstatskongressen i Georgia i Atlanta torsdag. Foto: Alyssa Pointer / Atlanta Journal-Constitution/AP

Delstatspolitiker pågrepet under protest mot ny valglov i Georgia

Etter at hun banket på kontordøren til den republikanske guvernøren Brian Kemp, ble den demokratiske delstatspolitikeren Park Cannon pågrepet av politiet.

Av Ingrid Hovda Storaas

Hendelsen skjedde idet guvernør Kemp var i gang med å filme en direktesendt uttalelse om at han nettopp hadde skrevet under på en lov som vil begrense muligheten for å forhåndsstemme i delstaten Georgia.

Ifølge Atlanta Journal Constitution ville den demokratiske delstatspolitikeren Cannon, som er en sterk motstander av lovendringen, inn på kontoret i kongressbygningen for å se på at selve loven ble underskrevet.

Det fikk hun ikke. I stedet ble hun hentet av politiet, lagt i håndjern og dratt ut av delstatsbygningen med makt, før hun ble plassert i en politibil, skriver avisen. Det er foreløpig uklart hva Park eventuelt er siktet for.

fullskjerm neste UTENFOR KONTORDØREN: Park Cannon, som representerer demokratene i Georgias kongress, ble pågrepet etter å ha banket på kontordøren til delstatens republikanske guvernør Brian Kemp.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal det ha vært rundt ti demonstranter på stedet da hendelsen skjedde.

Blant dem var demokraten Erica Thomas, som også sitter i delstatskongressen.

– Hun gjorde jobben sin som folkevalgt representant. Hun spurte hvor guvernøren var og hvor loven ble signert, sier hun til Atlanta Journal Constitution.

Aktivisten Tamara Stevens var også til stede, og sier til avisen at Park ble pågrepet for «å banke på en dør».

– Hun visste at han signerte en lov som ville påvirke alle mennesker i Georgia. Hvorfor ville han gjemme seg bak lukkede dører? Dette er ikke et monarki, sier aktivisten Tamara Stevens.

Omfattende lovendringer

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er lovendringene i Georgia svært omfattende.

De innebærer blant annet at alle som forhåndsstemmer i posten nå vise frem id-papirer med bilde, at de får kortere tid på seg til å be om stemmesedler, og at antallet steder der stemmesedlene kan avlegges begrenses. Det blir også forbudt å hjelpe folk som står i kø for å stemme.

Republikanerne jobber med lignende lovforslag over store deler av USA. Dette er ifølge AP delvis for å tilbakestille endringer som ble gjort av flere delstater før fjorårets valg, slik at det skulle bli lettere for folk å «fjern-stemme» i forbindelse med coronapandemien. I enkelte tilfeller ønsker de også å innskrenke lovene ytterligere.

Kritikere av lovendringene mener de vil begrense innflytelsen til spesielt delstatens svarte velgere – en velgergruppe som var sentral da demokratene i 2020 sikret sin første seier i delstaten siden 1992.

– Loven er fylt med taktikker for å undertrykke velgerne, sier Gloria Butler, som er minoritetsleder for demokratene i delstatssenatet til nyhetsbyrået AP.

Forsvarer lovendringene

Guvernør Brian Kemp forsvarer lovendringene.

– Delstatens valg trengte å reformeres. Det er ikke noen tvil om at det var mange alarmerende utfordringer ved hvordan valget ble håndtert, og de problemene ledet forståelig nok til en krise når det kommer til tilliten til stemmene her i Georgia, sa han etter å ha signert lovforslaget.

Demokratene argumenterer på sin side med at det er tidligere president Donald Trumps gjentatte tilbakeviste påstander om valgfusk som har forårsaket denne krisen – ikke måten valget ble gjennomført på.

Georgia har lenge vært en høyborg for Det republikanske partiet, men ved fjorårets presidentvalg skjedde det noe:

Velgerne stemte frem en demokratisk kandidat for første gang på 28 år, da Joe Biden slo Donald Trump med knappe 12.000 stemmer. Ved senatsvalget i begynnelsen av januar ble også delstatens to sittende republikanske senatorer erstattet av to demokrater.

Delstaten ble etter valget raskt en skyteskive for påstander om valgfusk. Det er blant annet blitt avslørt at den tidligere presidenten Donald Trump skal ha forsøkt å presse delstatens administrasjonsminister til å «finne» flere stemmer, en sak som i dag etterforskes på delstatsnivå.