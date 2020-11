Donald Trumps advokat Rudy Giuliani. Foto: Jacquelyn Martin/AP/NTB

Trump gikk på ny smell i retten: Pennsylvanias valgresultat kan godkjennes

En føderal dommer avviser påstandene fra Donald Trump og Republikanerne om at valgresultatet i Pennsylvania er ugyldig. Det kan formelt godkjennes mandag.

NTB-AP

Nå nettopp

Valgresultatet, som viser at Demokratenes Joe Biden vinner delstaten med en margin på over 80.000 stemmer, kan godkjennes, slår den føderale Matthew Brann fast.

Rettsavgjørelsen blir sett på som et kraftig skudd for baugen for forsøket på å endre valgresultatet i Pennsylvania. Dommeren avfeier påstandene som ekstreme. Brann ble utnevnt av Obama i 2012, men han er republikaner, og jobbet flere år i partiet, melder CNBC.

Trumps advokater, med Rudy Giuliani i spissen, hevdet krav i grunnloven ble brutt da valgkretser tok ulike strategier i bruk for å varsle velgerne om mulige feil ved forhåndsstemmer.

Trump-leiren mener det faktum at to enkeltvelgere ikke fikk anledning til å rette opp feil som gjorde deres stemmesedler ugyldige, gjør at andre valgkretser ikke hadde rett til å hjelpe velgere med å rette opp feilene.

Giuliani: På vei til høyesterett

Kjennelsen var ventet. Allerede i rettsforhandlingene gjorde Brann det klart at han sterkt motsatte seg Giulianis argumenter. Flere ganger irettesatte dommeren Trumps advokat.

– Du hevder at to individuelle saksøkere ble nektet å stemme. Men i bunn og grunn ber du denne retten gjøre mer enn 6,8 millioner stemmer ugyldige. Kan du fortelle meg hvordan dette kan rettferdiggjøres, sa Brann, blant annet.

Giuliani sier i en kommentar til kjennelsen at den er positiv, fordi den gjør at saken kan ankes videre og til slutt ende opp i høyesterett. Saken blir i første omgang anket til ankeretten, som er neste rettsinstans.

Delstatsmyndighetene og fylkene som var saksøkt, argumenterte for at Trumps påstander allerede er blitt behandlet i retten, og at det vil være ekstremt å forkaste flere millioner stemmesedler.

– Grunnløse og spekulative argumenter

I sin kjennelse skriver dommer Matthew Brann at Trump-kampanjen kom med grunnløse argumenter og spekulative påstander uten beviser.

– I USA kan ikke dette rettferdiggjøre å frata en enkel velger stemmeretten, langt mindre alle velgerne i den sjette mest befolkede delstaten. Folket, lovene og institusjonene våre krever mer, skriver dommeren.

Kort tid etter at kjennelsen ble offentliggjort, tvitret Pennsylvanias øverste juridiske leder, demokraten Josh Shapiro, et kort budskap: «Another one bites the dust».

Pennsylvanias 20 valgkretser har frist mandag til å godkjenne resultatet, og etter det vil delstatsmyndighetene formelt kunne godkjenne valgresultatet.

Publisert: 22.11.20 kl. 03:06

