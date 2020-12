REGJERINGSKABAL: Joe Biden er godt i gang med å finne hvem han vil ha med i USAs neste regjering. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Disse kan bli historiske i Biden-administrasjonen

Flere av de nominerte til Biden-administrasjonen vil bli historiske om de blir godkjent av Senatet.

Joe Biden har allerede kunngjort flere nominasjoner til administrasjonen som etter alt å dømme tar over etter Donald Trumps regjering 20. januar 2021.

Siden han erklærte seier i det amerikanske valget, har Biden handlet for å holde valgløftet om å sette sammen en administrasjon som ser ut som den amerikanske befolkningen og som gjenspeiler mangfoldet i USA, skriver CNN.

Påtroppende visepresident Kamal Harris er allerede historisk. Hun er både den første kvinnen og den første svarte og asiatiske amerikaneren valgt til visepresident.

Under følger listen over personer nominert til administrasjonen med en bakgrunn som aldri før har hatt stillingen:

Første kvinnelige finansminister

Janet Yellen: Hun blir historisk om hun tar over som leder for det amerikanske finansdepartementet. Yellen er demokrat, og hun var som første kvinne, amerikansk sentralbanksjef mellom 2014 og 2018.

Hun har tidligere hatt en rekke høytstående posisjoner, blant annet som visesentralbanksjef og hun har satt i Rådet av økonomiske rådgivere i Det hvite hus på slutten av 1990-tallet.

Janet Yellen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Første svarte visefinansminister

Adewale «Wally» Adeyemo: Blir han godkjent, vil han være den første svarte visefinansministeren i landet. Adeyemo, som også er demokrat, er for øyeblikket president i Obama Foundation som ble stiftet av tidligere president Barack Obama og kona Michelle etter at han gikk av som president i 2014.

Adeyemo hadde flere roller i Obama-administrasjonen, blant annet som seniorrådgiver for internasjonal økonomi og som nasjonal visersikkerhetsrådgiver.

Første kvinnelige etterretningssjef

Avril Haines: Demokraten vil bli kvinnen med høyest rang innenfor nasjonal sikkerhet i USA noensinne. Haines er jurist og har tidligere jobbet for Obama-administrasjonen som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Hun har også vært visedirektør for CIA, og var også den første kvinnen som tiltrådte denne stillingen.

Avril Haines. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Første innvandrer og latinamerikaner som leder Homeland Security-departementet

Alejandro Mayorkas: Han er født på Cuba og blir dermed også den første cubanskfødte lederen av Homeland Security-departementet, som har som har ansvar for den amerikanske immigrasjonspolitikken.

Mayorkas blir den første med latinamerikansk bakgrunn som har denne stillingen, om han blir godkjent. Han tilhører også demokratene.

Alejandro Mayorkas Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Første fargede kvinne som leder av de økonomiske rådgiverne i Det hvite hus

Cecilia Rouse: Hun blir første fargede kvinne som inntar lederstillingen for de økonomiske rådgiverne til presidenten (CEA). Hun vil lede rådet som består av tre medlemmer, og som har flere økonomer under seg.

Rouse har siden 2012 vært rektor ved Princeton School of Public and International Affairs. Hun også har vært professor i blant annet økonomi ved Princeton-universitet, og var en del av det økonomiske rådet til Obama.

Første fargede kvinne og første sørasiatisk-amerikaner som direktør av Kontoret for ledelse og budsjett

Neera Tanden (demokrat): Hun vil bli den første fargede kvinnen og den første personen med sørasiatisk bakgrunn som blir direktør av Kontoret for ledelse og budsjett (OMB).

Tanden er i dag administrerende direktør og president for den venstreorienterte tenketanken Center for American Progress. Hun har tidligere jobbet for både administrasjonen til Obama og Bill Clinton, og hun har jobbet for Hillary Clinton, blant annet under hennes første presidentkampanje.

Neera Tanden Foto: SAUL LOEB / AFP

Første spanskamerikanske sosialsekretær

Carlos Elizondo: Under de åtte årene med Obama-administrasjonen, var Elizondo spesialassistent til presidenten og sosialsekretær for Biden-familien. Han vil bli den første spanskamerikaneren som innehar stillingen som sosialsekretær til presidenten, blir han godkjent av Senatet.

