Én amerikaner dør av covid-19 hvert minutt: Nå reiser de mer enn noen gang under pandemien

Ikke siden mars har flyplassene i USA vært så travle som denne helgen. Nå dropper New York-guvernøren den planlagte høytidsfeiringen med sin 89 år gamle mor på grunn av coronasituasjonen.

New York Times’ oversikt viser altså at forrige uke, fra 16. til 22. november, døde det mer enn én amerikaner i minuttet relatert til covid-19. I samme tidsperiode ble det i snitt registrert over 170.000 nye smittetilfeller daglig.

Det ser likevel ikke ut til å skremme amerikanerne når en av årets viktigste høytider banker på døren: Torsdag 26. november starter den fire dager lange Thanksgiving-feiringen.

Mandag kunngjorde New York-guvernør Andrew Cuomo at han skulle feire dagen sammen med sin 89 år gamle mor, men senere samme dag trekker han planene.

De siste dagene har han bedt innbyggerne om å la være å reise i høytiden.

– Neste thanksgiving vil du spørre deg selv: Gjorde jeg det jeg kunne for samfunnet? sa han på søndag.

– Gitt omstendighetene rundt corona, blir Cuomo nødt til å jobbe gjennom Thanksgiving, sa rådgiveren hans Rich Azzopardi mandag til Wall Street Journal ifølge The Guardian.

Helsemyndighetene: – Bli hjemme

Den tradisjonsrike langhelgen feires i all hovedsak med familien, og til tross for at amerikanske helsemyndigheter har oppfordret folk om å holde seg hjemme, strømmet folk til landets flyplasser i helgen.

– CDC fraråder reising i thanksgiving-perioden. Det er ikke et krav, det er en sterk anbefaling, sa legen Henry Walke ved det amerikanske smittevernsenteret CDC forrige uke ifølge NTB.

Også flere politikere i forskjellige delstater har oppfordret folk til å bli hjemme.

– Å reise kan øke sjansene for å få og spre covid-19. Å utsette reisen og bli hjemme er den beste måten å beskytte deg selv og andre på, skriver CDC i en uttalelse ifølge Washington Post.

Travleste helg siden mars

Mellom fredag og søndag var mer enn tre millioner amerikanere innom flyplasser i landet. Det er den travleste helgen siden landet stengte ned i mars, skriver Reuters. Fredag og søndag var to av tre dager siden mars med over én million passasjerer på amerikanske flyplasser, mens lørdagen var rett under én million.

Tre millioner er riktignok 62 prosent lavere enn samme helgen i 2019, men ifølge Washington Post er det riktignok onsdagen før Thanksgiving som normalt sett er den mest travle reisedagen for flyselskapene.

Ifølge VGs oversikt er over 2,2 millioner amerikanere smittet de siste to ukene, og over 12,4 millioner er smittet totalt. I tillegg har landet registrert over 257.000 coronadødsfall. Omkring 83.000 amerikanere er innlagt på sykehus med corona, skriver The Guardian.

