PASSER PÅ: En politimann holder vakt utenfor et kontorbygg i Orange, California i slutten av mars hvor fire personer ble skutt og drept inkludert en barn. USA har sett flere masseskytinger i 2021. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

12 masseskytinger i USA i helgen: Barn og unge blant de drepte og skadede

NEW YORK (VG) Landet med flere våpen enn innbyggere hadde denne helgen hele 12 masseskytinger. Så langt i år har over 7500 blitt drept som følge av vold begått med skytevåpen.

Av Camilla Svennæs Bergland

I 2017 ble det estimert at det fantes 393 millioner våpen i «the land of the free» – hvor de aller fleste av dem var uregistrerte, skriver Washington Post.

Siden pandemien rammet USA hardt i april, og New York var episenteret for corona i verden har det vært en dramatisk økning av voldt begått med skytevåpen – spesielt i de store byene.

Masseskytingene i helgen fant sted i hele åtte ulike delstater: Illinois, New Jersey, Ohio, Indiana, South Carolina, Virginia, Texas and Minnesota og etterlot seg 11 døde og 69 skadede, melder CNN.

For bare to uker siden hadde USA også en dødelig helg, hvor 11 masseskytinger fant sted.

En masseskyting regnes når fire personer eller mer blir skutt. Tallet inkluderer ikke personen som utfører ugjerningen.

Barn og unge

Helgens masseskytinger tok blant annet livet av en 16 år gamle jente i Columbus, Ohio. Fem andre ble også skadet under skytingen som fant sted natt til søndag USA-tid. To av de skadede skal ha vært 19 og 16 år.

På en hjemmefest i New Jersey hvor det befant seg flere hundre feststemte gjester mistet to stykker livet. 12 skal være skadet.

I South Carolina ble en 14 åring skutt og drept under en konsert. 13 stykker ble skadet.

En fem år gammel gutt var en av dem som ble skadet da det ble avfyrt skudd på en fotballbane og lekeplass i San Angelo, Texas denne helgen. Tre andre ble også skadet.

Vil endre loven

President Joe Biden har lenge vært tydelig på at han ønsker å gjøre noe med våpenlovene i USA. Han gikk til valg på at vold begått med skytevåpen kan sammenlignes med en «epidemi» og «helsekrise».

Under sin første tale som president i Kongressen – etter hundre dager på Det ovale kontor – sa han følgende:

– Vi trenger et forbud mot angrepsvåpen og magasiner med høy kapasitet. Ikke fortell meg at det ikke kan gjøres.

Biden ønsker også å stramme inn på reguleringen av det amerikanske medier ofte omtaler som spøkelsesvåpen.

Slike våpen mangler ofte serienummer og er derfor vanskeligere å spore. Det er heller ingen krav om bakgrunnssjekk hvis man ønsker å kjøpe denne type våpen, skriver NTB.

Ti personer ble skutt og drept under en masseskyting på et supermarked i Boulder, Colorado i april. Foto: David Zalubowski / AP

Enkelte av tiltakene som Biden ønsker å gjennomføre kan gjøres ved forskriftsendringer og såkalte presidentordrer. Men mer omfattende innstramminger krever lovendringer som må vedtas i Kongressen.

Retten til å bære våpen er nedfelt i det andre grunnlovstillegget og forsvares innbitt av konservative amerikanere. Ulike delstater har derimot forskjellig praksis når det kommer til om man for eksempel kan bære våpenet synlig utenfor hjemmet.