SKYTER: Israelske soldater avfyrer artilleriild ved grensen til Gaza i forrige uke. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Gaza-krigen: − Bakkeinvasjon vil bli blodbad

Dersom den israelske hæren går inn i Gaza, venter blodige kamper i tettbodde nabolag. Beskyttet av verdens beste rakettskjold, og engstelig for å miste egne soldater, kvier Israel seg for en bakkeinvasjon.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

I slutten av forrige uke gikk frenetiske meldinger ut fra internasjonale nyhetsbyråer som dekker de pågående kampene mellom Hamas og den israelske hæren: En bakkeinvasjon var i gang.

Bakgrunnen var at det israelske forsvaret meldte at operasjonene mot Gaza fortsatte med luft- og bakkestyrker.

I virkeligheten var det angrep med bomber og missiler som fortsatte. Kun et lite antall israelske soldater hadde krysset grensen inn til Gaza, og de skulle observere, ikke invadere.

Dagen etter unnskyldte IDF overfor internasjonal medier, og sa at de ikke hadde ment å villede, skriver den israelske avisen Haaretz.

Men nyhetsmeldingene hadde allerede hatt en effekt: Hamas tok trusselen på alvor, og rykket ut til de underjordiske forsvarstunnelene kjent som «metroen». Der ble de utsatt for et voldsomt luftangrep.

Mange drepte 219 personer på Gazastripen er drept siden den pågående konflikten mellom Israel og palestinerne brøt ut 10. mai, ifølge tall fra palestinske myndigheter. Blant de 219 drepte er 63 barn, 36 kvinner og 16 eldre, opplyser det palestinske helsedepartementet onsdag.

På israelsk side er tolv personer blitt drept, blant dem en ung gutt og en soldat, i over 3000 rakettangrep fra Gazastripen siden 10. mai, ifølge tall fra israelske myndigheter. (NTB) Vis mer

VED GRENSEN: Israelske tropper er samlet nær grensen mot Gaza. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

«Hemmelig våpen»

Israel benyttet seg av et «hemmelig, taktisk våpen», beskriver Haaretz, om trusselen om bakkeinvasjon. Avisen mener effekten like fullt var begrenset, siden IDF ikke vil si hvor mange Hamas-topper som ble drept i de påfølgende angrepene.

Utenriksmagasinet Foreign Policy kaller meldingene fra IDF for en bevisst bløff. Magasinet har snakket med israelske etterretnings- og militærkilder som mener IDF nå har tre muligheter i krigen mot Hamas:

Fortsette med angrep med missiler og bomber fra utsiden, for å drepe Hamas-topper og ødelegge våpenlagre, slik Israel gjorde i 2012. Gjennomføre en begrenset invasjon, og så trekke seg ut etter noen uker, slik som i årsskiftet 2008–2009 og sommeren 2014. En full invasjon fulgt av en lengre okkupasjon som i 1967, en okkupasjon som varte helt frem til den israelske tilbaketrekkingen i 2005.

FREMRYKKING: Israelske tropper flyttes mot grensen. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

ISRAELS KRIGER MOT HAMAS Gaza-krigen 2008–2009 var en nesten tre uker lang krig mellom Israel og den palestinske islamistiske gruppen Hamas.

Israel begrunnet angrepet med at det var et svar på rakettbeskytningen fra området mot sivile mål i Israel. Det var det dødeligste og det kraftigste angrepet som Gazastripen hadde vært utsatt siden seksdagerskrigen i 1967.

Etter 22 dager med krig ble det den 18. januar inngått ensidig våpenhvile fra begge parter. Det har blitt antatt at mellom 1300 og 1400 ble drept på palestinsk side i Gazakrigen, deriblant anslag på 300 drepte barn.

Tapstallene på den israelske siden var langt lavere med 13 drepte. Tre av de israelske drepte var sivile.

Gaza-krigen 2014 var en 50 dager lang var en 50 dager lang krig mellom Israel og Gaza som pågikk sommeren 2014 . Krigen var en eskalering av den pågående konflikten mellom Israel og Gaza som startet etter at Hamas tok makten på Gazastripen i 2007 – og Israel iverksatte sin blokade av Gaza

Krigen i 2014 begynte etter at Israel lanserte en større militæroperasjon kalt «Operation Protective Edge» på Gazastripen. Angrepet hadde som uttalt mål å stoppe palestinske raketter som ble sendt mot Israel, ødelegge tunneler på grensen til Israel og å ramme Hamas ' lederskap hardt.

Over 2200 ble drept og over 10.000 ble skadd i krigen, for det meste palestinere . Krigen gikk hardt ut over sivilbefolkningen, blant annet så ble over 500 barn drept på Gazastripen. KILDE: WIKIPEDIA Vis mer

Lite sannsynlig

Dersom Hamas fortsetter å skyte raketter mot Israel, vil IDF gjennomføre nye, voldsomme luftangrep mot Gazastripen. Internasjonalt press kan føre til en våpenhvile, men enn så lenge er det alternativ én som gjelder.

Alternativ tre, en langvarig okkupasjon, er helt utenkelig. Den politiske viljen er ikke til stede. Men også alternativ to, en begrenset bakkeinvasjon, er usannsynlig.

For selv om IDF uttaler at deres tropper «står klare på grensen», er de fullt klar over at et «blodbad» venter dem på den andre siden, skriver Foreign Policy.

– Dersom Israel går til bakkeinvasjon, vet IDF at det må påregnes tap, selv om motparten vil miste mange flere. Det vil bli harde kamper i mange områder, forklarer orlogskaptein Thomas Slensvik, hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole.

LUFTANGREP: Israelske luftangrep mot Gaza i forrige uke. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Område for område

Slensvik påpeker at rent militært kan Israel kun få oversikt over den fulle kapasiteten Hamas har ved å ha egne soldater på bakken i Gaza.

– Det er vanskelig å vite hvor mye av Hamas sine våpenlagre, tunneler og rakettoppskytingsramper som man har ødelagt ved luftkrig. Samtidig viser de to foregående bakkeinvasjonene at man heller ikke klarte å forhindre at Hamas bygde kapasiteten opp igjen i løpet av noen år, sier Slensvik.

– Det å ta et område med mål om å holde det over tid, vil dessuten medføre større tap for Israel, utdyper han.

HVILER I VARMEN: Israelske soldater nær grensen hviler i skyggen. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Eksperten forklarer at en bakkeinvasjon ​sannsynligvis vil gjennomføres skrittvis, i område for område. IDF vil da gå inn med advarsler til sivile om å trekke seg unna eller gå i dekning, for så å gå til kamp mot Hamas-krigerne.

– Hamas er litt sterkere enn i 2014. Det snakkes om at de har fått smuglet inn russiske antistridsvogn-raketter blant annet. De ​vil nok også ha samlet sine krigere i områder på Gaza som er lettere å forsvare, som i trange gater, koblet sammen i et nettverk av tunneler, sier Slensvik.

– Like fullt er Hamas sterkt underlegne. En mulig bakkeinvasjon er derfor en politisk, ikke en militær, beslutning for Israel.

RAKETTSKJOLD: Raketter fra Gaza (til høyre) møtes av styrte missiler fra det israelske rakettskjoldet (til venstre). Foto: ANAS BABA / AFP

Rakettskjoldet beskytter

De tre sterkeste argumentene mot en bakkeinvasjon heter «Iron Dome», «Adam’s Sling» og «Arrow». Det er Israels tredelte luftforsvar mot kortdistanseraketter, langdistanseraketter og ballistiske missiler.

– Israel er ett av landene i verden som har brukt mest penger på et slikt luftforsvar, og det er ett av verdens beste systemer.

Med et slikt rakettskjold, er en bakkeinvasjon ikke militært nødvendig, mener flere eksperter.

«Iron Dome» er tettest mot grensen og skyter ned det aller meste, siden Hamas primært har raketter med relativt kort rekkevidde, som ikke kan styres fra bakken. Sensorer plukker opp rakettene, og så skytes styrbare missiler ut for å ta disse ned.

– Men med støtte fra Iran og Hizbollah har Hamas utviklet raketter med lengre rekkevidde de siste årene. Det er en usikkerhetsfaktor knyttet til hvor mye av rakettene som allerede er brukt opp.